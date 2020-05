von Sabine Naiemi

Oberbaldingen – Eigentlich war geplant, nach erfolgreicher Sanierung den Weihnachtsgottesdienst 2019 in der Kirche Oberbaldingen feiern zu können. Doch wie es halt so ist, mit solch alten und ehrwürdigen Gemäuern tun sich quasi überall Überraschungen auf, auf die man gerne verzichten würde, vor allem weil dadurch die Arbeiten in die Länge gezogen werden und alles teurer wird.

Ursprünglich waren 630 000 Euro veranschlagt. Für die Hälfte davon kann die Gemeinde mit Zuschüssen der Badischen Landeskirche rechnen. Den Rest muss sie selbst aufbringen und hier freut sich die Gemeinde besonders über den erfolgreichen Spendenaufruf. Die Kosten sind inzwischen um 150 000 Euro gestiegen.

Die Orgel auf der Empore in der Oberbaldinger Kirche ist abgedeckt. Wenn alles fertig ist, muss sie gereinigt werden. Der lange Schenkel der Empore wurde abgebaut. Dafür wurde dieser Teil der Empore wurde um 15 Plätze erweitert. Durch Wasserschäden mussten für die Säulen neue Fundamente gesetzt werden. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Maßnahmen in der Kirche finden in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt statt. Gleich nach dem Konfirmationsgottesdienst 2019 begannen die Gemeindemitglieder tatkräftig mit der Entkernung des Gotteshauses. Die Bänke wurden entfernt, der Seitenteil der Empore abgebaut. Der Boden wurde ebenfalls vollständig entfernt.

Der Bauausschussvorsitzende Martin Kalisch erklärt die einzelnen Arbeitsabläufe in der Oberbaldinger Kirche. | Bild: Naiemi, Sabine

Frustrierender Zeitverlust

Und da begannen dann auch schon die Probleme. Die Kirche hat ein Wasserproblem. Der Boden war nass, die Teile der Holzsäulen, auf denen der Emporenteil mit der Orgel ruht, waren im Boden weggefault. Dann stellte man fest, dass der Holzboden mit giftigem Parkettkleber verleimt war. Und nicht zuletzt stellte sich heraus, dass in den Bänken der Holzwurm saß. „Das Holz zerbröselte quasi, wenn man es anfasste“, erklärt Martin Kalisch. Der Kirchengemeinderat leitet den für die Sanierung zuständigen Bauausschuss. Dieser Zeitverlust durch die zusätzlichen Arbeiten sei schon frustrierend, so Kalisch. „Aber was will man machen?!“

Dieser seit über 40 Jahren bestehende hässliche Riss ist bald Vergangenheit.

So wurden für die Säulen neue Fundamente gesetzt. Die Säulen ruhen jetzt auf Podesten. Die um 15 Plätze erweiterte Empore musste mit einer Stahlstrebe verstärkt werden. Die neuen Bänke – früher wurde das ortsübliche Fichtenholz verwendet – werden aus Hartholz sein und sind darüber hinaus auch bequemer. Allein die Bänke schlagen mit 30 000 Euro mehr zu Buche. Die Schadstoffentsorgung kostete 15 000 Euro, die Statik der Empore kostete ebenfalls 15 000 Euro.

Noch viel zu tun

Auf dem Boden wird neues Parkett verlegt, darunter wird vorher zum Schutz eine Feuchtigkeitssperre verlegt. An den Wänden wird der Putz bis auf eine Höhe von 1,60 Meter abgeschlagen, um zu schauen, ob Feuchtigkeit darunter ist. Der mindestens 40 Jahre alte Riss neben dem Durchgang zum Altarraum wird im Rahmen der Arbeiten verschwinden. Auch die Decke wird eine neue Farbgebung erhalten. Demnächst wird das Gerüst aufgestellt. Vorsichtig anvisiert hoffe man auf die Fertigstellung der Kirche auf Weihnachten hin, so Kalisch.

Die Oberbaldinger Kirche

Die evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen umfasst außerdem auch die Gemeinden Biesingen, Unterbaldingen, Sunthausen, Heidenhofen und Immenhöfe. In einer Schenkung an das Kloster St. Gallen vom 21. Oktober 769 wird Oberbaldingen erstmals urkundlich erwähnt. Die Planungen zur Sanierung des rund 800 Jahre alten Gotteshauses laufen seit 2013. Investiert werden sollten ursprünglich 630 000 Euro, durch Kostensteigerungen und unvorhergesehene Umstände wird die Sanierung 150 000 Euro teurer als geplant. Die Arbeiten begannen im Mai 2019. Man hofft bis Weihnachten 2020 fertig zu sein. (sgn)