von Sabine Naiemi

Die Prognose für den Stadtwald in den kommenden Jahren sieht nicht gut aus. Beim Bericht über das Jahr 2019 zeichneten Forstamtsleiterin Virginia Lorek und Revierförster Matthias Berger ein eher düsteres Bild über den Zustand des Stadtwaldes, der sich auch voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht wesentlich bessern wird.

Die Schäden im Stadtwald durch Borkenkäfer und Stürme sind immens.

Gebeutelt durch den Borkenkäfer, ergibt sich bei dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 ein Defizit von 113 279 Euro. Die Einnahmen betrugen 280 813 Euro, ihnen standen Ausgaben in Höhe von 394 076 Euro gegenüber. Geplant war für 2019 ein Holzeinschlag von 5438 Festmetern. Dieser konnte mit nur 5048 Festmetern nicht vollständig erfüllt werden. Geplant war ein Holzerlös von 337 965 Euro, erzielt werden konnten nur 255 096 Euro. Während im Jahr 2018 der Erlös 63,61 Euro pro Festmeter betrug, sank dieser im vergangenen Jahr auf gerade mal 50,53 Euro. Das war in den vergangenen Jahren noch nie da.

Der Ausblick auf dieses Jahr beziehungsweise die kommenden Jahre sieht nicht besser aus. Es geht mit dem Borkenkäfer gerade so weiter, wie es aufgehört hat. Hinzu kommen die Sturmschäden der Orkane Sabine und Bianca. Das Sturmholz ist nicht flächig gefallen, sondern sehr vereinzelt im Wald verteilt. Zuvor muss der ganze Wald abgegangen werden, um festzustellen, wo überall Sturmholz liegt. Dies alles zusammen hat einen großen personellen und finanziellen Aufwand bei der Entfernung der Sturmholzschäden zur Folge. Durch die große Trockenheit droht wiederum eine erneute Borkenkäferplage, wodurch große Eile geboten ist.

Womit keiner gerechnet hatte, sind die Auswirkungen der Corona-Krise. Die Grenzen in die Abnehmerländer wie Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich sind geschlossen. Hier wie dort liegt die Wirtschaft brach. Das heißt, das geschlagene Holz lässt sich derzeit nicht verkaufen. Daraus resultiert das nächste Problem – die Lagerung des Holzes und die Vermeidung weiteren Borkenkäferbefalls. Die Lösung hierfür ist die Nasslagerung, das einzige Mittel gegen die Borkenkäfer, insbesondere da im Bad Dürrheimer Stadtwald nicht gespritzt wird. Erfreulicherweise verfügt die Stadt über ein eigenes Nasslager in Unterbaldingen am Niederwiesensee.

Der Borkenkäferplage an Fichte und Tanne sowie dem Eschentriebsterben versucht der Forst durch das Pflanzen und Durchmischen des Bestandes mit anderen, widerstandsfähigeren und nicht heimischen Baumarten entgegenzuwirken. Da kämen Arten zum Einsatz wie die Esskastanie, Zirbelkiefer, Flatterulme, Schwarznuss, erklärte Förster Matthias Berger. Eine mosaikartige Versetzung solle die Anfälligkeit der Bäume vermindern.

Die Fraktionen waren sich einig, dass der Stadtwald nicht wie eventuell vor 40 Jahren an Erträgen festgemacht werden könne. Der Stadtwald ist mehr als Zahlen, andere Funktionen des Waldes stehen im Vordergrund. Nichtsdestotrotz wird es einen langen Atem brauchen, um die Situation – besonders angesichts der immer weiter zunehmenden Trockenheit – in den Griff zu bekommen. Sie wünsche sich „Regen, Regen, Regen“, erklärte Virginia Lorek. Ansonsten hoffe sie auch, dass vielleicht wieder passiere, was 2003 geschah, als nach extrem trockenen Jahren die Borkenkäferplage auf einmal wieder einfach zurückging.

