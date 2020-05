von Sabine Naiemi

Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) stellt das Thema Ganztagsschule an der Grund- und Werkrealschule (GWRS) in Bad Dürrheim im Hinblick auf Verbesserungen auf den Prüfstand.

An der Grund- und Werkrealschule (GWRS) in Bad Dürrheim soll das Angebot der Ganztagesbetreuung flexibilisiert werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dabei nimmt die Fraktion gleichzeitig flexiblere Lösungen für die Mittagspause und eine Betreuung bis 14.30 Uhr auf. Den Antrag auf eine modifizierte Betreuung über die Mittagszeit brachten die Sozialdemokraten auf Wunsch von Eltern bereits 2018 in den Gemeinderat, im November 2019 wurde dieser jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Wolfgang Kaiser strebt eine verbesserte Betreuung an. | Bild: Naiemi, Sabine

„Unser Ziel ist es, dieses Thema möglichst zum neuen Schuljahresbeginn umzusetzen“, erklärt Fraktionssprecher Wolfgang Kaiser jetzt.

Tanja Bühler ist Mitglied im Arbeitskreis. | Bild: privat

In den letzten Monaten habe man sich intensiv mit der ganzen Materie auseinandergesetzt und hierfür einen Arbeitskreis gegründet, so Kaiser weiter. Federführend ist die sachkundige Bürgerin Tanja Bühler, deren Kinder auf die GWRS gehen, Karin Roeckl und Julia Strecker. Ziel war, eine Basis für die Beratungen zu schaffen. Das Thema wird in der bevorstehenden Klausurtagung des Gemeinderates am 15. und 16. Mai behandelt. Beteiligt an den Gesprächen waren seitens der Stadt Bürgermeister Jonathan Berggötz und Markus Stein sowie Rektor Heinz Kriebel.

Die Situation an der GWRS: Ein zusätzliches Betreuungsangebot werde insbesondere von den Eltern gewünscht, die die Betreuung und Förderung ihrer Kinder am Nachmittag selbst übernehmen möchten, heißt es in dem von der LBU dazu verfassten Positionspapier. An allen Tagen mit Ganztagsbetrieb muss ein vom Schulträger beaufsichtigtes Mittagessen bereitgestellt werden.

Als Mittagspausenbudget stehen der Stadt bei derzeit 43 Schülern zwei Mal 15 Euro, also 30 Euro insgesamt, je Ganztagsschultag zur Verfügung. Sollte über die Betreuung im Speiseraum hinaus für Kinder der Vormittagsschule eine Betreuung umgesetzt werden, bis längstens 14.30 Uhr, entstehen der Stadt zusätzliche Kosten, die möglicherweise durch das Jugendbegleiterprogramm gefördert werden können, oder für das die Eltern aufkommen müssten.

Es erscheine zielführend, so die LBU, Mariahof als Dienstleister für die zusätzliche Betreuung in Betracht zu ziehen. Diese Betreuung über die Mittagszeit bis 14.30 Uhr könne mit verhältnismäßig geringem Aufwand von Mariahof bewerkstelligt werden. Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr liegt die Verantwortung dann wieder bei der Schule. Außerdem biete Mariahof morgens als auch abends bis 17 Uhr ein ergänzendes, kostenpflichtiges Angebot, das Eltern flexibel dazubuchen könnten.

Analyse: Zwei Dinge seien in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 17. November 2019 deutlich geworden, erklärt Tanja Bühler. Die Ganztagsschule sei ein wichtiger Baustein in der Betreuung und dürfe durch ein zusätzliches Betreuungsangebot auf keinen Fall geschwächt werden. Gedanken mache man sich darüber, dass die Schülerzahlen im Ganztagsbereich sinken, von 56 Schülern im Schuljahr 2019/2020 auf derzeit 43, Tendenz weiter sinkend. Die LBU hat bei der Stadtverwaltung eine detaillierte Zusammenstellung und Analyse der Entwicklung der Schülerzahlen in der Ganztagsschule angefordert. Aktuell läuft eine Evaluierung bei den Eltern in Form von Fragebögen. Wichtig sei, auch die Eltern nach den Gründen zu befragen, die ihre Kinder innerhalb der letzten zwei Jahre abgemeldet haben, so Bühler und Kaiser.

Rückmeldungen aus der Elternschaft würden die Vermutung nahelegen, dass mangelnde Qualität und Lernbegleitung der Hauptgrund für die sinkenden Schülerzahlen sind. Hinzu komme eine mangelnde Flexibilität, wenn Eltern ihre Kinder bei den Hausaufgaben oder beim Lernen begleiten wollen oder müssen. Auch habe sich herausgestellt, dass für viele Kinder das 45-minütige Zeitfenster zu kurz ist, um die Hausaufgaben zu erledigen.

Rektor Heinz Kriebel wird die Ergebnisse in der Klausurtagung vorstellen. „Ein wichtiger Punkt ist, mit Schule und Eltern in den Austausch zu gehen und zu schauen, wie man das Ganze optimaler gestalten kann“, erklärt Tanja Bühler.

Ziele: Eine Flexibilisierung der Ganztagesschule. Die LBU hat mit der Verwaltung abgestimmt, die rechtlichen Möglichkeiten einer Befreiung vom Ganztagsunterricht an einzelnen Schultagen zu prüfen.

Eine probeweise Einführung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes über die Mittagszeit, inklusive Mittagessen, für Schüler, die nicht die Ganztagsschule besuchen. Betreuungsangebote außerhalb des Ganztagsschulbetriebes sind kommunale Angebote. Ob und wann kommunale Betreuungsangebote an einer Schule angeboten werden, entscheidet der Schulträger. In diesem Fall die Stadt Bad Dürrheim.

Erhöhung der Qualität der Ganztagsschule. Wesentlicher Baustein der Ganztagsschule ist eine rhythmisierte Tagesstruktur. Unterrichtseinheiten sollen einschließlich der auf den Ganztagsbetrieb abgestimmten längeren Pausen ausgewogen auf den Vor- und Nachmittag verteilt sein.

Die Kosten, die der Stadt durch die Ganztagsschule während der Mittagspause entstehen, sind transparent zu machen. Die Kosten für ein zusätzliches Betreuungsangebot sind zu ermitteln. Das zusätzliche Angebot soll ab Schuljahresbeginn 2020/2021 probeweise eingeführt werden.