von Sabine Naiemi

Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass auch in der Kurstadt die kleinen Läden wieder schließen müssen. Die Stimmung schwankt angesichts dessen, dass keiner weiß, was noch kommt. Der SÜDKURIER hat mit verschiedenen Händlern über deren Situation und Gedanken gesprochen. Wenn sich nichts ändert, werde nächstes Jahr die Innenstadt massiv verändert sein, sind sich die Händler sicher.

Das Bild der leeren Friedrichstraße in Bad Dürrheim setzt sich bis in das nächste Jahr fort. An ein Lockdown-Ende im Januar glaubt keiner. Bild: SK-Archiv Adam

Heike Groß, Wollstüble: „Es ist grad so ein Drama und die Leute sind alle so enttäuscht. Ich bin froh, dass ich noch Stammkunden habe. Es waren ja schon keine Gäste mehr da und dann kommt noch so ein Genickschlag. Eigentlich hat man es ja kommen sehen. Man merkt, dass die Leute richtig frustriert sind. Es zieht einen noch mehr runter, als beim ersten Mal. An den 10. Januar glaubt auch keiner. Ich hätte gerne mal richtige Lösungsansätze. Man macht, man tut, man hält sich an die Vorschriften, die kleinen Leute haben ja schon alles umgesetzt. Und da soll man sich nicht aufregen, wenn man sieht, dass viele große Händler im Gewerbegebiet sich kaum an die Vorgaben halten? Man wird das jetzt hinnehmen, muss es hinnehmen, aber das war wahrscheinlich nicht der letzte Lockdown. Wie soll man noch einen Lockdown überleben? Die Krankheit geht ja nicht weg und was die Impfung bringt, weiß ja noch keiner. An der Impfung haben viele noch Zweifel, was man so hört. Jammern bringt jedoch nichts, wir müssen irgendwie das Beste daraus machen.“

Heike Groß, Wollstüble, Bad Dürrheim.Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

SuncicaIlic, Schwarzwaldpavillon: „Die Lage ist miserabel. Es war schon davor nicht rosig, aber dass wir jetzt wieder zumachen müssen ist nochmal ein extra Schlag. Wir hoffen, dass wir wirklich am 10. Januar aufmachen dürfen, aber so richtig groß sind diese Hoffnungen auch nicht. Informationen zur Überbrückung haben wir noch keine. Und dann müssen wir abwarten was kommt. Es ist eine schwierige Zeit für alle, aber die Gesundheit geht vor. Ich hoffe, es war eine gute Entscheidung jetzt alles dicht zu machen, so sehr es auch weh tut.“

Suncica Ilic, Schwarzwaldpavillon.Bild: SK-Archiv Hämmerling | Bild: Naiemi, Sabine

Conny Brix, Feine Wäsche: „Am Montag waren noch viele Kunden da, die noch Gutscheine gekauft haben, aber am Dienstag war dann alles schon sehr verhalten. Alles konzentrierte sich auf das Gewerbegebiet. Da war Montagmittag um eins etwa kein Parkplatz mehr zu kriegen. Bei mir kommt ein Internetversand nicht in Frage, weil Wäsche und Dessous als Hygieneartikel gelten und ich deshalb nichts, was einmal herausgeschickt wurde, wieder zurücknehmen darf. Was wir bieten, ist eine Lieferung auf Abruf, also ein Bring-Service bei Bedarf. Wie wir durch diesen Lockdown durchkommen, weiß ich wirklich noch nicht. Im Januar kommt die neueste Frühjahrskollektion, die ist für ein paar Tausend Euro vorbestellt und ich muss mich an die Verträge halten. Aber ich lasse mich nicht irre machen und schaue nach vorn. Wir sind froh über unsere Stammkunden, das muss man wirklich sagen. Lobenswert wäre, wenn die Vermieter mal entgegenkommender wären, denn alle müssen den Gürtel enger schnallen, aber da tut sich leider nichts.“

Renate Frank, Schöne Schuhe und Mehr. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Renate Frank, Schöne Schuhe und Mehr: „Es ist natürlich wirklich schade, dass es so kurz vor Weihnachten diesen Lockdown gibt, es hat mich nach den Vorankündigungen auf der anderen Seite aber auch nicht überrascht. Wenn man dann aber sieht, wie es im Gewerbegebiet zugeht, muss man sich echt fragen, ob die Leute begreifen, was sie den Innenstädten antun. Wenn dieser Lockdown – wie es einige orakeln – bis Ostern dauert, wird hier die Innenstadt ganz anders aussehen. An den 10. Januar glaube ich definitiv nicht. Ich hoffe, dann im Februar durch zu sein, wenn sich die Leute impfen lassen. Wobei nachdem was hört, ja viele dazu noch Zweifel haben. Persönlich bin ich selber bin mehr oder weniger okay, habe treue Stammkundinnen, die mir die Laune oben halten und das Durchhaltevermögen stärken. Ein Internetverkauf kommt bei meinem hochwertigen Sortiment nicht in Frage. Es ist zu risikoreich, Schuhe zu verschicken, die dann eventuell getragen wieder zurückkommen.“

Margret Wagner, Boutique Modelia.Bild: SK-Archiv Hämmerling