von Sabine Naiemi

Manchmal tauchen Dinge ganz zufällig durch ein Gespräch aus der Versenkung wieder auf, an die man Jahrzehntelang nicht gedacht hatte. So etwa, als Betina Fritz von der Narrenzunft bei einem Interview mit dem SÜDKURIER erwähnte, dass es früher mal einen „Bachverein Stille Musel“ gab.

Die sechs abgebildeten Bad Dürrheimer Originale waren die Gründerväter des Bachvereins Stille Musel. Bild: Archiv Karl-Heinz Hornberger

Hätten Sie es noch gewusst? Das ist nämlich 70 Jahre her, da muss man schon bei den ganz Alten in der Erinnerung kramen. Bei Karl-Heinz Hornberger etwa. „Als die sich gegründet haben, war ich noch nicht aktiv in der Zunft“, erinnert sich Hornberger. Das muss 1950 oder 1951 gewesen sein. Er sei erst 1967 zur Narrenzunft gekommen, so Hornberger. Seinerzeit habe ihn Cego-Kamerad Sepp Reich, der damalige Säckelmeister, ihn gebeten ein Jahr lang als Säckelmeister einzuspringen. Meinrad Hirt (auch eines der Dürrheimer Originale und Cego-Kamerad) habe ihm abgeraten: „Den Posten kriegst du nie wieder los.“ So war es dann auch. Hornberger kam als Funktioniär zur Narrenzunft, war 15 Jahre Säckelmeister, 20 Jahre Zunftmeister. Er löste Walter Sieger ab, der von 1965 bis 1983 Zunftmeister war. „Und von meinen Vorgängern weiß ich ein bissele über die Geschichte des Bachvereins Stille Musel“, so Hornberger.

Die Gründung geschah aus einer Laune heraus, wie es halt um die Fasnetszeit herum gerne passiere. Es waren lauter Dürrheimer Originale beteiligt, die heute alle nicht mehr leben. „Häuptling war Josef „Seppl“ Heinemann, Narren- und Ehrennarrenrat. Der war früher für den einmal monatlich während der Sommerzeit stattfindenden Lampionumzug für Kurgast- und einheimische Kinder zuständig. Kurpark und Bäume wurden mit Luftballonen geschmückt, Lampions aufgehängt und bei Einbruch der Dunkelheit zog der Tross mit Gesang, Heinemanne Seppel als Clown mit Regenschirm voraus, durch den Kurpark. Der zweite war Ernst Greif, genannt Greifenbeck. Der Greifenbeck war gefürchteter Bütten-Redner, ein wirkliches Original und in den 50er Jahren mit seinen Auftritten als Neptun das Highlight beim Seenachtsfest am Salinensee. Diese zwei waren die Haupträdelsführer. „Stachi-Baldi“, der Hufschmied aus der Muselgasse und Paul Schleicher aus der Muselgasse, waren auch welche der ersten Stunde. Der nächste war „Bürle“. Ein großer Brauer, dort beheimatet am Lindenplatz, wo er dem Gesangverein lebenslanges Nutzrecht zusicherte. Ein weiterer der dabei war, war der „Öl-Fritz“, Betreiber einer Ölmühle aus der Schwenninger Straße. Karl Wehrle, ein Journalist und Schriftsteller, der das Kurblatt gegründet hatte und 1963 im Alter von 53 Jahren verstarb, war auch dabei.“

Bild: Karl-Heinz Hornberger

Besonders urig nehmen sich die elf Statuten auf der Mitgliederkarte aus. Zum Beispiel: „Der Bachverein Stille Musel hat die Aufgabe, den Unsinn, den Stumpfsinn und den Blödsinn in Bad Dürrheim und dem übrigen Bundesgebiet zu hegen und zu pflegen“, den Mitgliedern sei der Umgang mit dem anderen Geschlecht und Alkohol gestattet, oder dass die Mitglieder im Falle eines Krieges zwischen Baden und Württemberg nicht teilnehmen, um die guten Beziehungen mit der Nachbarstadt Schwenningen nicht zu verderben.

Bild: Karl-Heinz Hornberger

Auch wenn der Bachverein Stille Musel bereits nach drei Jahren schon wieder der Vergangenheit angehörte, so sind doch die Erinnerungen daran auch heute noch schön.