In der Nacht vom vergangenen Montag auf den gestrigen Dienstag erstrahlten auf der ganzen Welt Gebäude und Bauwerke im Rahmen der Aktion Night of Light in rotem Licht.

Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Hiermit sollte die Aufmerksamkeit der Politik auf die drohende Insolvenzwelle in der Branche der Veranstaltungswirtschaft gerichtet werden. Seit Mitte März macht diese quasi keinen Umsatz mehr und wird diesen durch das bis 31. Oktober 2020 bestehende Veranstaltungsverbot auch nicht mehr ansatzweise nachholen können.

Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Auch die Kur- und Bäder GmbH nahm spontan an dieser Aktion teil und tauchte dank der Unterstützung des örtlichen Technikverleihers GraFa Sound ganz kurzfristig das Kurhaus als örtlichen Veranstaltungsort in ein rotes Licht. sgn/Bilder: Kur- und Bäder GmbH