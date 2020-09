Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Wahlkreisabgeordnete Martina Braun (Grüne) die Kleinkindbetreuung „Krabbelkäfer“ in Biesingen. Hauptamtsleiter Markus Stein und Ortsvorsteher Armin Wehrle erläuterten die geplanten Erweiterungen im Gebäude der alten Schule. Das Thema wurde in Bad Dürrheim vor ein paar Jahren schon einmal aufgelegt und wird jetzt angegriffen. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind 184 000 Euro veranschlagt.

Ortsvorsteher Armin Wehrle sieht in dem Vorhaben einen großen Gewinn für Biesingen gleich in mehrfacher Hinsicht. Durch die Einrichtung einer zweiten Gruppe im jetzigen Raum der Landfrauen kann die Zahl der angebotenen Betreuungsplätze von zehn auf 20 verdoppelt werden und damit für die ganze Ostbaar ein hervorragendes Angebot geschaffen werden. Gleichzeitig werde für die Landfrauen, aber auch die gesamte Biesinger Einwohnerschaft, durch die Umgestaltung der bisherigen Wohnung im ersten Stockwerk in Vereinsräume mehr Platz für gemeinschaftliche Aktivitäten geschaffen. Und schließlich konnte für die bisher dort wohnhafte Familie ein mehr als gleichwertiger Ersatz im Dorf gefunden werden. Wehrle: „Durch diese Maßnahme gewinnen alle, auch die Stadt insgesamt, denn Betreuungsangebote sind ein wichtiger Standortfaktor.“

Die Grünen-Politikerin zeigte sich begeistert von diesen Plänen und der damit verbundenen sowie vom Land finanziell unterstützten Entwicklung des ländlichen Raumes: „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt von Bad Dürrheim, das Leben auch in seinen Teilorten noch lebenswerter zu machen und dörfliche Gemeinschaften zu unterstützen.“

Hauptamtsleiter Stein erläuterte die Bemühungen der Stadt, Fördermittel für das Umbauprojekt aus dem ELR-Programm des Landes Baden-Württemberg zu bekommen. „Wir haben gute Chancen, aus diesem Förderprogramm wieder Unterstützung zu bekommen und damit die Maßnahmen auch in schwieriger Zeit finanzierbar zu machen.“

Um im Herbst 2021 fertig zu sein, müssen jetzt schnell baurechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Hauptamtsleiter Markus Stein hofft auf Zuschüsse aus den Förderprogrammen in Höhe von 50 Prozent. Der Gemeinderat stimmte der Planung und Konzeption zur Erweiterung der Tageseinrichtung im Juli einstimmig zu.

Braun, die als Abgeordnete selbst in diesem Bereich tätig ist, versprach, sich nach Kräften einzusetzen, dass diese Zuschüsse bewilligt werden.