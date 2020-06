Seit fünf Jahren bereits gibt es die Igelpflegestation Igelherz in Hochemmingen. In der Station werden in einem ehemaligen Imbisswagen kranke und hilfebedürftige Igel, Eichhörnchen, Marder und so einige andere Tiere professionell versorgt und das alles in ehrenamtlicher Tätigkeit und rein auf Spendenbasis finanziert. Gerade bei Tierbabys oder besonders pflegebedürftigen Tieren nehmen die Helferinnen oft auch Nachtschichten in Kauf.

Das neue Behandlungszimmer der Igelstation bietet viel Platz. Bilder: Privat | Bild: privat

Nun ist die Igelstation umgezogen und im Garten des Ehepaares Helen und Bernhard van Almsick zu finden. Dort stehen der Igelherz nun drei Räume, ein Schuppen, eine Küche und ein Behandlungszimmer zur Verfügung. Dieses Mehr an Platz bedeutet ein erheblich komfortableres Arbeiten.

Gern und großzügig räumten die van Almsicks den Platz in ihrem Garten für den Wagen ein. Dafür wurden in einem extra Bereich extra die vorhandenen Pflanzen ausgegraben und umgesetzt. Danach wurde der Untergrund entsprechend vorbereitet, auf dem noch im Laufe dieses Monats der Wagen seinen sicheren Stellplatz findet.

Die Männer bereiten den Platz für den Bauwagen vor. | Bild: privat

Für die Vorbereitungen des Umzugs, des Platzes im Garten und auch beim Umzug selbst halfen die Assistentinnen der Igelstation und teilweise auch deren Partner. Der Bauwagen wird noch im Laufe dieses Monats von der Spedition Fischer von Hochemmingen nach Biesingen gebracht.

Wer die Arbeit der Igelstation durch Sach- oder Geldspenden unterstützen möchte, findet weitere Informationen über die Facebook-Seite Igelherz Bad Dürrheim, oder per E-Mail an igelherz.badduerrheim@gmail.com.