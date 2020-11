von Jörg-Dieter Klatt

Beschienen von der tiefstehenden Herbstsonne schweben Millionen von Staubteilchen glitzernd durch das Kirchenschiff der Oberbaldinger Kirche. Lärmend fressen sich zwei Bohrhämmer durch das uralte Bruchsteinmauerwerk, Schlitze für die Leerrohre der neuen Elektroinstallation hinterlassend.

Die neue Emporengestaltung ist in Ansätzen schon erkennbar. Noch beherrscht das massive Gerüst den Kirchenraum. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Das altehrwürdige Kirchengebäude wird nun schon seit über einem Jahr Schritt für Schritt saniert. Wurden zunächst die Empore und die wurmstichigen Bänke entfernt, die Kanzel gemäß den Denkmalschutzvorgaben eingelagert und die Orgel staubdicht eingehaust, so verhindert derzeit ein gewaltiges Gerüst den Blick zur Kassettendecke.

Flavin Sirbu schlägt mit dem Bohrhammer Nischen für die Elektroinstallation aus den jahrhundertealten Bruchsteinwänden.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Der nackte Betonboden wartet auf den Estrich und die aufgeschlitzten Wände wird der Gipser in den kommenden Tagen wieder in einen ansehnlichen Zustand bringen. Überall in dem Gotteshaus wird gebohrt, gehämmert, gesägt oder geschraubt. Augenfällig auch schon die neue Empore, welche von einem Zimmermann völlig neu und deutlich vergrößert aufgebaut wurde. Die Neugestaltung der Empore ermöglicht fürderhin den freien Blick zum Altarraum und zu den Projektionsflächen für die Beamer, die rechts und links des Chorraums multimediale Gottesdienste und Konzerte ermöglichen werden. Bis es allerdings soweit sein wird, muss noch manche Hand an das Kirchenschiff gelegt werden.

So wird ein Restaurator die Fresken, welche über viele Jahre hinweg an der linken Wand im Chorraum zu sehen waren, konservieren. Der Kirchengemeinderat hat in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde beschlossen, dass die Fresken hinter einer Gipsschicht verborgen werden, der Nachwelt durch die Konservierung aber erhalten bleiben.

Ein Steinmetz wird die Altarstufen in Richtung Kirchenschiff verlegen, womit der Chorraum deutlich an Bodenfläche gewinnt. Da die barocke Kanzel nicht mehr angebracht wird, soll künftig von einem Ambo aus die Predigt zu hören sein. Sobald Estrich und Boden verlegt sind, werden die neuen Kirchenbänke eingebaut. Auch der gläserne Abschluss an der Emporenbrüstung verleiht dann als neues Gestaltungselement der renovierten Kirche eine besondere Note.

Alexander Demond installiert die Zeltheizung des Musikvereins Oberbaldingen, um die Kirchenbaustelle beheizen zu können, damit die Handwerker weiterarbeiten können.

Da die Gipser- und Malerarbeiten nicht unter fünf Grad Celsius erfolgen können, waren die Verantwortlichen auf der Suche nach einer Heizmöglichkeit. Der Musikverein Oberbaldingen verfügt über eine Zeltheizung, welche er der Kirchengemeinde dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Alexander Demond hat die Heizung nun so installiert, dass durch den Seiteneingang warme Luft in das Gebäude geblasen wird. „Das beweist einmal mehr das gute Miteinander zwischen den Vereinen und der Kirche“, so Martin Kalisch vom Kirchengemeinderat. Alle hoffen, dass bis Weihnachten der Kirchenraum, wenn auch nicht vollständig fertig, wieder für Gottesdienste genutzt werden kann.

Spenden sind willkommen: Wer die Kirchenrenovierung finanziell unterstützen möchte, kann auf das Konto DE54 6945 0065 0000 0029 23 einen Betrag unter dem Stichwort: „Kirchenrenovierung“ überweisen.