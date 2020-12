von Sabine Naiemi

Die Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim bleibt zunächst weiter geschlossen. Zwar brannte nur ein Teil der Schule, dennoch ist durch die Rauchgase die ganze Schule betroffen. Deren Entfernung dauert an. Dennoch wurde für die Schüler ab dem kommenden Montag die Möglichkeit für Präsenzunterricht geschaffen.

Die Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim bleibt aufgrund der Folgen des Brandes weiterhin geschlossen. | Bild: Naiemi, Sabine

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstagabend kündigte Bürgermeister Jonathan Berggötz an, dass am Freitagmittag mit einem Gutachten zu rechnen sei, ob die Grund- und Werkrealschule nach dem Brand vor einer Woche ab Montag, 7. Dezember, wieder für den Präsenzunterricht freigegeben werden könne oder nicht.

Gegen Freitagabend musste der Bürgermeister dann schließlich wider Erwarten bekanntgeben, dass dies nicht möglich sei. „Wir haben bisher lediglich eine Vorabeinschätzung des Gutachtens bekommen. Die Arbeiten hinsichtlich Ozonisierung sind noch nicht abschließend ausgeführt“, erklärte Berggötz in seiner angekündigten schriftlichen Mitteilung. „Schulleitung und Schulträger möchten Schüler und Lehrkräfte unter keinen Umständen einem Risiko aussetzen, weshalb die Räumlichkeiten vorerst nicht genutzt werden“, so Berggötz weiter.

In der Nacht vom 25. auf 26. November brach, wohl aufgrund von Brandstiftung, an der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim ein Brand aus. Bilder: SK-ArchivNaiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Nun kommt das von Berggötz bei der Gemeinderatssitzung erwähnte zweite Szenario zum Tragen. Durch intensive Abklärungen seien alternative Räumlichkeiten vorhanden, sodass für alle Schulklassen ab Montag Präsenzunterricht möglich ist. Konkret hänge die Dauer der getroffenen Übergangslösungen von den Ergebnissen der Raumluftmessung an der GWRS Bad Dürrheim ab.

Nachbarschaftshilfe aus Brigachtal

So leistet etwa die Gemeinde Brigachtal Nachbarschaftshilfe. Die Schule in Brigachtal wird demnach ab Montag die drei vierten Klassen der Grund- und Werkrealschule bis längstens zum Beginn der Weihnachtsferien zum Unterricht aufnehmen. Das bestätigte Bürgermeister Berggötz auch auf Nachfrage dieser Redaktion und erklärte, dass hierfür auch extra eine Busverbindung eingerichtet wurde.

In enger Abstimmung der Rathäuser und Schulleitungen habe man sich darauf verständigt, dass zwei Klassen in den Räumen der Grundschule Brigachtal, sowie eine Klasse im Dachgeschoss-Saal des Werk- und Vereinshauses Klengen unterrichtet werden. Der Schülerverkehr von Bad Dürrheim nach Brigachtal musste so organisiert werden, dass coronabedingt keine Begegnungen mit den Brigachtaler Schülern stattfinden.

In der Realschule am Salinensee sind beispielsweise bereits die Abschlussklassen zum Unterricht untergekommen.

Weiter informierte Bürgermeister Berggötz darüber, dass durch die Unterstützung von Vereinen und der beiden Kirchen weitere Ausweichquartiere für die Schüler gefunden werden konnten. Die evangelische Kirche stellte schon direkt nach dem Brand im Haus der Begegnung ihre Räume zur Verfügung, die katholische Kirche stellt den Pfarrsaal. Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes stellt seinen Schulungsraum zur Verfügung, der Tennisclub Rot Weiß Bad Dürrheim sein Vereinsgebäude. Auch im Kurhaus gibt es Platz. Dieses kann sogar in drei Räume unterteilt werden.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung der Gemeinde Brigachtal, der Realschule, der Kirchen, Vereine und der Kur- und Bäder GmbH“, so Berggötz. Das Bauamt sei intensiv in der Klärung, wann die Räumlichkeiten in der Grund- und Werkrealschule wieder nutzbar seien. Über weitere Informationen werde ständig auf dem laufenden gehalten. Die ersten Mitteilungen an die Eltern, wo ihre Kinder unterrichtet werden, seien bereits am Freitagabend rausgegangen, weitere sollen am heutigen Samstag folgen.

