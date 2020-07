von Sabine Naiemi

Die aktuell bevorstehende Bürgerwerkstatt und Ausarbeitung des Grundlagenpapiers zur Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs treiben auch die Anlieger des Gebietes „Hofen II“ um. Dieses Gebiet befindet sich zwischen dem Hotel Solegarten in der Luisenstraße unterhalb und dem Johanniterweg oberhalb und ist momentan noch als Grün- und Parkanlage ausgewiesen. Hofen II befindet sich im Besitz der B.E.S.T. Holding. Dort sollen Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Diese Pläne beschäftigen die Gemüter seit der Bürgerbefragung zur Stadtentwicklung.

Der Gemeinderat wird demnächst darüber entscheiden, wie es mit dem Gebiet Hofen II weitergeht. Bild: Hans-Jürgen Götz

Mit einem Leserbrief, der in unserer Zeitung am Freitag, 10. Juli, veröffentlicht wurde, hat sich eine Anwohnergruppe aus insgesamt 20 Personen (Gabriele und Ingo vom Berg, Tanja Bühler, Martina Engesser, Stefanie und Frank Geiger, Anna Luise Grießhaber, Hannelore Hagmann, Andrea und Thomas Janson, Gabriela Kroll, Hans und Gerda Luschin, Andreas Putz, Volker Reinhardt, Ingrid und Siegfried Riegger, Swantje Tietböhl-Blessing, Elke und Rainer Waldmann) für den Erhalt dieser Grünfläche ausgesprochen. Angesichts der jetzt bevorstehenden Bürgerwerkstatt und des Beschlusses des Gemeinderates über die Ausweisung der Fläche als Baugebiet ist es der Gruppe erneut wichtig, auf ihren Standpunkt und Hintergrund der Besorgnis hinzuweisen.

Hier finden Sie den Leserbrief:

Beim Informationsabend der B.E.S.T. Holding für die Anwohner hätten diese deutlich ihren großen Unmut über die Bebauungspläne zum Ausdruck gebracht. Einheimische und Gäste würden die Wegverbindung durch das Grünstück zur Stadt sehr schätzen. „Welche Stadt hat schon so etwas?“, fragt einer aus der Anwohnergruppe. Die grüne Fußgängerhauptachse vom Kurgebiet in die Stadt dürfe keinesfalls zugebaut werden.

Die Argumente gehen erneut dahin, dass es gelte, diese Grünzunge als wertvolle Oase und Brutstütte für rund 18 Vogelarten und viele schützenswerte Insekten, so Thomas Schalk, Experte und Vorsitzender des Naturschutzbundes (NABU), zu erhalten.

Der Medizinalrat Georg Huber sowie Paul Harraß und Ernst Sütterlin, konzipierten vor über 100 Jahren diese Grünschneise, als Verbindung zum Hindenburgpark, der seinerzeit der Kurpark war. Die Bäume darin sind zum Teil über 50 Jahre alt. „Bäume sind schnell gefällt“, so einer der Anwohner, doch wie lange dauere es, bis sowas wieder nachgewachsen ist.

Der angestrebte Bebauungsplan würde die Anwohner schon seit der Bürgerbefragung sehr beschäftigen. Durch die Reaktionen in der Bürgerbefragung, Hofen II als Grünfläche zu erhalten, sehe man sich bestätigt. Wenn man alle Kommentare zu den Beiträgen und die abgegebenen Zustimmungen zu den Kommentaren hinzurechne, ergebe das aus Sicht der Anwohner sehr wohl ein repräsentatives Bild.

Nicht zuletzt habe man tatsächlich Zweifel, ob das Thermenhotel tatsächlich gebaut wird und man frage sich, warum die B.E.S.T. Holding die geplanten Häuser als Gegenfinanzierung benötigt, wenn doch das jetzige Sure Hotel by Best Western stillgelegt und durch Umnutzung in Wohnungen quasi „vergoldet“ wird.

Und man müsse auch mal bedenken, so ein weiterer Einwand, dass die derzeit bestehende Infrastruktur der Stadt, im Hinblick auf Schulen und Kindergärten, dem stetigen Zuwachs von Einwohnern nicht gerecht wird. Trotz des neuen Kindergartens Stadtkäfer fehlt es schon wieder an Betreungsplätzen für Kinder und im Vergleich zu den anderen, etwa gleich großen Gemeinden im Kreis stünde Bad Dürrheim gerade in Bezug auf weiterführende Schulen deutlich schlechter da.

Die Stadt Bad Dürrheim hat 600 Bürger angeschrieben und zur Bürgerwerktstatt eingeladen:

Auch die Entwicklung der Innenstadt beschäftigt Bürger und Gemeinderat:

Der weitere Ablauf

Am kommenden Samstag, 18. Juli, findet die Bürgerwerkstatt im Haus des Gastes statt. Der Termin ist nicht öffentlich, die örtlichen Pressevertreter sind eingeladen. Die Ergebnisse aus der rund vierstündigen Veranstaltung sollen am Donnerstag, 23. Juli, dem Gemeinderat präsentiert werden. Dieser wird dann über die endgültige Ausarbeitung des Eckpunktepapiers beraten. Vorgesehen ist auch die Beratung des Gemeinderates darüber, was mit dem Gebiet Hofen II nun geschehen soll.

Am kommenden Samstag wird im Rahmen der Bürgerwerkstatt das Eckpunktepapier diskutiert.

