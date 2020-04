von Sabine Naiemi

Mit der Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte am gestrigen Montag, war in der Stadt deutlich spürbar eine Entspannung der Situation zu verzeichnen. Das Wetter tat sein Übriges dazu und so war die Stadt dann doch deutlich mehr bevölkert als in den letzten Wochen. Es war als hätten die Leute geradezu danach gelechzt, wenigstens ein Stück in die Normalität zurückzukehren. Obwohl sie Abstand hielten, war es den Menschen deutlich anzumerken, wie sehr sie es genossen, wieder einmal zu plaudern.

Während am vergangenen Freitag maximal vorsichtige Erwartungen unter den Händler vorherrschten, freuten sich jedoch alle Händler, dass sie ihre Geschäfte überhaupt wieder öffnen konnten. Und das Tolle war, dass der Neustart viel positiver angenommen wurde, als gedacht. Was die Sicherheitsvorschriften angeht, haben sich alle an den bereits bestehenden Regelungen orientiert. Die Stadtverwaltung hatte noch über das Wochenende weitere Informationen herausgegeben.

Gina Wetzel von der Stadtverwaltung spricht mit den Händlern die erforderlichen Maßnahmen durch und gibt Tipps zur Umsetzung. | Bild: Naiemi, Sabine

„Es war eine mühsame Zeit“, erklärte Renate Frank, die Inhaber vom Geschäft „Schöne Schuhe“. „Wir konnten nichts vorbereiten. Genau bevor wir schließen mussten, traf die Frühjahrs- und Sommerkollektion ein.“ Sie habe noch etwas dekoriert, damit die Kunden wenigstens Anhaltspunkte haben. Das Sortiment, das sie führe, lasse sich auch nicht einfach per Internet verschicken. Man merke, dass die Leute noch etwas zurückhaltend seien, ergänzt sie. Aber wider Erwarten sei der Montag relativ gut angelaufen. Dennoch – das fehlende Ostergeschäft ist ein herber Schlag. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Renate Frank. Jetzt wolle sie optimistisch in die Zukunft schauen.

Renate Frank von „Schöne Schuhe“ hofft, dass das weitere Jahr nun besser verläuft. | Bild: Naiemi, Sabine

Marina Müller von der Boutique Sophie sieht das Ganze noch etwas verhalten. Gerade packt sie die Frühjahrs- und Sommerkollektion aus. „Man merkt, dass viele der Senioren noch Angst haben“, findet sie. Die Leute würden sich noch nicht so richtig in die Geschäfte trauen.

Marina Müller von der Boutique Sophie hält nun für ihre Kundschaft die Frühjahrs- und Sommerkollektion bereit. | Bild: Naiemi, Sabine

Auch in Morys Hofbuchhandlung wird wieder gestöbert, natürlich mit entsprechendem Abstand. Auch wenn Bücher telefonisch oder über das Internet bestellt werden konnten und geliefert wurden, sei es doch etwas ganz anderes, im Laden zu stöbern und sich anreizen zu lassen, weiß Lioba Manger.

„Bücher vor Ort selbst auszusuchen, kann einen Internetkauf nicht ersetzen“, sagt Lioba Manger von Morys Hofbuchhandlung. | Bild: Naiemi, Sabine

„Mein Geschäft ist sehr abhängig von der Besucherzahl in der Stadt“, erklärt Holzbildhauer Thomas Winter. Das Bad ziehe halt viele Leute an. Durch den geschlossenen Wohnmobilhafen falle auch seine Schweizer Stammkundschaft weg. Ebenso fehlen momentan die Kunden aus den Kliniken. Aber er sagt: „Ich bin gottfroh, dass ich wieder offen habe und in einen geregelten Rhythmus komme.“

Holzbildhauer Thomas Winter ist stark auf Touristen als Kundschaft angewiesen. Er sieht noch schwierige Zeiten vor sich. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

„Jetzt kann ich endlich mein ganzes Sortiment wieder verkaufen“, freut sich Sabine Fink. Sabines Schreibstube war als Toto-Lotto-Stelle und Zeitungsverkauf reduziert geöffnet. Sie sei ganz überrascht gewesen, dass der Montag so gut anlief. Einige Kunden hätten extra gewartet, um Geschenke zu kaufen. Ihr Geschäft ist wieder regulär geöffnet. Nur am Samstag wird, solange keine Besucher und Touristen in der Stadt sind, um 14 Uhr geschlossen.

Sabine Fink von Sabine‘s Schreibstube freut sich, dass sie jetzt wieder ihr ganzes Sortiment verkaufen darf. | Bild: Naiemi, Sabine

Auch Conny Brix von „Feine Wäsche“ ist freudig überrascht. „Es ist super angelaufen. Dafür bin ich ganz arg dankbar.“ Man merke, dass es den Leuten gut tue, sich nach all der Zeit etwas Schönes zu gönnen.

Die Frauen genießen es, bei Conny Brix wieder schöne Wäsche kaufen zu können | Bild: Naiemi, Sabine

Heike Groß hat für die nächste Zeit noch erst ab 10.30 Uhr geöffnet. Sie hat extra Stühle in entsprechendem Abstand vor die Tür gestellt, damit ihre Kundschaft es beim Warten bequem hat. Es darf jeweils nur eine Person ins Geschäft. Vorschriftsmäßig ist sie mit Desinfektionsmittel ausgerüstet und hält auf Eigeninitiative Masken parat. Trotzdem es auch in ihrem Geschäft gut angelaufen ist, plagt sie ein ganz anderes Problem. Sie sieht Lieferschwierigkeiten auf sich zukommen. Einen gewissen Bestand Wolle hat sie noch, aber während die Sockenwolle in Deutschland hergestellt wird, wird die restliche Wolle in Italien und Spanien produziert. Und da bekanntlich die Grenzen geschlossen sind, wisse sie also derzeit noch nicht, wie sie das mit ihren Lieferungen bewerkstelligt bekomme.