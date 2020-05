von sgn

Es ist nie zu früh, um sich auf die Zukunft, oder zunächst auf die Zeit nach Corona vorzubereiten, auch wenn immer noch Ungewissheit darüber herrscht, wann und unter welchen Bedingungen der Tourismus wieder angefahren wird. Nach dieser Prämisse geht auch die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim (KuBä) vor, die zusammen mit dem Systemdienstleister „AVS„ aus Bayreuth eine Rund-um-Modernisierung ihrer Card-Systeme vorgenommen hat.

Wie viele andere DMOs (Destinationsmanagementorganisation) betreibt die Kur- und Bäder GmbH eine eigene Gäste-Card mit speziellen Ausprägungen. Neben der umlagefinanzierten „Gästekarte Plus“ des Ortes gibt es seit Jahren für die Therme die Solemar-Card mit einem eigenen Bonus-System.

Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim: „Natürlich hatten wir mit der Corona-Krise und dem Einbruch der Gästezahlen zunächst andere Sorgen im Kopf, als unsere Card-Systeme. Doch war uns wichtig, bereits jetzt einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zu richten und unsere Produkte und unseren Service weiterzuentwickeln. Und dazu zählen eben vor allem unsere kommunalen und regionalen Card-Systeme.“

Mit der Solemar-Card können die Gäste der Thermenanlage Solemar Punkte sammeln und gegen attraktive Prämien eintauschen – eine klassische Karte zur Kundenbindung. Gegenwärtig finde die Umstellung auf das AVS-Bonussystem statt, teilt die KuBä mit.

Erst im Februar 2020 sei die Umstellung beschlossen worden, also kurz vor den Schließungen und den Ausgangsbeschränkungen. Vom straffen Zeitplan wich die KuBä deswegen trotzdem nicht ab. Voraussichtlich Mitte Mai werden Kassensystem und Solemar-Card auf den neuen Plattformen einsatzbereit sein, so die Ankündigung. Das AVS-Bonussystem biete den Card-Inhabern ein Kundenportal, in dem sie ihren Punktestand selber digital abrufen und einsehen können, so Spettel. Ein Schritt für mehr Komfort und auch physische Distanz. Die Card wird auf Bio-PVC-Karten ausgegeben.

Ein weiteres Projekt war die Einführung der digitalen Gästekarte „DigiCard to go“. Sie wird die Gästekarten in Bad Dürrheim ergänzen und deren Angebot über das Smartphone nutzbar machen. Die bestehende Papierkarte muss also nicht mehr zwangsläufig ausgehändigt werden, es genügt der Versand per Mail. Bad Dürrheim wird damit der erste Kurort in Baden-Württemberg sein, der seinen Gästen eine digitale Gästekarte zu Verfügung stellt.