Die Kinder des Kindergartens Funkelstein in Hochemmingen sind zurück in ihren umgebauten und sanierten Räumen. Genau ein Jahr hat der Umbau gedauert – ganz nach Zeitplan, schreibt die Stadt Bad Dürrheim in einer Pressemitteilung. Demnach kann der Kindergarten jetzt drei Vollgruppen anbieten und die gestiegene Nachfrage besser abdecken. Die Kosten für die Arbeiten kletterten indessen auf eine Viertelmillion Euro. Mit mehreren Fotos zeigt das Rathaus, was sich im Funkelstein alles verändert hat.

Eine Zeit der Improvisation ist nun vorüber: Zwölf Monate lang war die Einrichtung in eine Container-Kita auf den nahegelegenen Rathausplatz umgezogen. Die Räume wurden in dieser Zeit aber nicht nur saniert, das Gebäude wurde komplett umgebaut und erweitert.

Neben einem neuen Gruppenraum, mit dem die Einrichtung nun drei Vollgruppe haben kann, wurden eine neue Küche eingebaut, sämtliche Böden, die Elektrik und die Fenster erneuert sowie neue Toiletten geschaffen und renoviert. Außerdem ist ein neuer Schlaf- und Bewegungsraum geschaffen worden und es konnten zudem deutlich größere Kreativräume angelegt werden, die aus allen Gruppenräumen schnell zu erreichen sind.

Das Gedrängel ist vorbei

„Mit diesen Bildungsbereichen können wir jetzt dem Profil des Kindergartens wirklich gerecht werden“, sagt Kindergartenleiterin Christina Pauli begeistert. Vor dem Umbau hat sich im „Funkelstein“ alles auf die große Eingangshalle konzentriert. Das Holen und Bringen der Kinder, der Essensbereich, die tägliche Anlieferung von Essen, der Weg zu den Gruppenräumen – alles kam in diesem Bereich über den Haupteingang und die Halle zusammen. „Jetzt haben sich die Abläufe deutlich verbessert“, sagt Pauli.

Durch die Veränderungen lassen sich die Räume viel besser nutzen und es gibt deutlich mehr Platz. „Die Kinder genießen das jetzt schon“, sagt die Kindergartenleiterin. Toll sei auch, dass sich Eltern in den Umbau einbringen konnten, freuen sich die Verantwortlichen. Etwa zehn Eltern haben, unterstützt von Erzieherinnen, an einem Wochenende die Träger des Vordachs in vielen bunten Farben gestrichen.

Noch nicht fertig ist der Personal- und Pausenraum. Dieser wurde während der Bauarbeiten als Lager genutzt und kann erst ab jetzt renoviert werden, berichtet Jürgen Wenzler, der den Umbau von Seiten der Stadtverwaltung betreut hat. Früher gab es nur einen Raum, der als Büro, Aufenthalts- und Besprechungsraum genutzt wurde und gleichzeitig als Durchgang zur Küche diente.

Insgesamt ist der städtische Projektleiter sehr stolz auf das, was erreicht wurde: „Alle beteiligten Unternehmen haben hier an einem Strang gezogen.“ Neben Corona hätten vor allem Lieferschwierigkeiten beim Material immer wieder Anpassungen des Bauzeitenplans notwendig gemacht. Dennoch konnte das Projekt in zwölf Monaten durchgezogen werden.

Die Kosten Die abschließenden Kosten stehen noch nicht fest. Ursprünglich waren 630.000 Euro für das Projekt eingeplant, diese mussten im Laufe des Jahres auf 750.000 Euro aufgestockt werden. Wenzler sieht die Preissteigerungen beim Material und die schwierigen Zeiten in Sachen Corona für die höheren Kosten verantwortlich. Gefördert wird der Umbau aus Mitteln des Ausgleichsstocks von 210.000 Euro sowie aus dem Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Höhe von insgesamt 80.733 Euro.

Insgesamt freuen sich Pauli und Wenzler sehr über den Umbau. „Es war ein hartes Jahr“, so Wenzler, „Aber es hat sich gelohnt“, ergänzt Christina Pauli. „Jetzt haben wir Räumlichkeiten, die unserer Arbeit entsprechen“, sagt die Kindergartenleiterin. Dies sei auch wichtig, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. „In diesen Räumen macht die Arbeit richtig Spaß.“ Nicht nur der Umbau konnte planmäßig umgesetzt werden, auch die Container, die ein Jahr lang die Kita beherbergte, sind bereits abgeholt worden. Der Rathausplatz wird nun vom Bauhof wieder hergerichtet.