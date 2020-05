von Sabine Naiemi

Der Kundenbereich Jugend der Stadtverwaltung Bad Dürrheim wird in dieser Woche über Fragebögen Jugendliche an der Erstellung einer Jugendbeteiligungskonzeption beteiligen. Die Fragebögen werden jetzt per Post an alle Haushalte versendet, in denen Jugendliche zwischen 14 Jahren und 17 Jahren leben. Geplant war eigentlich eine Befragung der Schüler an den Schulen, doch aufgrund der aktuellen Lage habe man sich zu dieser Form entschieden, teilt die Stadtverwaltung schriftlich mit.

Bereits am 10. März fand eine gemeinsame Auftaktveranstaltung zur Jugendbeteiligung in der Aula der Realschule am Salinensee statt. Vertreten waren an diesem Abend die Parteien des kommunalen Gemeinderats, Rektor Heinz Kriebel von der Grund- und Werkrealschule stellvertretend für sein gesamtes Kollegium, die Rektorin der Realschule am Salinensee, Stephanie Martin, mit sechs Lehrkräften, Andreas Fritsche, der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Angelika Strittmatter vom Vorstandsteam des Mehrgenerationenhauses, Hauptamtsleiter Markus Stein und engagierte Jugendliche, die sich bereits kommunalpolitisch einbringen sowie Stadtjugendpfleger Christoph Lauer. Zur Expertise konnte Udo Wenzl, selbstständiger und erfahrener Partizipationsberater, gewonnen werden. Die Jugendbeteiligung ist über den Paragraphen 41a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg seit 2015 gesetzlich verankert.

Der gemeinsame Tenor des damaligen Abends war unter anderem, die kommunalpolitische Bildung in den Bad Dürrheimer Schulen zu etablieren. Hierzu laufen bereits intensive Gespräche zwischen Stadträtin Svenja Manger und den örtlichen Schulen, um zu klären wie dies auf nachhaltige Weise geschehen kann. Die Stadtjugendpflege wurde außerdem vom Gemeinderat damit beauftragt, eine passgenaue Konzeption zur Jugendbeteiligung in Bad Dürrheim zu erarbeiteten.

Da die Jugendbeteiligung weit mehr als kommunalpolitische Bildung fordert, wurde ein Umfragebogen entwickelt, der die Interessen der Jugend sowie deren Beteiligungsschwerpunkte abfragen soll, dahingehend in welcher Form sich die Jugendlichen eine Beteiligung vorstellen könnten. Die Konzeption soll auch Themen wie projektorientierte Jugendbeteiligung und Formate zum Austausch mit der Jugend beinhalten. Ursprünglich sollte die Befragung in den Schulen erfolgen, im direkten Kontakt mit den Jugendlichen. So ging im Rahmen der Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung die Verwaltung etwa auch den Schritt an die Schulen und suchte den direkten Kontakt zu den Schülern.

Aufgrund der bis dato nicht absehbaren Entwicklung entschied man sich nun jedoch dazu, die Befragung postalisch durchzuführen. Alle Haushalte, in denen Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren leben, werden angeschrieben und darum gebeten, den Fragebogen anonym und zeitnah wieder der Stadtjugendpflege zukommen zu lassen.

Je höher der Rücklauf dieser Befragung ist, umso besser kann eine Konzeption erarbeitet werden. „Es ist wichtig, dass wir von Beginn an die Jugendlichen in die Konzeptionserstellung mit einbinden. Nur so bekommen wir die geforderte Passgenauigkeit hin“, so Stadtjugendpfleger Lauer.

Neben der Form der Beteiligung soll auch ein allgemeines Stimmungsbild in Bezug auf eine Digitalisierung der Jugendbeteiligung erhoben werden. Gerade im ländlicheren Raum sei es wichtig, auch denjenigen den Zugang zu Jugendbeteiligung zu eröffnen, die auf Grund der ÖPNV-Anbindungen nicht regelmäßig, auch gerade abends, an Treffen oder sonstigen Formaten teilnehmen können. Gleiches gelte auch für die Jugendlichen, die nicht in Bad Dürrheim zur Schule gehen. „Sie erreichen wir vermutlich digital am besten und können so auch Informationen zeitnah an alle streuen“, ist sich Lauer sicher.

Eine entsprechende App oder Website würde auch den Vorteil bieten, dass die Jugendlichen bei bestimmten Beteiligungsschritten nicht zwingend vor Ort sein müssten. So könnten Abstimmungen oder Rückmeldungen zu bestimmten Themen auch digital abgegeben werden.

Die ausgefüllten Fragebögen könnten entweder direkt in den Briefkasten beim Rathaus eingeworfen werden, per Post geschickt werden, oder bequem von zu Hause aus per E-Mail geschickt werden an christoph.lauer@bad-duerrheim.de