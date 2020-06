Nach drei Monaten Zwangspause endlich wieder das erste Treffen beziehungsweise die erste öffentlich Sprechstunde der städtischen Behindertenbeauftragten Inge Teichert. Die Treffen finden zwanglos im Bistro Matisse statt, die Anwesenden haben diese Runde sehr genossen.

Lisette Vossloh hat die vergangenen Monate mit ganz, ganz gemischten Gefühlen erlebt, wie sie erklärt. Die 70-Jährige freut sich, wieder rausgehen zu können, irgendwo mal Essen gehen zu können, anstatt allein für sich zu Hause zu kochen. Zwei ältere Nachbarinnen in ihrem Hause hätte sie während dieser Zeit etwa gar nicht gesehen. „Ich habe zu vielen Freunden Kontakt gehalten“, erklärt Liselotte Vossloh, „also habe ich nicht so sehr unter Einsamkeit gelitten.“ Aber der soziale Kontakt nach außen hätte ihr schon gefehlt.

Dorit Lingnau zieht aus der Situation das Positive: „Die Menschen schauen einander wieder mehr an und vieles hat sich entschleunigt“, erklärt sie.

Dietmar Wenner ist blind und sowieso auf Hilfe angewiesen wenn er rausgehen will und müsse sich entsprechend organisieren. Die Nachbarschaftshilfe, die er in Anspruch nimmt und in den höchsten Tönen als „beste Einrichtung“ lobt, musste teilweise eingeschränkt werden, aber sonst wäre alles für ihn in Ordnung gewesen.

Sie habe über Telefon und per E-Mail die Kontakte gehalten, erklärt Inge Teichert. Was sie sagen kann, ist, dass die Stimmung unter den Menschen immer mehr sank. Je länger die Einschränkungen dauerten, umso schlimmer wäre es für die Leute gewesen. Ein Thema, das sie anspricht, war beziehungsweise ist das Fehlen öffentlicher Toiletten während dieser ganzen Zeit, aber auch heute noch. Darüber hört man allgemein immer wieder viele Leute klagen. Auch heute noch könne man weder im Kurhaus noch im Haus des Gastes trotz Öffnung die Toiletten benutzen. Im Kurhaus dürfen nur angemeldete Gäste aufs WC. „Und wenn man im Kurpark spazieren geht oder in der Stadt unterwegs ist, wo soll man denn hingehen?“ Diese Situation stelle besonders inkontinente Menschen oder Eltern mit Kindern vor Probleme.