von Naiemi, Sabine

„Herr Pfarrer, wie sehen sie das mit Corona, ist es von Gott oder nicht“, so ähnlich fragte mich ein Händler in einem Geschäft, erklärt Pfarrer Bernhard Jaeckel einleitend zu seinem Wort zum Sonntag.

Er habe überrascht und zunächst zurückhaltend reagiert: „Das ist nicht so einfach. Jedenfalls glaube ich, dass Gott da mittendrin steckt.“ Der Mann beantwortete seine Frage selbst: „Gott hat es nicht geschickt, aber er hat es zugelassen.“ Ein anderer zum Beispiel empfindet Corona als Strafe Gottes. Da hat man allerdings schnell das Problem, warum es etwa in Italien viel schlimmer aussieht als in anderen europäischen Ländern. Haben die mehr Strafe verdient?

Die Gegenrede dazu: Von Gott kommt das nicht, Gott schadet dem Menschen nie aktiv. Der Mensch trägt selbst Verantwortung, allenfalls gibt Gott dem Bösen Raum.

Eine weitere Deutungsmöglichkeit, begegne ihm in vielen Verschwörungstheorien, die schnell „aufgeploppt“ sind: Es muss eine böse Macht sein, die das Virus in die Welt gesetzt hat.

Menschen haben gerne eine griffige Antwort auf das was geschieht, weil sie wissen wollen, warum etwas geschieht. Wenn man etwas hat, worauf man mit dem Finger zeigen kann, ist es einfacher. Ohne klare Antworten oder Begründungen in einer Krise zu leben, ist weit schwerer. Ein Kind sagte mir: „Vielleicht hilft uns Gott ja und er reinigt die Welt.“ Ein interessanter Gedanke.

Die meisten aber fragen anders, nämlich: Was lernen wir daraus? Was will uns das sagen, was will uns Gott zeigen? Fragen also nicht so sehr nach dem Warum, sondern nach dem Wozu.

Auch mir persönlich gefällt diese gedankliche Linie. Vielleicht will uns Gott ja tatsächlich sagen: „Immer schneller, höher, weiter, das geht nicht! Vielleicht zieht er die Bremse, damit wir in Zukunft anders mit seiner Schöpfung umgehen. Vielleicht will er, dass wir wegkommen von stetig wachsendem Egoismus und Individualismus, uns neu klar machen, dass wir als Gemeinschaftswesen geschaffen sind, einander brauchen und auch die Probleme der Welt nur gemeinsam bewältigen können. Vielleicht will er, dass wir nicht mehr vorbeileben an Gottes Wirklichkeit?“

Bei einer Videokonferenz im Kollegenkreis gab es nochmal ganz andere Gedanken. Ja unsere Welt ist defizitär, wir Christen reden von einer gefallenen Schöpfung. Perfekt und ohne Leid gibt es nicht. Krankheiten, Krieg, Katastrophen, Tod und Leid gehören zum Leben und wir müssen uns dem stellen, ob wir wollen oder nicht. Das Paradies ist woanders! Eine unserer zentralen Überzeugungen ist und bleibt, dass Jesus Christus auf der Seite der Leidenden steht. Er versteht den Menschen in seinen Tiefpunkten, aber er lässt ihn darin nicht im Stich, er siegt mit Ostern. Ist stärker als alles Leid und der Tod.

Nach einer militärischen Katastrophe und Verwüstungen deutet das Alte Testament im 3. Buch Mose: Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid; ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Schon im alten Israel war das eine Deutung. Die Schöpfung braucht Ruhe, Pausen. Da gab es auch Regeln, wie der Mensch das Land bewirtschaften soll, die bis heute viel Sinn machen, damit es sich erholen kann. Aber wenn der Mensch es immer mehr ausbeutet, konnte und kann das nicht gut gehen.

Und nun Corona. Ist es von Gott, von Jesus? Strafe oder selbst verantwortet? Kommt es von einer bösen Macht, der Gott womöglich Raum gibt, oder ist es doch nur ein biologisches Spiel, bei dem wir mitspielen müssen, ob wir wollen oder nicht?

Zum Geheimnis Gottes gehört für mich, dass uns Antworten im Letzten entzogen sind und dies auch auszuhalten ist. Vielleicht steckt von allem ein wenig in Gottes Absicht. Ich bin überzeugt, dass mehr dahinter oder darin steckt, als wir annehmen. Und schließlich, dass er der gute Menschenhirte ist und bleibt, von dem bei uns am kommenden Sonntag in den virtuellen Gottesdiensten die Rede ist. Und auf jeden Fall ist es nie vergeblich, wenn man bei diesem guten Hirten Zuflucht sucht.