von Sabine Naiemi

Überrascht vom positiven Ergebnis der Bürgerwerkstatt am vergangenen Samstag zeigten sich Julia Schütz und Jürgen Mühlbacher von der KE (Kommunalentwicklungsgesellschaft LBBW), als auch Pressereferent und Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin, der seitens der Stadt den Gesamtprozess begleitet. „Es war ein spannender Morgen, richtig produktiv“, so Stengelin. Für alle sei es ein spannender Prozess gewesen, so Schütz und Mühlberger.

Die erste Auswirkung: Das Eckpunktepapier kann nicht wie geplant am kommenden Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung verabschiedet werden, da die Zeit nicht ausreicht, bis dorthin alle Änderungen einzuarbeiten. Vorgestellt werden die Ergebnisse des Samstags im Gemeinderat dennoch.

Die Bürgerwerkstatt erfolgte, um quasi einen Blick von außen auf das sogenannte Eckpunktepapier – die Grundlagen, auf der später die Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs erfolgt – zu werfen. Und tatsächlich kamen einige neue Ideen heraus.

Eine „stark zusammengesetzte Mischung“ aus Bürgern der Stadt befasst sich am vergangenen Samstag im Haus des Bürgers mit dem aktuell ausgearbeiteten Eckpunktepapier als Grundlage für den städtebaulichen Wettbewerb. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Geringe Resonanz auf Einladung

Per Zufallsprinzip hatte die Stadtverwaltung 600 Bürgerinnen und Bürger drei verschiedener Altersgruppen sowohl aus der Kernstadt als auch aus den Ortsteilen zur Bürgerwerkstatt eingeladen. Geantwortet auf die Einladung hatten indes nur 24 Personen, 20 davon nahmen letztendlich an dem auf vier Stunden ausgelegten Workshop teil. „Wir hatten eine maximale Teilnehmerzahl von 30 Bürgern geplant“, erklärt Alexander Stengelin. Dies, um eine ausgewogene Diskussion zu ermöglichen. Insofern habe man niemanden verprellen müssen, weil zu viele Rückmeldungen da waren.

Alle Eingeladenen reagierten sehr positiv. Es war eine ungewöhnliche, aber starke Mischung an Teilnehmern. Unter alteingesessenen Bürgern befanden sich auch einige, die noch nicht lange in Bad Dürrheim leben, was einen später als frisch empfundenen Blick auf die Stadt mit sich brachte. Überraschend für die Diskussionsleiter Schütz und Mühlberger war die Entwicklung von einer relativ heterogenen (ungleichartig zusammengesetzten) in eine homogene (einheitlich zusammenwirkende) Gruppe – also, wie im Verlauf der Diskussion gemeinsame Nenner herausgearbeitet wurden.

Verlauf sehr zufriedenstellend

Bürgermeister Jonathan Berggötz begrüßte die Teilnehmer. „Sagen Sie frei Ihre Meinung, es gibt kein richtig oder falsch“, forderte er auf und verabschiedete sich dann. „Wir wollen, dass die Leute sich ganz unbeeinflusst äußern“, erklärte er dazu. Deshalb wurde dieser Vormittag auch von Julia Schütz und Jürgen Mühlberger geleitet. Während der kurzen Vorstellungsrunde erklärten die Teilnehmer auch ihre Motivationen. „Es stößt einem manchmal auf, was man hier manchmal so sieht“, wurde etwa gesagt. „Für mich hat das Flair der Stadt oberste Priorität“, so ein anderer Satz. Kritik an mancher baulicher Substanz, Interesse an der Gestaltung der Stadt, eine Gelegenheit sich zu informieren und einzubringen, lauteten weitere Angaben.

Zunächst wurde den Teilnehmern erklärt, wie das jetzt vorliegende Eckpunktepapier entstand und woraus es sich zusammensetzt. Die vier Kernthemen, um die es schließlich ging waren: Erhalt und Stärkung der Identität des Tourismus- und Erholungsortes, Schaffung von Aufenthaltsqualität in Grün- und Parkanlagen, Umgang mit Bebauung, die Verkehrssituation einschließlich Parksituation in der Stadt.

Alexander Stengelin von der Stadtverwaltung Bad Dürrheim (links) und Jürgen Mühlbacher und Julia Schütz von der Kommunalentwicklungsgesellschaft sind nach der Bürgerwerkstatt sehr erfreut über die Ergebnisse des Morgens. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt werden zusammengefasst und am kommenden Donnerstag dem Gemeinderat vorgestellt. Sie sollen in das Eckpunktepapier einfließen, das war beabsichtigt. Aufgrund der Kürze der Zeit verschiebt sich dadurch jedoch der Ablauf des Prozesses über die Sommerpause nach hinten.

Der Gemeinderat war mit der Präsentation der Ergebnisse aus der Bürgerbefragung im Februar 2020 nicht zufrieden:

Der erste Schritt auf dem Weg zum städtebaulichen Wettbewerb war die Zusammenfassung der Ergebnisse in das Eckpunktepapier

So geht es weiter

Da die Zeit nicht reicht, um die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt vor der Sommerpause beschlussreif in das aktuelle Eckpunktepapier einzuarbeiten, wird der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Juli, zwar informiert, aber das Eckpunktepapier nicht verabschieden. Beschluss und Formulierung der Rahmenbedingungen für den Wettbewerb sollen im September erfolgen.