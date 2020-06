von Alexander Hämmerling

„Tue gutes und rede darüber“, kommentierte Bürgermeister Jonathan Berggötz die förmliche Übergabe der neuen Sitzbänken für die Friedhöfe der Bad Dürrheimer Ortsteile. Exemplarisch versammelten sich einige Ortsvorsteher auf dem Biesinger Friedhof, um eine der Bänke offiziell von der Bürgerstiftung Gelingendes Leben und ihrem Vorsitzenden Hans Buddeberg in Empfang zu nehmen. Trotz jahrelanger Ebbe bei den Stiftungserträgen angesichts der Niedrigzinsen auf den Kapitalmärkten schafft es die Bürgerstiftung regelmäßig, durch ihre Aufmerksamkeiten die Lebensqualität der Kurstädter zu verbessern.

Auf dem Biesinger Friedhof ist die neue Sitzbank neben der mit Efeu überwachsenen Trauerweide zentral platziert und bietet den Friedhofsbesuchern einen Gesamtüberblick über die Grabanlagen. „Trauernde können hier zentral in schattenspendendem Umfeld nochmal innehalten und ruhig gedenken“, so der Biesinger Ortsvorsteher Armin Wehrle zur Standortwahl. Analog dazu wurden auch auf den Friedhöfen der anderen Ortsteile die Sitzbänke in jeweils exponierter Lage platziert.

Im Wert von ca. 900 Euro, pulverbeschichtet und in metallischer Ausführung, sind die Bänke mit Drahtgitter-Sitzfläche der Marke Erlau zudem witterungsbeständig. „Es war uns wichtig, den Bürgern etwas Dauerhaftes zu übergeben“, so Buddeberg.

Bei einem Stiftungskapital von 370 000 Euro sind die Kapitalerträge der der Förderung des Wohls der Stadt Bad Dürrheim verpflichteten Stiftung seit Jahren „praktisch Null“. Ungeachtet dieser Tatsache schaffen es die gemeinnützig engagierten Stiftungsratsmitglieder trotzdem durch Überzeugungsarbeit ein jährliches Spendenaufkommen von etwa 5000 bis 10 000 Euro zu generieren.

So sind auch die Sitzbänke für die Friedhöfe rein durch Spenden finanziert. „Alle uns zukommenden Beträge fließen zu 100 Prozent unserem Zweck zu, wir haben keine Verwaltungsausgaben. Die Stiftungsmitglieder bezahlen sogar das Briefporto aus der eigenen Tasche“, sagt Buddeberg. Ein besonders Anliegen der Bürgerstiftung ist die Unterstützung der Jugendarbeit.