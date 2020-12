von Sabine Naiemi

„Ich würde gerne wieder Gottesdienste mit fröhlichem Gesang und anschließendem Kirchkaffee oder mit Gemeindemittagessen feiern ohne Maske und mit persönlicher Nähe“, erklärt der evangelische Pfarrer Bernhard Jaeckel. „Ich würde gerne wieder uneingeschränkt mit Freunden im Garten oder im Restaurant sitzen. Ich würde gerne wieder in der Toskana am Strand einen Espresso trinken“ – Wünsche, die zurzeit wohl jeder hegt.

Der evangelische Pfarrer Bernhard Jaeckel und sein katholischer Kollege Pfarrer Michael Fischer rufen trotz schwieriger Zeiten zu Vertrauen, Hoffnung und Glauben auf und hoffen wie alle auf ein baldiges Ende der Pandemie. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Jaeckel: „Als ich angefragt wurde, für den SÜDKURIER einen Artikel zum Jahreswechsel mit Wünschen für das neue Jahr zu schreiben, fielen mir – wie wahrscheinlich allen – ähnliche Sätze und Gedanken ein. Auf Vieles mussten wir im vergangenen Jahr verzichten und uns einschränken, schon mal ganz abgesehen davon, wie Menschen auch noch anders durch Corona betroffen waren, etwa durch massive finanzielle Einbußen, Insolvenzen, oder sogar dadurch, dass man einen Menschen betrauern musste. Und dann haben wir in vielen Kirchengemeinden schweren Herzens entschieden, doch auf die Gottesdienste an Weihnachten und zum ausgehenden Jahr in präsenter Form zu verzichten und auf virtuelle Angebote auszuweichen – alles „irgendwie schräg“ und nicht schön.

Das Jahr 2020 lassen wir vermutlich mit Vielem gerne hinter uns und möchten mit Hoffnung nach vorne schauen. Mit Hoffnung auf einen Impfstoff, auf Medikamente, und mit dem großen Wunsch nach Normalität. Aber schon wieder tauchen dunkle Wolken auf, eine Mutation des Virus, oder die Sorge, dass Corona-Leugner, Querdenker oder Verschwörungstheoretiker weiter Schaden anrichten, anstatt konsequent sinnvolle Maßnahmen zu unterstützen, die ja gerade in einem Landkreis mit allgemein hohen Corona–Zahlen und – wie ich finde – traurigen Sterbezahlen, mehr als gerechtfertigt sind.

Trotzdem möchte ich doch auch positiv bleiben und darauf hoffen und vertrauen, dass wir das, was uns da mit der Pandemie zu schaffen macht, gemeinsam bewältigen können und wir dann gemeinsam hoffentlich schon in den nächsten Monaten ein Stück weit stolz auf das gemeinsam Erreichte zurückschauen können. Dass Kitas, Schulen und unser alltägliches Arbeitsleben wenigsten wieder einigermaßen normal laufen und auch in Pflegeheimen und Kliniken von dieser Seite her Entspannung eintritt.

Und wo ist Gott in all dem? Keine leichte Frage. Und doch möchte ich an einem ernsthaften Gottvertrauen festhalten. Die guten Sätze der Bibel, die Verheißungen und hoffnungsvollen Worte Jesu sind oft gerade in eine kritische, manchmal schwierige Zeit hineingesprochen und haben ihre Kraft vor allem in Krisen entfaltet.

Wir lösen sie manchmal heraus und verwenden sie losgelöst als gute Gedanken. Jetzt müssen und können sie aber in unserer Krise helfen und da kann ich nur nochmals auf die alte Jahreslosung von 2020 hinweisen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Mk 9,24). Ich möchte daran festhalten zu glauben, dass Gott da ist und mithilft, dass Jesus Christus uns anleiten kann, mit allem was da passiert und auf uns zukommt, umzugehen. Und auch die Gedanken der neuen Jahreslosung von 2021 können uns Leitwort sein: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist (Lk 6, 36). Wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes und sein Bewahren in dieser Zeit ganz besonders. Wir können unseren Teil tun, aber alles andere liegt in Gottes Hand.

Zu unserem Teil gehört auch, dass wir miteinander barmherzig umgehen. In unseren Familien zum Beispiel, in denen es vielleicht angespannter zugeht als sonst, barmherzig sein mit Politikerinnen und Politikern und Entscheidungsträgern, die gerade keinen leichten Job haben, barmherzig, wenn es um die Verteilung von Impfstoffen geht und so weiter. Auch diese Pandemie-Welt wird besser, wenn wir das alle ernst nehmen und Barmherzigkeit üben!“

Für ihn als Seelsorger sei es ein bedrückendes Gefühl gewesen, in allerletzter Minute die Präsenzgottesdienste absagen zu müssen, erklärt Pfarrer Michael Fischer und auch er habe dieses Jahr Weihnachten nicht wie sonst gefeiert. Am zweiten Weihnachtstag habe er auf das übliche Familientreffen mit Neffen, Nichten, Mutter, Geschwistern und deren Partnern bei ihm im Pfarrhaus verzichtet. Auch die Besuche mit Familien, denen er verbunden sei, habe er reduziert.

Pfarrer Michael Fischer. Bild: Alexander Hämmerling | Bild: Alexander Hämmerling

„Die Rückkehr zu neuer Normalität“, antwortet der katholische Geistliche auf die Frage, was er sich für 2021 wünscht. „Eine Zeit, in der die Masken wieder fallen, ein Umsetzen dessen, was wir gelernt haben.“ Und: „Ich wünsche mir, dass Corona durch die Schutzimpfungen in die Schranken gewiesen wird. Dass wir das Miteinander leben einfach wieder neu wertschätzen, dass neu entdeckte Wege zueinander beibehalten werden.“

Angesichts der Corona-Zeit beschäftigten ihn Fragen wie: Wie leben wir Nähe und Ferne im Alltag? Wie zeige ich meinen Liebsten, dass sie mir ganz nah sind? Weckt das nicht auch neue Sensibilität bei mir für meine Nächsten und auch Dankbarkeit? „Man darf in dieser Zeit spüren, dass Gott den Menschen in vielerlei Hinsicht nahekommt“, sagt der Pfarrer. „Wir dürfen das spüren und zwar auch in allen öffentlichen Bereichen.“

„Uns wurde das Maß halten neu gelehrt“, resümiert Fischer zu Abstandsvorschriften, Ausgangssperren und vielem mehr. Die Politiker hätten in den Zeiten der Pandemie vieles gut gemacht. Aber es gelte auch, bei Entscheidungen nicht zögerlich zu sein und auf Transparenz zu achten.