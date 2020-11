von Sabine Naiemi

Mit seiner Entscheidung vom 6. November hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg den Eilantrag zweier Anwohner auf einen vorläufigen Baustopp für das Projekt „Wohnen am Park“ auf dem ehemaligen Irma-Gelände abgelehnt (wir berichteten).

Zwei Anlieger der Hofstraße machen unter anderem geltend, dass der alte Irma-Bau nicht so hoch gewesen sei, der geplante Neubau des Projekts „Wohnen am Park“ jedoch zu massiv sei und eine große Beeinträchtigung darstelle. Bild: SK-Archiv Trippl | Bild: Trippl, Norbert

Hierzu äußern sich nun die Sprecherinnen der Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim, Annerose Knäpple und Anette Bächler, in einer schriftlichen Mitteilung.

„Die Entscheidung des VGH bedeutet nicht, dass die dem Investor erteilte Baugenehmigung und der Bebauungsplan Irma rechtmäßig sind“, heißt es im Wortlaut. Bis das abschließend geklärt sei, werden sich das Regierungspräsidium Freiburg und die Verwaltungsgerichte weiterhin mit der Bebauung des Irma-Areals beschäftigen müssen. „Alle, die eine Wohnung im Irma-Areal kaufen und ebenso die finanzierenden Banken sollten wissen, dass es bis dahin noch Jahre dauern kann“, so Knäpple und Bächler und legen ihre Argumente dar.

Feuerwehrzufahrt: „Die IG hält die Entscheidung des VGH für falsch, da er an mehreren Stellen nicht vom richtigen Sachverhalt ausgegangen ist, insbesondere: Der VGH führt aus, dass nach den vorliegenden Plänen ist der Stichweg zum Sportstudio „mindestens fünf Meter breit“ sei. Dies ist falsch. Die Stichstraße ist auf der gesamten Länge genau drei Meter breit, wie man mittels eines Lineals und dem Lageplan ohne weiteres feststellen kann. Der VGH meint, die Zufahrt zu den Aufstellflächen auf dem Deckel der Tiefgarage von Haus A an der Luisenstraße (sogenannter Hindenburgplatz) sei gegeben. Das ist falsch. Die Wegstrecke von der Luisenstraße bis zum Deckel führt etwa 30 Meter durch den Hindenburgpark. Dafür müssten weitere Bäume gefällt werden, nämlich ein alter Ahorn und eine Kastanie. Eine Genehmigung für diese Zufahrt wurde vom Investor weder beantragt noch erteilt.“ Auch die Stadt habe der Zufahrt durch den Hindenburgpark bisher nicht zugestimmt. Ohne Zufahrt sei der Brandschutz nicht gewährleistet.

Laut VGH weist die frühere Bebauung unabhängig von der Geschossanzahl eine mit der vorgesehenen Bebauung vergleichbare Höhenentwicklung auf. Dies ist aus der Sicht des Gebäudes Hofstraße 5 falsch. Der dort vorhandene Irma-Altbau war niedriger und endete dort, wo das jetzige Sportstudio beginnt. Der Neubau von Haus B ist jedoch vier Meter höher und 57 Meter lang. Weiteres Verfahren: „Dass das Hauptsacheverfahren „aller Voraussicht nach keinen Erfolg haben wird“, ist eine Wunschvorstellung der Stadt, heißt es in der Stellungnahme weiter. Die beiden Angrenzer, für die die geplante Bebauung eine erhebliche Verschlechterung der Wohnsituation bedeute, würden sich deshalb weiterhin gegen die Irma-Bebauung wehren. Die IG wird sie dabei unterstützen. „Für die IG ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Stadt an dem von ihr beschlossenen städtebaulichen Desaster festhält.“ Dass die Irma-Bebauung von sehr vielen Bürgern als störend empfunden wird, habe die Bürgerbefragung bestätigt.

Das Hauptsacheverfahren und der Widerspruch werden vom Regierungspräsidium bearbeitet, erklärt Annerose Knäpple auf Nachfrage dieser Redaktion und dann könne man wieder an die Verwaltungsgerichte herantreten. Es sei so, dass für die Anlieger in der Hofstraße der Neubau zu massiv ist, die Höhe sei schon gravierend. Deshalb würden die Anwohner es weiter versuchen wollen und die IG unterstütze sie weiterhin. Das eigentliche Problem liege schon im Bebauungsplan, so Knäpple und da bestünden breitere Möglichkeiten, diesen anzugreifen. Unabhängig davon, dass jetzt mit dem Bau begonnen werden könne, werde das Hauptsacheverfahren weitergeführt. Die Anlieger können nach wie vor ihren Widerspruch beibehalten. Man müsse auch die Betroffenen verstehen, so Knäpple abschließend.

Fortgang: „Es geht wie geplant weiter. Wir haben im Prinzip auf Anfrage des Gerichtes nochmal gebremst, damit kein Druck entsteht“, erklärt Architekt Michael Rebholz auf Anfrage. „Jetzt geben wieder Vollgas.“ Der Verkaufsstart habe schon begonnen und sei auch schon gut angelaufen, Anfang Dezember werde es die ersten Notartermine geben. Parallel dazu wird der Baubeginn starten, je nach Witterungslage im Dezember oder Januar. Ein paar Aufschlussbohrungen müssten noch erfolgen, aufgrund der Statik. Man werde ziemlich sicher mit zwei Bauabschnitten arbeiten, erklärt Rebholz weiter. Mit dem hinteren Gebäude werde man zeitversetzt starten, weil versucht werde so viel Material wie möglich wieder einzubauen. „Wir haben gutes Recyclingmaterial, das wollen wir möglichst wiederverwenden“, so der Architekt.