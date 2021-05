von sgn

Es gibt zwar rund 2000 verschiedene Sorten Äpfel in Deutschland, doch in den Supermärkten ist die Auswahl eher beschränkt. Es werden lediglich 25 Sorten im Erwerbsobstbau kultiviert und nur sieben davon regelmäßig im Handel angeboten.

Ganz anders ist es auf den Streuobstwiesen auf der Baar: Hier gebe es jede Menge verschiedene Sorten, darunter auch seltene lokale Raritäten wie Blumberger Langstiel, Dürbheimer Sämling und Villinger Sautter Apfel, erklärt Ulrich Lössl, der Geschäftsführer vom Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Damit sorgen die heimischen Streuobstwiesen für eine einzigartige Geschmacksvielfalt. Mehr noch: Sie sind Hotspots für Biodiversität. Zwei zentrale Gründe, um die inzwischen stark gefährdeten Streuobstbestände zu schützen. Der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen hat daher im Oktober letzten Jahres gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband das Streuobst-Schätzle auf den Markt gebracht – ein ökologisch ganzheitlich durchdachtes Produkt mit dem Ziel, die Streuobstkultur zwischen Schwarzwald und Alb zu fördern.

Stefan Walther (links), und Ulrich Lössl begutachten die Apfelblüte auf der Baar. Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen | Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

20 000 Liter Schorle wurden abgefüllt. „Unser Lager ist leer. Alle Flaschen Streuobst-Schätzle sind verkauft. Das bestätigt uns den Erfolg des Projektes“, erklärt Lössl erfreut. „Damit haben wir gemeinsam mit den Verbrauchern ein Zeichen für den Naturschutz in der Region gesetzt. Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Kulturlandschaften in Mitteleuropa und sind damit ökologisch von großer Bedeutung.

Im Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis habe der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen den idealen Projektpartner dafür gefunden. „Auch wir ziehen ein positives Resümee. Wir konnten feststellen, dass Streuobstwiesen-Besitzer und Landwirte durch das Projekt motiviert wurden, ihre Streuobstwiesen wieder zu beernten. Ein Grund hierfür ist sicherlich auch, dass Bad Dürrheimer einen fairen Preis für die Äpfel zahlt“, ergänzt Stefan Walther, Leiter des Landschaftserhaltungsverbandes.

Deshalb steht jetzt schon fest: Auch 2021 soll es wieder ein Streuobst-Schätzle geben. Nun heißt es: Nach der Apfelernte ist vor der Apfelernte. Die aktuelle Apfelblüte beobachten die Projektpartner genau: „Vor ein bis zwei Wochen hat die Apfelblüte hier im Schwarzwald-Baar-Kreis begonnen. Aufgrund des kalten Aprils später als sonst. Und grundsätzlich später als in anderen Regionen wie zum Beispiel am Bodensee. Das liegt daran, dass die Streuobstwiesen hier teilweise sehr hoch liegen, auf bis zu 800 Höhenmetern. Das war in diesem Jahr ein Vorteil: Durch die späte Apfelblüte haben wir die Zeit bis zu den Eisheiligen ganz ohne Frostschäden überstanden. Der Blütenansatz sieht gut aus und wir erwarten einen moderaten bis guten Ertrag“, ist Walther zuversichtlich. Die hohe Lage wirkt sich auch auf den Geschmack aus, weiß Lössl aus der langjährigen Verarbeitung von regionalem Obst zu Säften und Schorlen: „Die Äpfel in der Region sind nicht so süß wie die in tieferliegenden Gegenden, haben aber dafür ein intensiveres Aroma und einen höheren Säuregehalt.“