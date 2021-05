von Sabine Naiemi

Die Planvariante B der Best-Holding findet schließlich mehrheitlich die Zustimmung des Gemeinderates. Grafik: Jessica Steller | Bild: Steller, Jessica

Nach vielen intensiven Diskussionen lag bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 29. April, nun der Beschluss zum weiteren Vorgehen bezüglich der „Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim“, Planvariante B, vor. Nach nochmaliger Vorstellung und Stellungnahmen durch Bürgermeister Jonathan Berggötz, Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin und Stadtbaumeister Holger Kurz, stimmte der Gemeinderat dem vorliegende Beschlussvorschlag mehrheitlich zu. Das heißt also, es kann endlich weitergehen. Vor der Abstimmung verlasen die Fraktionen ihre Stellungnahmen. In vielen Dingen besteht noch großer Klärungsbedarf.

Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin rief in Erinnerung: Vor 18 Monaten startete der Bürgerbeteiligungsprozess, im Juli 2020, also vor neun Monaten, fiel der Gemeinderatsbeschluss, mit dem alles gekippt wurde. „Wir sind noch lange nicht am Ende, aber ich hoffe wir können weitergehen.“ Bürgermeister Berggötz habe ein Ziel aufgezeigt, nämlich den Tourismusstandort Bad Dürrheim zu erhalten und neue Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim zu schaffen. Was heute politisch unterstützt werden solle, gehe in ganz vielen Punkten auf die Ziele des Gemeinderats ein und auf etliche Punkte aus der Bürgerbeteiligung. Es treffe natürlich nicht die Meinung jedes Einzelnen im Vollen. „Wir sind an einer Gabelung des einen langen Weges und ich würde mich freuen, wenn wir die richtige Abzweigung nehmen. Die Variante B oder die politische Unterstützung ist ein Schritt in die Richtung zur Stärkung des Tourismus, aber auch bewusst des Gesundheitsstandortes Bad Dürrheim. In einer Sackgasse zu landen fände ich sehr schlecht.“

Nach den neuen Planungen soll das „Sure by Best Western-Hotel Soleo“, hier ein Archivbild vom Mai 2020, in ein Fünf-Sterne-Hotel umgebaut werden. Bild: Archivbild Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Heinrich Glunz nahm für die CDU Stellung. Er verwies noch einmal auf die historische Bedeutung dieses Projekts. Die Best-Investorengruppe habe die Zeichen der Zeit erkannt. Die Zustimmung der CDU-Fraktion basiere auf folgenden Punkten: Die von der ursprünglichen Planvariante A stark abweichende Planung wurde frühzeitig den einzelnen Fraktionen vorgetragen und auf der Grundlage der überwiegend positiven Resonanz weiterentwickelt und in die zuständigen Gremien eingebracht. Die Bestrebungen von Stadt und Kur- und Bäder GmbH, das Bettenangebot im touristischen Bereich auf eine qualitativ hochstehende und zugleich breitere Basis zu stellen werde mit dem Bau eines Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels nachhaltig unterstützt. Die Reduzierung auf vier Einfamilienhäuser stellle eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisher angedachten verdichteten Wohnbebauung des Gesamtareals dar. Nachdem die Investoren im Gespräch mit dem Bürgermeister klar zum Ausdruck gebracht hätten, dass eine Verkaufsbereitschaft für diesen Teilbereich nicht besteht, sei die Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates vom 23. Juli 2020 die logische Konsequenz.

nahm für die CDU Stellung. Er verwies noch einmal auf die historische Bedeutung dieses Projekts. Die Best-Investorengruppe habe die Zeichen der Zeit erkannt. Die Zustimmung der CDU-Fraktion basiere auf folgenden Punkten: Die von der ursprünglichen Planvariante A stark abweichende Planung wurde frühzeitig den einzelnen Fraktionen vorgetragen und auf der Grundlage der überwiegend positiven Resonanz weiterentwickelt und in die zuständigen Gremien eingebracht. Die Bestrebungen von Stadt und Kur- und Bäder GmbH, das Bettenangebot im touristischen Bereich auf eine qualitativ hochstehende und zugleich breitere Basis zu stellen werde mit dem Bau eines Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels nachhaltig unterstützt. Die Reduzierung auf vier Einfamilienhäuser stellle eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisher angedachten verdichteten Wohnbebauung des Gesamtareals dar. Nachdem die Investoren im Gespräch mit dem Bürgermeister klar zum Ausdruck gebracht hätten, dass eine Verkaufsbereitschaft für diesen Teilbereich nicht besteht, sei die Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates vom 23. Juli 2020 die logische Konsequenz. Klaus Götz, Freie Wähler: „Mit der heutigen Sitzung und dem Beschlussvorschlag versuchen Verwaltung und Gemeinderat einen gordischen Knoten zu zerschlagen.“ Wird das gelingen? Auf einen Schlag werde das wohl eher das Bohren eines dicken Brettes werden. Zu komplex seien die verschiedenen Problemfelder miteinander verwoben. In Variante B sei eine Gemengengelage entstanden, die zu einer sehr unübersichtlichen Planungslage geführt habe. In der jetzigen Planung sehe die Fraktion einen Mehrwert für die Stadt und die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes. Sicherlich sollte das Gesamtprojekt nicht an der Frage der Bebauung von Hofen II scheitern.

Das „Hotel am Solegarten“, hier ein Archivbild aus dem Mai 2020, soll teilweise abgerissen und nach Planvariante B der B.E.S.T.-Investorengruppe als Vier-Sterne-Hotel neu aufgebaut werden. Bild: Archivbild Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Karen Roeckl erklärt für die LBU: „Es ist eine sehr schwierige Entscheidung mit großer Tragweite.“ Innerhalb der Fraktion sei sehr viel diskutiert worden, man sei sich nicht einig und werde unterschiedlich abstimmen. Knackpunkt sei nach wie vor die Bebauung von Hofen II. Variante B sei ein guter Plan, die Investoren hätten sich bewegt. Man erkenne die immer da gewesene Gesprächsbereitschaft an. Die LBU sei nach wie vor im Konflikt, Plan B in Gänze zuzustimmen und die Kröte mit Hofen zu schlucken oder komplett dagegen zu stimmen.

„Es ist eine sehr schwierige Entscheidung mit großer Tragweite.“ Innerhalb der Fraktion sei sehr viel diskutiert worden, man sei sich nicht einig und werde unterschiedlich abstimmen. Knackpunkt sei nach wie vor die Bebauung von Hofen II. Variante B sei ein guter Plan, die Investoren hätten sich bewegt. Man erkenne die immer da gewesene Gesprächsbereitschaft an. Die LBU sei nach wie vor im Konflikt, Plan B in Gänze zuzustimmen und die Kröte mit Hofen zu schlucken oder komplett dagegen zu stimmen. Hans Buddeberg, FDP: „Seit 2017 beschäftigen wir uns mit Perspektiven im Herzen Bad Dürrheims. In der Anfangsphase wurden die Vorstellungen der Investorengruppe in vollem Umfang im Gemeinderat mitgetragen“, rief Buddeberg in Erinnerung. Dazu zählten das Thermenhotel, die Bebauung Hofen II, die zusätzlich geplante Wohnbebauung, wo jetzt das Therapiezentrum geplant sei und der Umbau des Sure-Hotels in Wohnungen. Es wurde auch vom Gemeinderat beschlossen, dass die Investoren das Grundstück des Marzipan-Hauses erwerben dürfen, ohne dass die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machte. Dass die Wohnbebauung auf Hofen II so weit zurückgeschraubt wurde, sei als erhebliches Zugeständnis zu werten. „Heute sind wir an einem Punkt, wo wir entscheiden müssen, ob die Sache weiter vorangebracht wird, ob es künftig Perspektiven im Herzen Bad Dürrheims geben wird, oder ob die Sache ad acta gelegt wird.“

Das Marzipan-Haus in der Huberstraße 6, hier auf einem Archivbild aus dem Jahr 2020, ist Teil der Stadtentwicklung. Hier soll einmal das „Thermenhotel“ entstehen. Bild: Archivbild Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

SPD-Fraktionssprecherin Derya Türk-Nachbaur erklärte: „Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konfliktes durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wir stimmen heute über die politische Unterstützung eines Kompromisses ab.“ Befürworter und Gegner seien sich einig, dass in Bad Dürrheim etwas passieren müsse. Nachdem ein Verzicht auf die Bebauung in Hofen II nicht möglich scheine, werde die SPD diese Kröte schlucken. Die SPD sei bereit, einen Vertrauensvorschuss zu geben.