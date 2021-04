von Sabine Naiemi

Stadtjugendpfleger Christoph Lauer im Jugendhaus Bohrturm, hier Bilder vom Februar 2021, setzt die vorgeschriebene Jugendbeteiligung um. Archivbild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Die Jugendbeteiligung in Bad Dürrheim muss pandemiebedingt noch warten, gibt die Stadtverwaltung schriftlich in einer Mitteilung bekannt. Geplant war viel, umgesetzt werden konnte coronabedingt gar nichts. Seit einem Jahr steht das Projekt nun still.

Anfang März stellte Stadtjugendpfleger Christoph Lauer dem Verwaltungsausschuss die weitere geplante Vorgehensweise vor und führte nochmal das bisherige Vorgehen aus.

Im März 2020 fand eine große Auftaktveranstaltung mit den ortsansässigen Schulen, Lehrkräften, dem Stadtjugendring, der Verwaltung, Mitgliedern des Gemeinderats sowie der Jugend selbst statt. An diesem Abend stellte der freiberufliche Jugendpartizipationsberater Udo Wenzl gemeinsam mit der Stadtjugendpflege niederschwellige Maßnahmen gemäß Paragraph 41a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vor. Dieser Paragraph legt seit 2015 fest, dass Jugendliche bei allen sie betreffenden politischen Entscheidungen beteiligt werden müssen. Gleiches gilt für Kinder, die ebenfalls in geeigneter Weise beteiligt werden sollen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die sie unmittelbar betreffen.

Als Auftakt und Startschuss für die politische Jugendbeteiligung ist ein sogenannter 8er-Rat angedacht. Hierbei kommen alle achten Klassen zusammen und werden zu Beginn an das Thema politische Beteiligung herangeführt. Am Ende sollen daraus konkrete Projekte benannt werden, welche anschließend dem Gemeinderat vorgestellt und umgesetzt werden sollen. Ursprünglich war dieser 8er-Rat schon im Sommer 2020 vorgesehen, konnte jedoch auf Grund der Corona-Pandemie bis dato noch nicht umgesetzt werden.

Doch ganz untätig war man hinter den Kulissen nicht. Ein Jahr und viele Gespräche später, trafen sich nun Ende März nochmal die Schulen und die Verwaltung gemeinsam mit der Stadtjugendpflege und Udo Wenzl in digitaler Form. Gemeinsam wurde beschlossen, mit Blick auf die immer noch anhaltende Pandemie, den 8er-Rat in Präsenz erst nach den kommenden Herbstferien anzuvisieren, so die Stadtverwaltung.

Beteiligt am Auftaktabend im März 2020 in der Aula der Realschule am Salinensee waren die Parteien des kommunalen Gemeinderats, Rektor Heinz Kriebel von der Grund- und Werkrealschule, Realschulrektorin Stephanie Martin mit sechs Lehrkräften, Andreas Fritsche, der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Angelika Strittmatter vom Vorstandsteam des Mehrgenerationenhauses, Hauptamtsleiter Markus Stein und engagierte Jugendliche, die sich bereits kommunalpolitisch einbringen sowie Stadtjugendpfleger Christoph Lauer.

Anschließend wurden in Gruppen Ideen erarbeitet, wie die anwesenden Akteure aus ihrer Sicht ihren Teil zu einer gelingenden Kinder- und Jugendbeteiligung in Bad Dürrheim beitragen können. Ein gemeinsamer Konsens war, dass die Kommunalpolitik in den Schulen verankert werden muss. Ein Thema, das LBU-Stadträtin Svenja Manger mit den Schulen erörtert.

Als ein enorm wichtiges, zukunftsorientiertes Element wird die Digitalisierung der Kinder- und Jugendbeteiligung angesehen. Eine Digitalisierung mache jedoch nur parallel und ergänzend Sinn, verdeutlichte Lauer damals. Die persönliche Begegnung dürfe dadurch nicht ersetzt werden.

Der nächste Schritt war eine Vollerhebung in Form eines Fragebogens bei allen Jugendlichen der Stadt. Unter anderem wurden auch deren Vorstellungen sowie Bereitschaft zur Beteiligung abgefragt. Ursprünglich sollte diese Befragung in den Schulen erfolgen, im direkten Kontakt mit den Jugendlichen. Aufgrund der bis dato nicht absehbaren Entwicklung entschied man sich seinerzeit dann jedoch dazu, die Befragung postalisch durchzuführen. Alle Haushalte, in denen Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren leben, wurden angeschrieben und darum gebeten, den Fragebogen anonym und zeitnah wieder der Stadtjugendpflege zukommen zu lassen.

Die ausgewerteten Ergebnisse sollten in eine Konzeption münden, aus der wiederum Pläne zur Umsetzung und Handlungsempfehlungen resultieren sollen. Indes: Das Interesse der Jugendlichen der Stadt scheint nicht groß zu sein. Der Rücklauf der Fragebögen war gelinde gesagt mau. „Von 400 verschickten Fragebögen sind gerade mal 20 zurückgekommen“, erklärt Stadtjugendpfleger Lauer.

Nun wird man abwarten müssen, wie sich die Dinge im Herbst entwickeln und ob die Jugendlichen sich durch direkten persönlichen Kontakt besser zum Mitmachen motivieren lassen.