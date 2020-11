von Sabine Naiemi

Die fehlende Möglichkeit, während der Corona-Schließungszeit öffentliche Toiletten in Bad Dürrheim nutzen zu können wurde bereits von verschiedenen Seiten angesprochen. So auch wieder unter dem Punkt Verschiedenes bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag.

Es gibt eine öffentliche Toilette am Adlerplatz und eine am Busbahnhof. Für Senioren, Behinderte oder Eltern mit Kindern ist das eine Herausforderung. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Zwischen Kurpark und Adlerplatz gibt es auf einer Strecke von knapp 1,5 Kilometern eine öffentliche Toilette am Busbahnhof und eine am Adlerplatz. Die sonst nutzbaren Toiletten im Narrenschopf, Kurhaus, Solemar und im Haus des Gastes seien geschlossen. Auch in Gaststätten oder Cafés kann man durch die Schließungen nicht um Erleichterung für seine Notdurft fragen. Viele Leute würden sich bei ihr in der Apotheke beschweren, dass es so wenige und schwer erreichbare öffentliche Toiletten gebe, gerade auch in der jetzigen Zeit, erklärte Gemeinderätin Andrea Kanold. Die Wegstrecken zum stillen Örtchen stellen Senioren, Menschen mit Behinderungen und auch Mütter mit Kindern vor große Herausforderungen. An einem Tag sei aus irgendwelchen Gründen sogar die Toilette am Busbahnhof nicht zugänglich gewesen, so Kanold weiter.

„Dieses Thema beschäftigt mich seit Monaten, auch wenn ich es bisher nicht öffentlich angesprochen habe“, erklärt die städtische Behindertenbeauftragte Inge Teichert. Sie wolle dazu nicht mehr schweigen. Ihr Augenmerk gelte allen Menschen der Stadt. Die öffentlichen Toiletten am Busbahnhof und Adlerplatz seien oft überlaufen oder geschlossen und ließen sich auch nicht mit dem speziellen Behindertenschlüssel öffnen. Sie habe im Mai ein Gespräch zu diesem Thema mit Bürgermeister Berggötz und Kurgeschäftsführer Spettel geführt. Vorschläge für Lösungen ihrerseits seien nicht angenommen worden.

Teichert: „Wo sollen die Menschen hin, mit ihren dringenden Bedürfnissen?“ In ein Gebüsch, hinter einen Baum oder unter eine Muselbrücke? Ist das die Lösung? Auch frustriere es sie, wenn sie Menschen monatelang ohne adäquate Antwort vertrösten müsse. Trotz dringendem Bedarf bewege sich nichts.

Bürgermeister Berggötz versprach Kanold, das Problem weiterzugeben.