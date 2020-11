von Sabine Naiemi

Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie der Gewerbeverein Bad Dürrheim haben sich entschieden, den im März abgesagten Wirtschaftstreff nun nachzuholen und zwar digital.

Seit 2014 organisieren die Stadt, der Gewerbeverein und die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) alle zwei Jahre einen überregionalen Wirtschaftstreff. Eingeladen waren zum letzten Wirtschaftstreff 2018 rund 1000 Unternehmer aus Bad Dürrheim sowie Mitglieder der IHK. 250 Gäste waren schließlich gekommen.

Im März wäre es der vierte Wirtschaftstreff dieser Art gewesen, hätte er denn stattfinden können.

Rückblick: Rund 1300 Betriebe sind in Bad Dürrheim ansässig, erklärte Bürgermeister a. D. Walter Klumpp beim Wirtschaftstreff 2018. Zehn bis 50 der Arbeitgeber würden bis zu 250 Arbeitnehmer beschäftigen. Insgesamt arbeiten in der Stadt 4200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 2200 davon entfallen auf Dienstleitung und Gewerbe, etwa 790 auf produzierendes Gewerbe und 1100 auf Handel, Verkauf und Gastronomie. Acht Kliniken stellen zusammen 1000 Arbeitsplätze und hohe medizinische Leistungskompetenz. Bekanntermaßen liege die Kaufkraft in Bad Dürrheim weit über Kreis- und sogar Bundesdurchschnitt.

Gebannt hören 2018 beim dritten überregionalen Wirtschaftstreff 250 Gäste im Haus des Bürgers dem ehemaligen Bundesligaschiedsrichter Lutz Wagner bei seinem Vortrag zu. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Neuer Termin ist digital

Nun wird am Donnerstag, 26. November und damit genau acht Monate nach dem ursprünglichen Termin, der Wirtschaftstreff Bad Dürrheim als Online-Event bereits morgens um 10.30 Uhr live im Internet erlebbar sein. Statt im Haus des Bürgers kommen die Referentin Anitra Eggler, Bürgermeister Jonathan Berggötz sowie Tamara Pfaff vom Gewerbeverein und IHK-Vizepräsident Hans-Rüdiger Schewe in einem Studio in Spaichingen zusammen und werden von dort „gestreamt“ – also live ins Internet übertragen.

Der Wirtschaftstreff 2020 passt sich aber nicht nur im Veranstaltungsort den Gegebenheiten an. Auch das Thema der Referentin ist hochaktuell auf die Situation angepasst. Anitra Eggler bietet in Ihrem Vortrag „Work harder? Work smarter!“ ein Motivations- und Produktivitätsturbo für alle, die im Homeoffice – und/oder im „normalen“ Office – mehr schaffen möchten, indem sie weniger arbeiten.

Referentin des Abends beim vierten, digital stattfindenden Wirtschaftstreff der Stadt Bad Dürrheim, der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und des Gewerbevereins Bad Dürrheim ist die Bestsellerautorin Anitra Eggler. Bild: Veranstalter | Bild: Veranstalter

Eggler sagt: „Das geht. Und zwar viel einfacher als Sie denken.“ Bestsellerautorin und Internetveteranin Eggler präsentiert „best und worst practice“ aus den Corona-Homeoffices und die besten Tipps, um stressfreier und smarter zu arbeiten – und das Home im Office mehr zu genießen. Man kann sich auf ein unterhaltsames Upgrade auf die eigenen Survival-Skills als Schreibtisch-Krieger*in freuen. Tamara Pfaff, Vorsitzende des Gewerbevereins Bad-Dürrheim sagt: „Bad Dürrheim ist ein Wirtschaftsstandort mit Zukunft. Unser enges Miteinander ist ein echter Pluspunkt für die kommenden Wochen der Pandemie.“ Wichtig bleibe der Austausch zueinander. „Kein Unternehmer steht mit seiner Situation alleine da. Die Herausforderungen seien groß: für die Gewerbetreibenden in den Innenstädten ebenso, wie für die Industrie und ihrem wachsenden Anteil an Home-Office-Beschäftigten. Aber gemeinsam werden wir das hinbekommen“, ist Pfaff überzeugt.

Stadt will ein Zeichen setzen

Die Firma LS-Event aus Spaichingen, hat viel Erfahrung mit Online-Live-Events und wird den Wirtschaftstreff Bad Dürrheim technisch umsetzen. Damit das „Treff“ in Wirtschaftstreff nicht ganz zu kurz kommt, können die Teilnehmer des Online-Events über die Streaming-Oberfläche im Internet-Browser auch parallel zum Live-Stream diskutieren und auch Fragen ins Studio schicken. „Natürlich ist das nicht das gleiche, wie wenn man sich von Angesicht zu Angesicht im Haus des Bürgers trifft“, sagt Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin, „aber wir wollen mit der Durchführung des Events auch ein Zeichen in diesen Zeiten setzen – es geht noch was“, so Stengelin.

Der Wirtschaftsförderer ist sich sicher, dass es auf absehbare Zeit keine Events wie dem bisherigen Wirtschaftstreff mit über 300 Personen in einem Raum, die sich neben dem Vortrag maßgeblich auch zum Netzwerken treffen, geben wird. Daher entschlossen sich die Verantwortlichen von IHK, Gewerbeverein und Stadtverwaltung, den Event auf diese Art durchzuführen – auch weil der größte Teil des Aufwands bereits entstanden war.

„Das regionale Netzwerk ist stark. Diese Stärke wird uns über die kommenden schwierigen Monate helfen“, so IHK-Geschäftsbereichsleiter Philipp Hilsenbek. Digitale Formate seien seit März ein festes Standbein der IHK-Arbeit. Im Zentrum steht die Vermittlung von Informationen, Sachständen und betriebswirtschaftlichen Themen. „Events mit Netzwerkcharakter zu digitalisieren ist keine einfache Aufgabe: aber auch das wird uns gelingen“, wie man am kommenden digitalen Wirtschaftstreff sehen werde.

Auch Bürgermeister Jonathan Berggötz ist vom Konzept überzeugt. „Aktuell müssen Unternehmen in der Hotellerie und Gastronomie sowie im Veranstaltungs- und Unterhaltungsbereich wieder bis mindestens Ende November schließen, das trifft auch gerade in Bad Dürrheim viele Betriebe hart“, so der Bürgermeister. Aber neben den aktuellen Einschränkungen müsste man sich langfristig auch überlegen, wie ein öffentliches Leben trotz der Pandemie aussehen könne. Online-Events könnten hierzu einen Teil beitragen, ist sich Berggötz sicher.