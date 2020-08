Bad Dürrheim vor 50 Minuten

Der Trompeter von der Hirschhalde war der Pionier Josef Weigel, Stabstrompeter der kaiserlichen Armee.

Vor 100 Jahren schloss das damalige Reservelazarett Hirschhalde in Bad Dürrheim seine Pforten. Weigel starb an seinen schweren Verletzungen in der Hirschhalde.