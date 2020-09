von Sabine Naiemi

Besonders zwei Bauvorhaben waren es, die den Technischen Ausschuss bei dessen jüngster Sitzung am vergangenen Donnerstag beschäftigten, und zwar zum wiederholten Male. Nicht nur, dass es bei beiden Bauvorhaben um grundsätzliche Dinge geht, beschäftigen sie auch die Gemüter der Anlieger. So waren vor der Sitzung zwei Ortstermine angesetzt. Einer in der Straße „Am Waldrain„ und der andere im Johanniterweg. Beide vorliegenden Anträge wurden in der vorgelegten Form vom Technischen Ausschuss abgelehnt.

Besonders das bereits laufende Bauvorhaben in der Straße „Am Waldrain„ treibt die Anlieger auf die Barrikaden. Die Straße (eine Sackgasse) ist sehr eng, die Platzverhältnisse im Prinzip jetzt schon prekär. Bei dem Umbau des bestehenden Gebäudes sollen sieben Wohneinheiten entstehen. Während der Bauzeit schob der Bauherr den Antrag über die Aufstockung mit einem Penthouse, einen Anbau und einen Aufzug nach. 2012 wurde bereits ein Bauvorhaben vom Technischen Ausschuss genehmigt. Auf dessen Basis erfolgten die weiteren Anträge.

Die Anwohner argumentieren, dass die vorhandene Infrastruktur nicht für ein zusätzliches Anwesen dieser Größe ausreichend sei. Besonders am Herzen liegt den Anliegern auch die Verkehrs- und Parksituation. Sie führten außerdem die Schwierigkeiten der Zufahrt für Müll- und Rettungsfahrzeuge an. Wobei diese allerdings jetzt schon bestehen. Durch die Aufstockung und den Anbau erreiche das Gebäude eine unzumutbare Massivität. Die Anrainer monierten, dass die Berechnungen ihrer Meinung nach nicht auf neuen Grundlagen erfolgten, sondern sich an Vorgaben aus den 60er-Jahren orientieren. Sie wollten wissen, ob die Berechnung der Quadratmeterzahlen tatsächlich nach aktuell geltenden Richtlinien erfolgte. Für das Gebiet existiert übrigens kein gültiger Bebauungsplan. Kritisiert wurde von allen Seiten die „Scheibchentaktik“ des Bauherrn.

Laut dem Forst sei der Abstand zum Wald ausreichend, erklärte Tiefbauamtsleiter Gunnar Prennig, der gegenwärtig Stadtbaumeister Holger Kurz vertritt, auf eine entsprechende Nachfrage im Rahmen der späteren Diskussion. Insgesamt verwies er darauf, dass die Baubehörde entsprechend der Richtlinien entschieden habe und sich die Entscheidung auch nicht leicht gemacht habe.

Michael Neuenhagen, sachkundiger Bürger, wollte wissen, wie es seitens der Stadtverwaltung bezüglich der Infrastruktur am Waldrain aussieht.

Bürgermeister Jonathan Berggötz erklärte, er halte den Bau mit Anbau und Aufstockung einfach für zu massiv. Und er halte die Transparenz gegenüber den Nachbarn für wichtig.

Wolfgang Kaiser (LBU) fand, dass viele rechtliche Fragen nicht hinreichend geklärt seien. Das Vorgehen des Bauherrn, und dass mit dem Bau des Aufzugschachtes begonnen wurde, ohne dass dieser genehmigt ist, stärke nicht sein Vertrauen in den Bauherrn. Wenn jetzt ein Präzedenzfall geschaffen werde, habe das sehr intensive Auswirkungen auf andere Grundstücke. Man müsse die städtebauliche Situation im ganzen Gebiet berücksichtigen.

Albert Scherer (CDU) und Hans Buddeberg (FDP) schlossen sich den Ausführungen an. Regine Mäder (CDU) wollte noch explizit die Meinung der Feuerwehr zu dem Thema hören.

Der Technische Ausschuss lehnte Anbau und Aufstockung des Gebäudes, das damit dann sieben Wohneinheiten umfassen würde, wegen der Massivität einstimmig ab. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Baubehörde dem Antrag des Bauherrn doch noch zustimmt. Laut Kaiser betreffe der Vorgang städtebauliche Aspekte, denen sich der Gemeinderat möglichst in der nächsten Sitzung annehmen müsse, um sich grundsätzlich zu positionieren.