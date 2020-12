von Sabine Naiemi

265 Seiten umfasst der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt für 2021. Durch diesen müssen sich nun die Mitglieder des Gemeinderates hindurcharbeiten.

Die Verschuldung der Stadt wird bis 2024 auf voraussichtlich 20 Millionen Euro steigen. Dieser Entwicklung will Kämmerer Thomas Berninger durch massive Einsparungen entgegenwirken. Bild: stock.adobe.com

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2021 beträgt 46,7 Millionen Euro, vorgesehen sind Investitionen von über neun Millionen Euro, wobei fast fünf Millionen Euro davon auf die DAWI-Leistungen (Leistungen mit lokaler Bedeutung, etwa für die Kur- und Bäder GmbH) und einen Zuschuss für das Minara entfallen. Wie bereits berichtet, wird der Haushalt 2021 mit einem Minus in Höhe von 5,65 Millionen Euro abschließen. Stadtkämmerer Thomas Berninger würde gern 700 000 Euro einsparen, ließ er im Anschluss an seine Ausführungen wissen und wäre dankbar für entsprechende Vorschläge.

Am vergangenen Montag fand im Verwaltungsausschuss die erste Vorberatung statt, am 21. Dezember werden die Beratungen im Verwaltungsausschuss fortgesetzt. Am 11. Januar 2021 müssen die Anträge der Fraktionen über Änderungen eingereicht sein.

Bevor er auf Einzelheiten einging, erläuterte Stadtkämmerer Thomas Berninger zunächst den im Vergleich zu früher veränderten Aufbau des Zahlenwerks. Unter anderen wurden für viele Bereiche eigene Kostenstellen eingeführt, was die Zuordnung von Kosten und Ausgaben transparenter macht.

Wesentliche Investitionen: für EDV-Lizenzen und bewegliches Vermögen 157 500 Euro, Grunderwerb 450 000 Euro, Planung zur (eventuellen) Erweiterung der Realschule am Salinensee 100 000 Euro, Kindergarten Hochemmingen (Umbau und Erweiterung) 720 000 Euro, Umbau Kindergarten Biesingen 160 000 Euro, Zuführung an die Kur- und Bäder GmbH (DAWI) 3,6 Millionen Euro, Zuschuss zum Minara 1 125 000 Euro, Sanierung der Salinensporthalle 200 000 Euro, Zuschuss zum Breitbandausbau 720 000 Euro, Privat- und Infrastrukturmaßnahmen im Sanierungsgebiet 140 000 Euro, Radweg Biesingen-Hirschhalde 695 000 Euro, Renaturierung Stille Musel und Kötach 353 000 Euro. Das ergibt eine Summe von 8 490 500 Euro. Für restliche Investitionen in 2021 sind 623 500 Euro vorgesehen. Das ergibt dann insgesamt 9,1 Millionen Euro.

Aufgrund der Kosten für den Radweg Biesingen-Hirschhalde mit 695 000 Euro ergab sich natürlich gleich die Frage, ob diese Maßnahme nicht eventuell verschoben werden könne. Da jedoch bereits die Förderzusage in Höhe von 363 600 Euro vorliegt, bestehe jedoch keine Möglichkeit, die Maßnahme zu schieben, ohne die Förderung zu verlieren, so der Kämmerer.

Einkünfte: Zu Einzahlungen aus Grundstückserlösen veranschlagt Thomas Berninger 200 000 Euro. Zuschüsse für die Salinensporthalle soll es in Höhe von 175 000 Euro geben, für die Stadtsanierung 119 000 Euro, für den Radweg Biesingen-Hirschhalde 363 600 und für die Renaturierungen und sonstige Zuschüsse rechnet der Kämmerer mit 401 750 Euro. Das ergibt die Gesamtsumme von 1 259 350 Euro.

Das Fazit: Nach Abzug der Einkünfte von den veranschlagten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 7 854 650 Euro. Ziel müsse sein, den Liquiditätsabfluss von 700 000 Euro zu vermeiden, so Berninger. Und hierbei sei die Kostenunsicherheit aus dem Schulbrand noch nicht berücksichtigt. „Die Rahmenbedingungen werden weiter sehr fragil bleiben, erklärte Berninger. Man wisse noch nicht, wie sich die Belastung durch die Kur- und Bäder GmbH in Zukunft auswirken wird, der Betrieb werde dauerdefizitär bleiben. „Künftige laufende Ausgaben und Investitionen sind noch kritischer zu hinterfragen, ein geplanter Schuldenstand von 20 Millionen Euro (2024) kann keine Zielgröße sein", machte der Kämmerer deutlich.

Bei der Sitzung am 21. Dezember stehen das Investitionsprogramm, der Stellenplan, Anmeldungen der Hoch- und Tiefbauverwaltung, Einzelansätze und Eigenbetriebe auf der Agenda.