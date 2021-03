von Sabine Naiemi

Vor einer Woche begann an den Schulen wieder der Präsenzunterricht für alle Kinder. Das rollierende System, in dem die Schüler wechselnd im Präsenzunterricht an der Schule sind oder per Fernlehrunterricht betreut werden, bedeutet einen riesigen Organisationsaufwand, über den Konrektorin Stephanie Schweizer von der Grund- und Werkrealschule bei einem Pressegespräch berichtet.

Die Klasse 1 a hat gerade Präsenzunterricht mit Klassenlehrerin Valeria Wursthorn. In der Grundschule tragen nur die Lehrer Masken, die Kinder noch nicht. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Die Abschlussklassen (knapp 40 Schüler) sind aufgeteilt in zwei Gruppen, die abwechselnd in der einen Woche am Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht haben und in der nächsten Woche dann Dienstag und Donnerstag. Zusätzlich haben alle Schüler Fernlehrunterricht.

Auch die Grundschulklassen sind aufgeteilt in Gruppen. Hier wird es noch schwieriger, denn diese sind mehrzügig. Die Klassenstufen seien aufgeteilt auf eine „A-Woche“ (Klassen 1 und 3) und eine „B-Woche“ (Klassenstufen 2 und 4). „Aus drei Klassen müssen wir sechs Gruppen machen“, so Schweizer. Jede Gruppe brauche ein extra Klassenzimmer und einen Lehrer, der sie betreut. „Also werden für sechs Klassen zwölf Klassenzimmer und zwölf Lehrer benötigt“, verdeutlicht Stephanie Schweizer das Rechenspiel. „Eine Fitzelesarbeit, bei der ich mir manchmal vorkomme wie beim Tetrisspielen“, sagt sie und schmunzelt dabei. Unterricht und Pausen seien so gestaffelt, dass sich keine Vermischungen zwischen den einzelnen Jahrgängen ergeben könnten.

Ein weiterer Teil, der organisiert sein will, ist die parallele Unterbringung der Kinder in der Notbetreuung. Dabei handelt es sich um jene Kinder, die turnusgemäß im Fernlehrunterricht zu Hause wären, aber die Eltern keine Betreuungsmöglichkeit haben. Das sind 48 Kinder, die jahrgangsmäßig in vier Gruppen getrennt sind.

Vorrangig werden in allen Klassen die Hauptfächer unterrichtet und in den Abschlussklassen die Prüfungsfächer.

„Die Kollegen bedienen gerade also drei Schienen gleichzeitig“, erklärt Schweizer. Den Präsenzunterricht, den Fernlehrunterricht und die Notbetreuung. Dabei schlagen die Lehrkräfte organisatorisch regelrecht Purzelbäume. Sie geben je nach Klassenstufe vor oder nach dem Präsenzunterricht Lehrstunden. Der Fernlehrunterricht findet in der Regel mittags statt. Dazu kämen meistens noch die Anfragen von Eltern, die dann am Abend eintreffen. „Was die Lehrer im Moment leisten, ist der Hammer und ist weit vom normalen Schulalltag entfernt“, macht die Konrektorin deutlich.

Und dann sind da noch die, bei denen man aufpassen muss, dass sie nicht durchs Raster fallen: „Wir konnten schon beim ersten Lockdown nicht alle Schüler konsequent erreichen“, erklärt Stephanie Schweizer. Das heißt, es gebe Schüler, die sich weder beim Videounterricht noch bei sonstigen Arbeitsgruppen einklinken.

Diese Nichtbeteiligung habe verschiedene Ursachen. 28 Laptops wurden von der Schule an Kinder verliehen, doch oftmals hätten Kinder zuhause einfach gar kein oder kein ausreichendes Internet. Sie würden versuchen, über das Handy den Unterricht zu verfolgen, was bei mehreren Stunden Unterricht eine unglaubliche Herausforderung darstelle. Zweitens sei es für viele einfach schwierig, sich selbst zu motivieren und die Eigeninitiative aufzubringen, um sich zuhause an den Rechner zu setzen – sofern vorhanden. Um diese Kinder bemühen sich die Klassenlehrer besonders, indem sie diese als Kleinstgruppen über ein bis zwei Stunden vor Ort an der Schule einbinden, um sie aufzufangen, damit keines der Kinder verlorengeht.

Neben all diesen Alltagskatastrophen ist noch ein ganz besonderer Umstand zu bewältigen: Der Brand Ende November 2020 habe das Herzstück der Schule zerstört, die Hauptader und das habe auch bei den Schülern Wirkung hinterlassen. Dennoch würden diese sich freuen, endlich wieder zum Unterricht kommen zu dürfen. Alle ziehen eigenem Bekunden nach Unterricht an der Schule vor. Wie lange die Bauarbeiten zur Behebung der Brandschäden noch dauern, stehe indes derzeit nicht fest. Sie rechne nicht vor Juli mit Beendigung der Maßnahmen, sagt Schweizer.