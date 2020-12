von sk

Alle Schülerinnen und Schüler der Grund- und Werkrealschule bleiben bis zu den Ferien in den jetzigen provisorischen Räumlichkeiten. Das bestätigt Bürgermeister Jonathan Berggötz, der sich in engem Austausch mit den Schulen und seinem Team vom Bereich Bauwesen befindet, in einer schriftlichen Mitteilung am gestrigen Donnerstag.

Nach dem Brand der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim finden derzeit Reinigungs- und Sanierungsarbeiten statt. Solange ist die Schule gesperrt. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Nach dem Brand vor zwei Wochen sind die Schülerinnen und Schüler sowohl der Grundschule als auch der Werkrealschule in unterschiedlichen Räumlichkeiten im Stadtgebiet und dem benachbarten Brigachtal für den Unterricht untergebracht.

Feuer in Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sich dies auch bis zu den Weihnachtsferien nicht ändern wird. Zwar sind die Schäden im Bereich der weiterführenden Schule vergleichsweise gering, dennoch möchte man nun kein Risiko eingehen und belässt die Schüler bis Weihnachten in den dezentralen, provisorischen Klassenzimmern. Derzeit führt in der Schule eine Spezialfirma die Reinigung der Klassenzimmer durch.

Zudem könnten so alle Sanierungsarbeiten zeitnah weitergeführt und abgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Geplant ist, dass so die Räumlichkeiten nach den Ferien wieder für beide Schularten nutzbar sein werden.

Hilfe von allen Seiten

Dankenswerterweise können die rund 400 Schüler klassenweise in der Realschule am Salinensee, der Grundschule Brigachtal, im Haus der Begegnung der Evangelischen Kirche, im Pfarrsaal der Katholischen Kirche, beim Tennisclub Bad Dürrheim, in den Schulungsräumen des DRK Bad Dürrheim sowie im Kurhaus und im Haus des Bürgers unterrichtet werden. „Wir sind unglaublich dankbar, dass die Räume so schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt wurden“, sagt Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Diese Gastfreundschaft werden wir nicht strapazieren, aber ein Zurück in die Grund- und Werkrealschule soll es erst geben, wenn ein sicherer und vernünftiger Unterricht möglich ist“, so Berggötz.