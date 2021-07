von Sabine Naiemi

Als Schandfleck wollte Bürgermeister Jonathan Berggötz beim Termin des Technischen Ausschusses das zerfallende Gebäude Am Lindenplatz 7 beim Termin vor Ort nicht bezeichnen. Doch die interessierten Bürger, die sich ebenfalls eingefunden hatten, waren weniger zimperlich und fanden klare Worte. Grund des Termins vor Ort war die Bauvoranfrage für ein neues Wohngebäude an dieser Stelle.

Seit etlichen Jahren steht am Lindenplatz das ehemalige Kino-/Schlecker-Gebäude leer und verfällt immer mehr – ein Anblick, der den Unmut der Bürger hervorruft. | Bild: Naiemi, Sabine

Seit vielen Jahren verkommt das Gebäude, in welchem sich früher irgendwann mal ein Kino befand und danach der Drogeriemarkt Schlecker, zur Ruine und erregt seit langer Zeit die Gemüter. Umso mehr werden die jetzigen Pläne begrüßt. Die Stimmung gegenüber dem Bauvorhaben ist überaus positiv. Jeder ist froh, dass endlich etwas passiert. Bürgermeister Jonathan Berggötz erklärte, er habe vor rund einem halben Jahr ein Telefongespräch mit der Eigentümerin des Grundstücks geführt, die damals entsprechende Pläne angekündigt habe.

Architekt Joachim Müller aus Villingen erklärt den anwesenden Anwohnern beim Termin vor Ort die Einzelheiten zum neuen Objekt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Im Auftrag des Bauherren, der Firma SWR-Bau Villingen, stellte Architekt Joachim „Jo“ Müller aus Villingen die Pläne vor mit der Frage, ob ein Baukörper in der geplanten Dimension und mit Flachdach an dieser prominenten Lage denkbar wäre oder nicht.

Das neue Gebäude werde nicht so markant auffallen, da die Tiefgarage in den Hang hineingebaut werde, erklärte Architekt Müller. Die Wohngeschosse werden zurückgesetzt darauf aufgebaut, wodurch das Gebäude zur Straße hin auch nicht so massiv wirken würde. Der Bau werde urban – also städtisch-modern – sein, was aber an dieser Örtlichkeit Bad Dürrheims in Nähe der Stadtmitte durchaus seine Berechtigung habe und sich gut ins Ortsbild einfügen werde.

Den Ausschussmitgliedern war in Anbetracht der umliegenden Geschäfte die Zahl der Stellplätze wichtig. Die jetzt vorhandenen Parkplätze sollten nicht durch Privatparker blockiert werden. Es wurde dafür plädiert, in der Tiefgarage zwei Stellplätze mehr anzulegen.

Von der Straße her wird sich die Kurvatur des neuen Gebäudes harmonisch in die Ansicht einfügen. Bilder: Architekturbüro Müller | Bild: Naiemi, Sabine

Auch beim Flachdach ließ sich das Gremium davon überzeugen, dass dieses mehr Vorteile bringe als etwa ein Satteldach. Dazu erklärte Architekt Franz Eisele, als sachkundiger Einwohner Mitglied des Ausschusses, dass städtebaulich die Zukunft immer mehr Richtung Flachdach gehen werde. Satteldächer würden viel Platz einnehmen, ohne richtig genutzt werden zu können. Die KfW ändere ihre energetischen Anforderungen für ihre Förderungen. Flachdächer können als Wasserspeicher dienen, können begrünt werden und es können Photovoltaikanlagen einfacher darauf installiert werden, denn inzwischen sei man dazu übergegangen, Photovoltaikanlagen in Ost-West-Richtung zu installieren, um die Energiezufuhr ganztägig nutzen zu können. All dies wäre bei Satteldächern nicht möglich.

Das neue geplante Gebäude wird nicht mehr Grundfläche in Anspruch nehmen als das momentan noch bestehende Haus. | Bild: naiemei

Insgesamt stieß das Bauvorhaben bei allen Seiten auf große positive Resonanz und die Abstimmung fiel einstimmig aus. Man hoffe, dass sich schnell etwas tue, erklärte Bürgermeister Berggötz Richtung Architekt Müller. Dieser erklärte, dass die Fertigstellung des Bauvorhabens auf Ende 2022 anvisiert ist und man deshalb auch so schnell wie möglich mit dem Projekt beginnen wolle.