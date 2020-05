Der Protesttag der Menschen mit Behinderungen am gestrigen Dienstag ging in Bad Dürrheim vorbei, ohne besagten Protest der Behinderten.

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung wurde von den Interessenvertretungen 1992 ins Leben gerufen Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL). Er findet jährlich statt und wird immer am 5. Mai begangen. Das diesjährige Motto lautete: „Mission Inklusion – Die Zukunft beginnt mit dir“.

Geplant gewesen sei in Bad Dürrheim ein Spaziergang auf den Spielstraßen Bad Dürrheims – der Luisenstraße und der Friedrichstraße, erklärt die städtische Behindertenbeauftragte Inge Teichert. Doch wie vieles fiel auch diese Aktion dem Coronavirus zum Opfer.

Viele halten sich nicht an die Verkehrsregeln

Nicht einmal durch Ausgangs- und Abstandsbeschränkungen sei es in diesen verkehrsberuhigten Straßen für Kinder, Senioren, Behinderte und Fußgänger sicherer geworden. „Nur wenige Verkehrsteilnehmer halten sich an die Verkehrsregeln der Straßenverkehrsordnung, die in den verkehrsberuhigten Straßen gelten“, bemängelt Teichert.

Sie führt dazu aus: „Egal wie oder mit was – es gilt Schritt-Tempo. Überholen ist verboten. Die Rechts-vor-Links Regelung ist hier ungültig, da alle gleichberechtigt sind. Parken ist nur – und zwar ausschließlich – in den dafür vorgesehenen, eingezeichneten Parkflächen erlaubt.“

„Die Realität in Bad Dürrheims Spielstraßen entspricht dem leider nicht. Viele Fahrzeuge sind zu schnell unterwegs“, so die Behindertenbeauftragte. Die Leute würden halt wissen, dass hier nur Parkverstöße kontrolliert würden, nicht aber der fließende Verkehr.

Einheimische beachten Spielstraßenschilder weniger

Viele Menschen halten wegen der Corona-Pandemie vor den geöffneten Läden die Abstandsregeln ein. Andere, die nur vorbeigehen wollten und dabei Abstand wahren, umgingen die Wartenden teilweise auf der Straße. Doch obwohl wenig Verkehr gewesen sei, hätten ihrer Erfahrung nach rücksichtslose Fahrer extra Gas gegeben und auch noch gehupt, ohne dass ein Anlass bestanden hätte. Einfach nur um vermeintliches Recht durchzusetzen, meint Teichert. Autofahrer mit fremden Kennzeichen würden die Spielstraßenschilder mehr beachten als Einheimische, moniert sie. Es habe schon mehrere Unfälle mit Personenschaden in diesen Bereichen gegeben.

„Aus diesen Gründen baten mich Menschen mit Behinderungen um einen gemeinsamen Spaziergang auf den Spielstraßen. Ein Spaziergang mit Senioren, Behinderten und Eltern mit Kindern. Um zu zeigen, was der Sinn einer Spielstraße ist. Vielleicht nimmt man uns dann mal wahr“, erklärt Teichert weiter.

„Nach der Corona-Pandemie holen wir das nach“, kündigt sie an. „Wir machen unseren Spaziergang auf den Spielstraßen. Wir werden das vorher ankündigen, und ich hoffe auf eine rege Beteiligung. Nur gemeinsam können wir unsere Spielstraßen wieder zu verkehrsberuhigten Straßen machen.“

Aktuell sind die öffentlichen Sprechstunden der Behindertenbeauftragten Inge Teichert ausgesetzt. Sie ist jedoch telefonisch erreichbar unter (07726) 3 89 12 45 oder per E-Mail an teichertinge@web.de.