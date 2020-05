von Mandy Heinze

„Man braucht kein Prophet zu sein, um eine schwierige finanzielle Situation für den Rest 2020 und das kommende Jahr 2021 vorauszusagen. Im Moment ist Haushaltssperre, im Moment geht gar nichts. Aber trotzdem sollten wir als Ortschaftsrat die Mittel für das nächste Jahr nach Priorität festhalten und beantragen“, befand Ortsvorsteher Jürgen Schwarz in der Ortschaftsratsitzung am vergangenen Dienstag. So kam dann auch eine Liste mit 17 Punkten zusammen. Alle sind dem Unterbaldinger Gremium gleich wichtig und sollten dringend erledigt werden. Dementsprechend fiel die Abstimmung einstimmig aus.

Angefangen mit der Erschließung des Neubaugebietes „Äußere Bündt“. Hier sollte der Ankauf der Grundstücke erfolgen und die Schaffung des Planungsrechts nach Bebauungsplan ausgearbeitet werden. Ebenso sollte mit der Umsetzung von gegebenenfalls notwendigen Lärmschutzmaßnahmen zur Realisierung des Neubaugebietes begonnen werden. Direkt gefolgt vom Ankauf von Grundstücken für künftige Bau- und Gewerbegebiete, wenn denn welche zur Verfügung stehen würden.

Als Drittes und neu wurde die Instandhaltung des alten Schulhauses aufgenommen. Hier bestehe dringend Handlungsbedarf durch Setzungsrisse, da diese mittlerweise mehr als drei Zentimeter breit seien, so Ortschaftsrat und Architekt Franz Eisele.

Einen weiteren Platz ganz oben nimmt die Ausbesserung beziehungsweise Sanierung der Senkstellen auf der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Pfohren ein. Diese sollten nicht nur ausgebessert, sondern richtig gemacht werden, damit anschließend diesbezüglich Ruhe herrsche, findet man im Ortschaftsrat.

Der nächste Punkt ist die Vergrößerung des Durchlasses Pföhrenwiesgraben beim Quellenweg, sowie das Freiräumen der anderen Durchlässe und Engstellen, da bei einer Überschwemmung die Ringstraße gefährdet wäre. Ein altes Thema, das Jahr für Jahr leider immer wieder gestrichen wird.

Eine seit Jahren für alle Bad Dürrheimer Ortsteile unendliche Geschichte ist die Sanierung der Landwirtschafts- und Feldwege und Gemeindeverbindungsstraßen. Hier wollen die Unterbaldinger eine generelle Erhöhung der Haushaltsmittel für deren Instandhaltung erreichen, denn bekanntermaßen liegen viele Straßen und Wege im Argen.

In der Ostbaarhalle stehen mehrere Maßnahmen an. Die Lampen müssen erneuert werden, da bei den alten Lampen immer mehr Fassungen durchbrennen. Weiter muss auch die Notbeleuchtung ersetzt werden, da diese zurzeit nur ein Provisorium ist. Ferner soll in der Küche die Dunstabzugshaube verlängert werden – hierbei würden sich die Kosten auf 2000 Euro belaufen.

Bezüglich der Bereitstellung der Eigenmittel für die Renaturierung der Kötach – die Vorplanung wurde im Herbst 2019 vorgestellt, gebe es leider immer noch keine Entscheidung vom Gemeinderat, berichtete Ortsvorsteher Schwarz. Der Stand sei immer noch der Gleiche.

Auch die Erneuerung der Hecke rund um den Friedhof findet sich unter den Mittelanmeldungen. Die vergangenen, trockenen Jahren hinterließen irreparable Schäden, die jetzt erst sichtbar geworden sind. Dieser Punkt ist mit etwa 20 000 Euro veranschlagt. Ebenso müssten auf dem Friedhof zehn Kugelahorne gegen eine standortgerechte Baumart ausgetauscht werden. Die Kugelahorne vertragen die Staunässe dort nicht. Bei dem gewünschten Anbau eines Carports ans Feuerwehrgerätehaus, in dem Notfallmaterial für den Hochwasserschutz gelagert werden soll, würden nur die Materialkosten anfallen, da der Bau in Eigenleistung durch die Unterbaldinger Feuerwehr erfolgen würde.

Aufgeführt sind auch die Kosten für die Fertigstellung der Weiherstraße sowie In der Bündt und Burgstraße, wobei aber gleichzeitig hohe Erschließungskosten auf die Anwohner zukommen würden.

Der Austausch der konventionellen Leuchtmittel der Straßenlampen gegen LED-Leuchten, der ebenso angemeldet wird und bei welchem Zuschüsse möglich sind, werde aber leider nicht bei allen Lampen möglich sein, erklärte Schwarz weiter.

Ganz wichtig ist dem Unterbaldinger Rat aber auch die Sanierung der Brücke Unterbaldingen – Pfohren, die sogenannte Speckbrücke. Deren Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. Wie Joachim Petelka vom Stadtbauamt mitteilte, habe sich am Zustand der Brücke in den vergangenen Jahren nichts geändert. Die Brücke ist für höchstens 3,8 Tonnen zugelassen, wird aber immer wieder von großen Lkw‘s frequentiert, die nichts mit landwirtschaftlichem Verkehr zu tun haben. Die Sanierung könne laut Petelka auf 2022 verschoben werden.

Ebenfalls auf die Mittelanmeldungen für das kommende Jahr kommen die Restaurierung der historischen Kirchenuhr und der Bau einer Toilettenanlage bei der Blatthaldenhütte sowie ein separates Nebengebäude mit Frischwasserzisterne und Fäkaliengrube. Andererseits ist sich das Gremium auch sicher, dass eine konkrete Planung zu hohen Kosten führen würde und dies momentan kaum durchzukriegen sei. Bei der Diskussion darüber, entstand jedoch eine neue Idee. Da auch die Grillstelle erneuert werden soll, sollen alle Vereine angeschrieben werden, damit diese sich für dieses Projekt als Ganzes bei der Ausschreibung der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen bewerben. Die Gemeinnützigkeit des Projektes steht nach Ansicht der Ortschaftsräte aufgrund der breiten Nutzung der Hütte außer Frage.