Nach langen Verzögerungen durch die Corona-Krise fand nun am Dienstag, 16. Juni, die konstituierende Sitzung des neu gewählten Pfarrgemeinderates (PGR) der katholischen Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim statt.

Schon die Wahl war aufgrund der überraschenden Bedingungen vom 22. März bis zum 5. April verlängert worden. Und aufgrund der Umstände musste sogar auf die Präsenzwahl verzichtet werden. Die Pfarrgemeinderatswahl fand ausschließlich als Briefwahl beziehungsweise über das Internet statt. Nachdem nun wieder Versammlungen dieser Art erlaubt sind, natürlich unter Beachtung der aktuell geltenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, konnten die gewählten Mitglieder sich zur ersten Sitzung treffen. Sie wurde vom bisherigen Vorsitzenden Klaus Fischerkeller geleitet.

Beim Einstiegsimpuls ging Pfarrer Michael Fischer auf die momentane Situation ein und drückte seine Hoffnung aus, dass bald wieder viel mehr an Begegnung und Miteinander möglich werde.

In einer ersten Runde stellten sich die Mitglieder vor und erzählten kurz, was ihnen für die Mitarbeit im PGR wichtig ist und was sie dazu motiviert. Ein großer Teil des Gremiums arbeitet allerdings schon mehrere Jahre zusammen und so sind für viele gerade das gute Miteinander und die inzwischen engen Beziehungen ein wichtiger Grund für die Mitgliedschaft. Eine weitere Rolle spielt für viele, dass sie die Veränderungsprozesse in der Diözese, die unter dem Stichwort „Pastoral 2030“ umgesetzt werden sollen, mitgestalten wollen. Das ist gerade den beiden Neuen im Rat, Volker Weiss und Holger Mungenast ein Anliegen. Kurz zusammengefasst erklärte Pfarrer Fischer die Aufgaben des Pfarrgemeinderats: Sorge um das Leben in den Pfarreien und Verwalten des Vermögens.

Neues Vorstandsteam

Als Erstes musste wieder ein Vorstand gewählt werden. Pfarrer Fischer beschrieb die bisherige Arbeitsweise und plädierte dafür, dass aus jeder der vier Pfarreien (Bad Dürrheim, Hochemmingen, Sunthausen, Unterbaldingen) jemand im Vorstandsteam sein sollte. Daher einigte man sich darauf, dass in Zukunft zwei Personen aus Bad Dürrheim und je ein Vertreter aus den Teilorten sowie Pfarrer Fischer den Vorstand bilden.

Das hat den Vorteil, dass bei der Vorbereitung der Sitzungen alle Pfarreien im Blick sind und durch die Vergrößerung können Aufgaben besser verteilt werden. Ursula Saur aus Hochemmingen erklärte sich als Einzige bereit, für das Amt der ersten Vorsitzenden zu kandidieren. Ihre Wahl erfolgte geheim und einstimmig. Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl von Brigitte Veith aus Sunthausen für das Amt der zweiten Vorsitzenden. Weitere Vorstandsmitglieder sind Alexandra Götz aus Unterbaldingen und Clemens Hauser sowie Claudia Strohmeier aus Bad Dürrheim.

Problemlos verlief auch die Wahl des Stiftungsrates, bei dem der Pfarrer laut Satzung den Vorsitz hat. Friedhelm Hensler, der bisherige zweite Vorsitzende, wurde einstimmig wieder ins Amt gewählt. Auch hier sollten wieder alle Pfarreien vertreten sein. So wurden dann Brigitte Veith (Sunthausen), Arnold Keller (Unterbaldingen) und Claudia Strohmeier, Volker Weiss und Holger Mungenast (aus Bad Dürrheim) in den Stiftungsrat gewählt.

Als Vertreter der Seelsorgeeinheit im Dekanatsrat wurden Ursula Saur und Pasquale Avalone bestätigt. Beide hatten diesen Posten schon vorher inne. Ursula Saur war bisher auch erste Vorsitzende des Dekanatsrates und als Vertreterin auch im Diözesanrat. Bernhard Sieber und Adalbert Meyer werden als Vertreter in die Mitgliederversammlung des Caritasverbandes entsandt.

Als nächster Schritt sind in den einzelnen Pfarreien wieder Gemeindeteams zu bilden, die das kirchliche Leben vor Ort im Blick haben. Vor den Ferien, die am 29. Juli beginnen, soll nochmals eine Sitzung stattfinden. Die Verabschiedung der ausscheidenden Pfarrgemeinderäte und der Gemeindeteamer sowie die Einsetzung der Neuen erfolgt in den Gottesdiensten vor Ort, jeweils an den Patrozinien. Zum Schluss teilte Gemeindereferentin Daniela Frey noch mit, dass sie sich für die Stelle der Klinikseelsorge in Donaueschingen beworben habe, die ihr angeboten wurde.