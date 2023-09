Ob schon alle Umzugskartons ausgepackt sind, lässt sich für den Außenstehenden nicht feststellen, aber der fröhliche Blick und die offenen Worte belegen, dass das sonnige Spätsommerwetter das Ankommen von Pfarrer Jonathan Richter und seiner Frau Hannah mit ihren drei Kindern auf der Ostbaar versüßt hat. „Nach den ersten acht Berufsjahren als Gemeindepfarrer in Waldbrunn-Strümpfelbrunn bei Mosbach in Nordbaden war es Zeit für einen Wechsel“, so Pfarrer Richter auf die Frage nach diesem Ortswechsel.

Die aktive Suche des Kirchengemeinderates Oberbaldingen nach einem neuen Pfarrer veranlasste Pfarrer Richter, diese neue Stelle gerne anzunehmen. Dass es nun Ehefrau Hannah näher zu ihrer Heimat am Kaiserstuhl hat, erleichterte der Familie, den Schritt in den Schwarzwald-Baar-Kreis zu gehen. Nach vier Jahren Vakanz freut sich die evangelische Kirchengemeinde sehr, dass wieder Leben ins frisch renovierte Pfarrhaus kommt.

War es früher so, dass Pfarrstellen im Amtsblatt des Oberkirchenrates in Karlsruhe ausgeschrieben waren, machen sich heute viele Gemeinden aktiv auf die Suche nach einem neuen Pfarrer, wenn die aktuelle Stelle vakant wird. So auch in Oberbaldingen. Über das Internet mit seinem Youtube-Kanal führte eine erste Spur nach Strümpfelbrunn. Die Pfarrstelle in Oberbaldingen sollte mit einer Person besetzt werden, welche nach dem Pfarrerehepaar Ulla und Bruno Nagel und Pfarrer Dirk Hasselbeck zur Gemeindephilosophie passen sollte. So kamen erste Kontakte nach Nordbaden in Gang. Nach eingehenden Gesprächen mit dem Kirchengemeinderat und der Zustimmung aus Karlsruhe konnte der Wechsel umgesetzt werden.

Pfarrer Richters Schwerpunkt für die künftige Gemeindearbeit liegt beim Gemeindeaufbau, wobei ihm die Vernetzung der in der kirchlichen Arbeit tätigen Menschen wichtig ist. „Ich möchte Menschen für den Glauben an den lebendigen Gott gewinnen“, so Pfarrer Richter gegenüber dem SÜDKURIER. Auch die Seelsorge liegt ihm sehr am Herzen, kann doch diese Arbeit die Gottesbeziehung enorm stärken.

Der gebürtige Uelzener hat seine theologische Laufbahn in Krelingen in der Lüneburger Heide im Geistlichen Rüstzentrum begonnen. Weitere Studienorte waren die Universitäten in Heidelberg, Greifswald und Tübingen. „Kirche im Geiste ihres Erfinders“ lautet die Überschrift eines überkonfessionellen Netzwerkes, dem sich auch Pfarrer Richter verpflichtet fühlt. So sieht er auch die ökumenische Zusammenarbeit aller christlichen Konfessionen als eine der Herausforderungen unserer Zeit. „Vor Ort möchte ich mit der katholischen Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim ebenso wie mit den Freikirchen und der Liebenzeller Mission an einer ganzheitlichen Kirche Gottes arbeiten“, so Richter. Ein Schwerpunkt seiner theologischen Arbeit ist auch der Blick auf die Beziehungen zu Israel und den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Bot die evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen bereits in der Vergangenheit einige niederschwellige Angebote für kirchendistanzierte Menschen, möchte Pfarrer Richter hier ergänzend über seelsorgerliche Einzelgespräche und weitere gemeindliche Angebote mit den Menschen ins Gespräch kommen.

„Es ist klar, dass ich mich nicht von der Gemeindearbeit in Oberbaldingen fernhalten werde“, so Richters Ehefrau Hannah, die sich derzeit vornehmlich um die drei Kinder kümmert. Als ausgebildete Sonderschullehrerin möchte sie in absehbarer Zeit auch wieder in ihrem Beruf tätig werden. „So wie es die Zeit zulässt, werden wir alsbald die nähere Umgebung mit dem Fahrrad erkunden und so immer mehr von der Ostbaar und dem Schwarzwald-Baar-Kreis erfahren“, so die einhellige Antwort auf die Frage nach den Hobbys des Ehepaares.