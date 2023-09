Das Programm der Jugendkunstschule Bad Dürrheims vom November 2023 bis Ende Februar 2024 steht. Gerlinde Hummel-Höfflin liegt dieses – ihr – Projekt sehr am Herzen. Jetzt kann man sich beziehungsweise seine Kinder wieder anmelden.

Seit insgesamt 26 Jahren werden über die Kunstschule Kurse und Projekte angeboten. 2016 übernahm Gerlinde Hummel-Höfflin die Organisation und Aufgaben von Olaf Hovingh. Mit der Zeit verwoben sich die Strukturen und sie ist auch in die Gestaltung und Abwicklung der jeweiligen Ferienprogramme eingebunden, inklusive der Sommerwerkstatt, und die Bildhauermeisterin ist auch für das Programm der Kulturlotsen zuständig. Sie habe einen gewissen Anspruch an sich, ihre Tätigkeit und die sie unterstützenden Personen und Mitarbeiter, denn sie wolle die teilnehmenden Kinder qualitativ sinnvoll beschäftigen und nicht einfach nur „Abgabestation“ oder „Aufbewahrungsstation“ sein. Der Erfolg gibt ihr Recht. Alle Angebote sind stets in kürzester Zeit ausgebucht. Sie habe festgestellt, dass der Bedarf nach Corona besonders groß sei.

Im Pressegespräch kündigt sie neun Kurse an. Allerdings bestehe bei der Jugendkunstschule das Problem, das eigentlich nur Abendtermine angeboten werden könnten, weil die Kinder durch die Ganztagsbetreuung an den Schulen tagsüber kaum noch Zeit hätten. Abends dann wäre das Problem, dass die Kinder ja auch oft noch in einem Verein aktiv sind und dann müssten sie sich oft entscheiden, was ihnen lieber ist. Ein Zusatzprojekt ist übrigens das erneute Angebot des Tanzens in der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen.