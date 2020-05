von Sabine Naiemi

Zwar ist die neue Mehrzweckhalle in Oberbaldingen noch nicht ganz fertig und die Arbeiten laufen noch auf Hochtouren, aber der Bau macht trotzdem allein schon von außen wirklich was her – die Halle wird ein richtiges Schmuckstück. „Wir haben lange darum gekämpft“, sagt Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich. „Die Baldinger können wirklich stolz darauf sein, solch eine Halle zu haben.“ Ullrich ist froh, dass die Halle fast fertig ist, denn bei der jetzt bestehenden Haushaltssperre wäre solch ein Bau undenkbar.

Auf der Längsseite der neuen Mehrzweckhalle wird eine Rampe für einen behindertengerechten Zugang angebracht. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Als großen Vorteil betrachtet Ullrich, dass Bauleiter Jürgen Wenzler aus dem Ort ist. Außerdem lobt er, dass das Farbkonzept der Halle genauso umgesetzt wurde, wie es von Stadtbaumeister Holger Kurz vorgesehen und vorgestellt war. Erleichtert sei er, so der Ortsvorsteher, dass alles im Zeitplan liege und es keine Unfälle gab.

Aktuell arbeitet die Firma Marko aus Oberbaldingen an der Außenanlage. An der Längsseite der Halle, an der sich drei Türen befinden, ist auf ganzer Länge noch eine Rampe anzubringen, über die ein behindertengerechter Zugang gewährleistet wird. Auf der Südseite befindet sich, wie zuvor auch, der Eingang. Daneben ist noch eine Fluchttreppe zu installieren. Innen sind noch Garderoben anzubringen und Wandverkleidungen.

Anfang dieser Woche wurde die Küche angeliefert und ist inzwischen fast vollständig eingebaut. Es handelt sich zunächst um eine reine Ausgabeküche, mit Durchreiche zur großen Mensa. Die Küche ist unterteilt in einen „unreinen“ Bereich für dreckiges Geschirr und den reinen Bereich, in dem das von Mariahof angelieferte Essen im Konvektomat fertig zubereitet wird. Es seien jedoch entsprechend Vorkehrungen getroffen, dass Vereine die Geräte, die sie benötigen ohne Probleme anschließen können.

In der Mensa wird gerade die in der Decke verlegte Technik verkabelt. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Mensa ist hell und großräumig. Sie wird durch eine Fußbodenheizung beheizt. Die Heizungstechnik ist an die bestehende Heizungsanlage der Schule angeschlossen. Allerdings werde noch ein Blockheizkraftwerk installiert, erklärt Ortsvorsteher Ullrich. Über der abgehängten Schallschutzdecke der Mensa ist die ganze Technik untergebracht. Die Sporthalle ist etwas größer als vorher. Sie wird über die Lüftungsanlage an der Decke beheizt. Das Gebäude ist jetzt zweistöckig. So befinden sich im Obergeschoss jetzt die Umkleideräume für Frauen/Mädchen, daneben für Männer und Jungs. Angeschlossen daran sind neue Toiletten und Duschen.

Mensa und Halle zusammen bieten, wenn sie mit Festgarnituren bestückt sind, künftig etwa 380 bis 400 Personen Platz. Vorher konnten maximal 180 Personen untergebracht werden.

Der Sporthallenbereich ist jetzt etwas größer als vorher. Hier finden später auch die großen Veranstaltungen der Vereine statt. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Fertigstellung der Halle ist bis Mitte Juni vorgesehen. Dann muss die Halle vom Landratsamt abgenommen werden. Ein verbindlicher Termin zur Einweihung kann jedoch derzeit noch nicht genannt werden.