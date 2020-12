von sgn

Einen aktuellen Bezug durch die Corona-Situation erhält die vom Verwaltungsausschuss der Stadt vorgeschlagene und in der Gemeinderatssitzung am 17. Dezember beschlossene Änderung der Hauptsatzung. Dabei geht es darum, dass Sitzungen virtuell stattfinden, also ohne persönliche Anwesenheit.

In Zeiten wie der Pandemie können jetzt Sitzungen städtischer Gremien per Videokonferenz stattfinden. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Die Initiative zur Änderung der entsprechenden Gemeindeordnung wurde vom Land Baden-Württemberg mit einem ganzen Bündel gesetzgeberischer Maßnahmen ergriffen. Genau genommen geht es darum, dass zukünftig in Situation – wie aktuell durch die Pandemie verursacht – notwendige Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum stattfinden können. Voraussetzung ist jedoch, dass eine zeitgleiche Übertragung der Beratungen und Beschlussfassung via Bild und Ton in einem öffentlichen Raum durch geeignete technische Hilfsmittel – also insbesondere in Form einer Videokonferenz – geschaffen wird.

Diese Art der virtuellen Sitzung beschränke sich jedoch auf Gegenstände einfacher Art, hieß es in der Sitzungsvorlage beziehungsweise könne nur dann stattfinden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könne beziehungsweise unzumutbar würde. Schwerwiegende Gründe seien gegeben bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes – hier zum Beispiel die Corona-Pandemie – und sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen. Eine Grenze stellen etwa Wahlen dar. Diese dürfen nicht ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder des Gemeinderates erfolgen.

Vergabe von Bauarbeiten

Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Dezember die Vergabe der Abbruch- und Rohbauarbeiten für den Kindergarten Funkelstein in Hochemmingen. Den Auftrag erhält als wirtschaftlichste Anbieterin die Firma Andris, Hoch- und Tiefbau, Tuttlingen, mit einer Angebotssumme von brutto 172 914 Euro.