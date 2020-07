von Sabine Naiemi

Quasi mit einem Paukenschlag endete am vergangenen Donnerstag die mehrjährige Diskussion um die bisherige Grünfläche Hofen II als Bebauungsgebiet. Der Gemeinderat entschied – entgegen bisher geführter Diskussion und Verhandlungen – das Areal vom Investor B.E.S.T. Holding erwerben zu wollen, um selbst über den Nutzen dieses Gebietes zu entscheiden. Die Fläche des zu erwerbenden Areals wäre noch endgültig festzulegen. De Facto sieht jedoch auch die Stadt eine Wohnbebauung in diesem Areal vor, wenn auch vielleicht nicht in der Form oder dem Umfang, wie es die Investoren anvisieren. Und im Gemeinderat war auch nur die Rede vom Erwerb eines bestimmten Teils von Hofen II. Allerdings ist die B.E.S.T. Holding im Besitz von 29 000 Quadratmetern Grundfläche in diesem Gebiet – einschließlich des Kirchenbuckels – die für die Stadtentwicklung maßgeblich ist und um welches es im Gesamtpaket geht.

Das Gebiet Hofen II (Mitte des Bildes unterhalb der Villa Amalia am oberen Bildrand) soll laut Gemeinderatsbeschluss nun von der Stadt Bad Dürrheim erworben werden.

Bürgermeister Jonathan Berggötz gab eingangs eine Stellungnahme zum Thema ab: Überspitzt gesagt sei Wohnbebauung wie Windkraft. Jeder wolle sie haben, aber eben keiner vor der Haustür. Er könne verstehen, dass es Kritiker an dem Vorhaben gebe. Zweifellos sei dieses Areal für die Vogelwelt wichtig geworden und es seien zum Teil schöne Bäume in diesem Gebiet, die jedoch keinen Schutzstatus hätten. Ein öffentlicher Park – wie so oft in Leserbriefen geschrieben, sei die Fläche definitiv nicht. Nach wie vor halte er eine Wohnbebauung an dieser Stelle für sinnvoll, so der Bürgermeister, doch je länger er darüber nachdenke, könne er sich vorstellen, dass die Stadt Bad Dürrheim diese Fläche erwerbe und im Sinne der Allgemeinheit überlege, was dort entstehen solle. Er persönlich könne sich gut vorstellen, dass ein Gebiet entstehe, in denen ältere alleinstehende Menschen und Paare, aber auch Familien leben, sozusagen eine Fläche für mehrere Generationen.

Das sagen die Fraktionen

Heinrich Glunz, CDU

Heinrich Glunz, CDU: „Völlig losgelöst und unabhängig von der im Gespräch befindlichen Investorengruppe, die auch Eigentümerin des Grundstückareals ist, muss diese Entscheidung gefällt werden, da sie im Gesamtkontext mit der Neu- und Umgestaltung der Hotellandschaft im Herzen von Bad Dürrheim zu sehen ist. Tatsache war und ist, dass die Investorengruppe von Anfang an die finanzielle Verquickung dieser Grundstücke mit den geplanten Investitionen im Hotelbereich völlig offen kommuniziert hat. Ein städtebaulicher Wettbewerb unter Ausklammerung dieser Freiflächen würde der Stadt keine zukunftsweisenden Hinweise und Erkenntnisse bringen. Tatsache war und ist auch, dass der in der öffentlichen Diskussion zur Parkanlage hochstilisierte Bereich eine Parkfunktion nie erfüllt hat, da er nie der Allgemeinheit zugänglich war.“ Losgelöst von allem müsse jedoch ein genau abgegrenzter Bereich des Areals der Wohnbebauung zugeführt werden. Um alle Vorgaben (Wegführung Stille Musel in die Innenstadt, Verbindungselemente von der Innenstadt zum Solemar, Aspekt der künftigen Bebauung des Irma-Areals) wirkungsvoll umsetzen zu können und städtebauliche Maßstäbe verwirklichen zu können, sei es fast unabdingbare Voraussetzung, dass die Stadt in das Eigentum dieser Flächen gelange. Nur so könnten entscheidende Impulse für eine mit den Hotelnutzungen in Einklang zu bringende Bebauung gesetzt werden. Deshalb unterstütze die CDU die Bestrebungen zum Erwerb dieser Grundstücke – zu vertretbaren Konditionen.

Klaus Götz, Freie Wähler

Klaus Götz, Freie Wähler: „Heute erleben wir einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss des Bürgerbeteiligungsverfahrens, dank Frau Schütz, nachdem Start und Verlauf der Bürgerbeteiligung unter der Firma Plan:kooperativ sehr enttäuschend war aufgrund gravierender handwerklicher Fehler. Unsere Fraktion hätte das weitere Verfahren in dieser Form nicht weiter mitgetragen. Für unsere Fraktion ist klar, dass es nur dann Veränderungen auf beiden Flächen geben kann, wenn dadurch nachweislich ein Mehrwert für die städtebauliche Entwicklung unserer Stadt entsteht. Da bekannt ist, dass entscheidende Flächen im Besitz der BEST Holding sind, sehen wir als einzige Möglichkeit, um auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, dass sich die Bevölkerung ernst genommen und auch mitgenommen fühlt, diese Schlüsselflächen wieder in städtischen Besitz zu bekommen. Die Stadt muss, und hat nun die Möglichkeit, aus der Rolle des stets nur Reagierenden in die Rolle des Agierenden zu kommen. Wir befürworten und unterstützen den Beschlussvorschlag des Bürgermeisters, die gesamte Fläche Hofen II zu erwerben.“

Wolfgang Kaiser, LBU

Wolfang Kaiser, LBU: „Grundsätzlich ist die Entscheidung genau in der Richtung ausgefallen wie wir sie seit längerem diskutiert und dargestellt haben, nämlich Orientierung an den Interessen der Gesamtgemeinde und Gestaltungsmöglichkeit durch die Stadt. Die Bürgerbeteiligung hat klar gemacht, dass es deutliche Richtung gibt – nämlich, dass Grünräume möglichst erhalten bleiben sollen, und dass das die Qualität der Stadt ausmacht. Deshalb sehen wir es positiv, dass auf Antrag der FW, LBU und SPD, der Beschluss gefasst wurde, dass die Stadt in Verkaufsverhandlungen eintritt, das Gelände erwirbt und auf dem Bereich der beiden ehemaligen Parkplätze und des früheren Gewächshauses der Gärtnerei, in Richtung eines generationenübergreifenen Wohnprojektes vorgeht und zweitens den Bereich am Johanniterweg freihält. Die LBU hat grundsätzlich nichts gegen das Gesamtprojekt Hotel Solegarten, Hotel Soleo und Hotelbau. Da sind wir grundsätzlich offen. Zunächst ist es jedoch so, dass jetzt klare Verhältnisse geschaffen wurden, eine klare Verhandlungsposition mit breiter Mehrheit im Gemeinderat.“

Derya Türk-Nachbaur, SPD

DeryaTürk-Nachbaur, SPD: Bei der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern geht es um die Erhaltung und Rückgewinnung politischer Handlungsspielräume sowie um die Schaffung neuer Orte deliberativer Mitbestimmung. Das ist uns im Rahmen der Bürgerbeteiligung gut gelungen, glaube ich, denn auch im Vorfeld haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mitgestaltet. Den Ausführungen der Vorlage stimmen wir als Fraktion zu, als dass in den meisten Punkten des Eckpunktepapiers Konsens herrscht. Als Gemeinderat hatten wir bereits im Vorfeld die Leitplanken abgesteckt. Der strittige Punkt war, beziehungsweise ist, die Wohnbebauung von Hofen II. Die zukunftsweisenden Großprojekte der Investoren in allen Ehren, doch an dieser Stelle können wir bei den Bebauungsplänen der B.E.S.T nicht mitgehen. Das liegt nicht daran, dass sich hauptsächlich die Anwohnerinnen und Anwohner an dem Projekt stören und sich jetzt dagegen organisieren. Es liegt daran, dass wir davon überzeugt sind, dass solch zentrale Grünflächen in öffentlicher Hand sein sollten, damit wir als Gemeinderat gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diese Herzplätze unseres Bad Dürrheims gemeinsam gestalten und überlegen, welche Ideen uns als Stadt und Einwohner mehr Lebensqualität, mehr Mehrwert bringen. Wir als Fraktion sind große Freundinnen der Bodenvorratspolitik und eines aktiven Flächenmanagements. Die Konkurrenz der Nutzungsansprüche hat sich verschärft. Diese konkurrierenden Nutzungsansprüche setzen zwingend voraus, dass wir uns als Stadt über die strategischen Ziele der Stadtentwicklung verständigen und unser Handeln daran orientieren. Um unseren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen wir auch künftig eine angemessene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufgaben unserer kommunalen Zukunftssicherung. Daher plädieren wir dafür, dass wir genau an diesem Punkt ansetzen und die Fläche Hofen II erwerben, um sie dann einer Nutzung zuzuführen, die der Allgemeinheit zugute kommt und von der nicht nur die Investoren profitieren, sondern die Bürgerschaft. Die Entwicklung dieser Fläche unter ökosozialen Aspekten sollte in Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgen. denn denen sind wir verpflichtet.

Andrea Kanold, FDP

Andrea Kanold, FDP: „Ich war zu guter letzt stinksauer und war kurz davor, den Bettel hinzuschmeißen. Wie wir hier vor Ort mit den Investoren umgehen, das ist kein Zustand. Auch diese Stimmungsmache über die Leserbriefe, das ist Rufmord, so wie es auch Bürgermeister Berggötz gesagt hat.“ Die Entscheidung des Gemeinderates habe sie sehr umgetrieben. „Alle Natur in Ehren, ich bin ein Mensch, der gern in die Natur geht, ich liebe die Natur, aber wir bekommen kein Geld durch Wiesen und Parks und es ist ja nicht so, dass die Stadt zu wenig Grünflächen hat. Es muss aber alles irgendwo im Rahmen bleiben. So ist zum Beispiel die Bebauung vom Sonnenbühl potthässlich. Die FDP war auch gegen die jetzige Bebauung vom Sonnenbühl. Ich stimme voll der Äußerung von Hans Buddeberg zu, dass hier realitätsfern entschieden wurde. Buddeberg sagte: „Das wird so nicht gehen. Diese Entscheidung ist ein Todessstoß für das Konzept des Investors. Damit ist die Sache stmal tot.“ Kanold weiter: „Jetzt hat man mal örtliche Investoren, die nicht davonrennen, die bereit sind in die Zukunft der Stadt zu investieren und jetzt geht man nach so langer Zeit von Gespräche so mit diesen Leuten um. Das war der Hammer. Natürlich soll das Gelände der Gemeinschaft zugutekommen. Die Kinder können ja auch weiter rodeln und auf dem Kirchenbuckel spielen. Der Kirchenbuckel war ja nie Thema. Für meine Begriffe ist der städtebauliche Wettbewerb gelaufen. Wir müssen aufpassen, dass die Investoren nicht weglaufen und in andere Orte abziehen. Überall wird für Investoren der rote Teppich ausgelegt und hier wird der Nagelteppich ausgerollt. Wir müssen uns in Zukunft sehr warm anziehen.“

Das sagt die B.E.S.T. Holding

In ihrer Stellungnahme erklärt die B.E.S.T. Holding wörtlich: „Der Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim hat in seiner Sitzung vom vergangenen Donnerstag die Stadtverwaltung beauftragt, mit der B.E.S.T. Holding GmbH & Co. KG über den Kauf der Grundstücke südlich des Johanniterweges in Verhandlungen zu treten. Hierzu teilen wir folgendes mit: Wir haben den Beschluss des Gemeinderates am 23. Juli bezüglich des Ankaufs von Flächen im Areal Hofen II zur Kenntnis genommen. Die Projektidee der B.E.S.T. Holding ist den meisten Gemeinderäten in ihrer Gänze seit Januar 2018 bekannt. Wer sich eingehend mit den Plänen befasst hat, hat zur Kenntnis nehmen müssen, dass die bereits jetzt versiegelten Parkplatzflächen im Süden des Areals als Entwicklungsfläche für die geplanten Hotels sowie das anstelle des Sure-Hotels geplante Wohn- und Geschäftshaus benötigt werden. Bei einem Verkauf der gesamten Fläche ist diese Entwicklung nicht mehr möglich. Auf dieser Basis kommt für die B.E.S.T. Holding weder ein Verkauf von Flächen noch die Umsetzung der bisher geplanten Projekte in Frage. Wenn überhaupt, steht für einen Verkauf der nördliche Teil des in der Sitzung gekennzeichneten Areals, der nicht als Entwicklungsfläche benötigt wird, sowie der Bereich unterhalb der evangelischen Kirche, zur Verfügung. Es wäre sicher hilfreich gewesen, im Sinne einer offenen Kommunikation, die wir von Anfang an gepflegt haben, den Beschlussvorschlag zur Gemeinderatssitzung vom 23. Juli mit uns im Vorfeld auf Machbarkeit zu überprüfen.