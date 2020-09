von Sabine Naiemi

hatte der Vorsitzende des deutsch-italienischen Freundeskreises, Salvatore Buccelli, die Idee, beim italienischen Freundschaftsgarten im Kurpark noch links vom Zugang ein lauschiges Plätzchen mit Tisch und Stühlen zu schaffen. Es gab Gespräche mit der Stadt, von dort kam das Okay, und Bauhofmitarbeiter haben auch das Kiesbett für die Pflasterung ausgegraben. Zusammen mit seinem Stellvertreter Horst Schmid ging Buccelli die Steine für Boden und Mauer aussuchen, danach konnte es losgehen. Viele ehrenamtliche Stunden von vielen Helfern waren erforderlich, bis die Ecke fertig war. Am Schluss erhielt sie noch eine Pergola aus Naturholz und ein Rebstock wurde gepflanzt, der bis in ein paar Jahren auch den notwendigen Schatten spendet. Zur kleinen Einweihungsfeier kam dann auch Bürgermeister Jonathan Berggötz zusammen mit Ehefrau und Töchterchen.Bild: Deutsch-Italienischer-Freundeskreis