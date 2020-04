von Sabine Naiemi

Wie kam es zu dem Entschluss, als erster Mineralbrunnen in Deutschland PET-Flaschen mit 100 Prozent Altmaterial einzuführen?

Als Bio-Mineralbrunnen, bei dem nachhaltiges Wirtschaften ganz oben auf der Agenda steht, schenken wir auch unseren Verpackungen große Aufmerksamkeit. Neben Glas-Mehrweg arbeiten wir deshalb seit vielen Jahren mit dem Petcycle–Kreislaufsystem. Die „100 Prozent-Recyclat-Flasche war zunächst gar nicht mal das angestrebte Ziel. Ursprünglich wollten wir den Anteil an Recyclingmaterial in unseren PET-Flaschen auf 75 Prozent steigern. Bei der Entwicklung sahen wir, dass auch mehr geht. Das hatte noch keiner umgesetzt. Und ab da war das unsere Vision.

„Das Ganze war echte Teamarbeit, bis alles stand“ sagt die Geschäftsführung der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH zu der Recycling-Aktion. | Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

Wie lange dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung?

Da eine Änderung der Zusammensetzung des Verpackungsmaterials weitreichende Konsequenzen haben kann, führten wir zunächst ein Forschungsprojekt mit umfangreichen Testreihen durch, um dieser Herausforderung zu begegnen. Von Idee bis Umsetzung vergingen gut eineinhalb Jahre. Wir beschäftigten uns also damit lange bevor PET-Verpackungen in die öffentliche Diskussion kamen.

Was waren die Herausforderungen auf dem Weg dahin?

Als Vorreiter und Pionier konnten wir nicht auf große Erfahrungen zurückgreifen. Bekannt war lediglich, dass PET-Flaschen mit hohem Recyclat-Anteil deutliche Vorteile bei der Ökobilanz haben. Das erforderte also viele Versuche mit entsprechenden Analysen und Bewertungen. Die Herausforderung war, die Qualität in allen Punkten auch bei Einsatz von 100-prozentigem Recycling-Material aufrecht zu erhalten. Das beinhaltete die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsanlagen und viele weitere Kriterien. Wie zum Beispiel die Flaschenstabilität, die notwendigen Barriere-Eigenschaften gegenüber Kohlensäureverlusten, oder dass keine unerwünschten Stoffe aus der Verpackung in das Mineralwasser gelangen. Auch die Farbe der Flaschen und für den Verbraucher wichtige haptische, also die Berührung betreffende, Eigenschaften hatten wir auf dem Schirm.

Wie wirkt sich das auf die Kosten aus?

Aktuell ist Recyclat, also PET-Altmaterial, teurer als frisches, neues PET. Das treibt selbst heute noch Abfüller dazu, das zurückgenommene Altmaterial lieber zu sehr guten Konditionen in andere Anwendungsschienen zu verkaufen und nicht mehr für die Herstellung von neuen Flaschen zu verwenden. Der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen arbeitet jedoch schon seit 20 Jahren auch bei PET-Verpackungen nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft. Den Anteil haben wir stetig gesteigert. Im Vergleich zu Unternehmen, die ihr Material gewinnbringend verkaufen, bedeutet das einen jährlichen Mehrbetrag im sechsstelligen Eurobereich. Viele reden von Klima- und Umweltschutz. Wir leben und praktizieren ihn.

Was ist der Unterschied zwischen Glasflaschen und diesen PET-Flaschen aus 100 Prozent Recyclingmaterial?

Also, die letzten Ökobilanzen stammen aus den Jahren 2008/2010 und sind damit mehr als veraltet. Wir fordern deshalb mit Nachdruck neue Ökobilanzen von der Politik. Erst dann kann die Frage, welche Verpackung klimafreundlich ist und welche nicht, sachlich beantwortet werden. Im Moment ist die Diskussion emotional sehr aufgeheizt mit starker Polarisierung zwischen gut und schlecht. Auch wenn das vielleicht manchem hilft, sich besser – als „Gutmensch“ – zu fühlen, helfen unserem Klima jedoch nur Verpackungen, die nachweislich klimafreundlich sind. Und nachweislich geht nun mal nur über unabhängig durchgeführte Studien. Ich bin mir sicher, dass viele von den Ergebnissen neuer Ökobilanzen überrascht sein werden.

Laborleiterin Tanja Klemens zeigt den Unterschied zwischen dem Rohling und er fertig gefüllten PET-Mineralwasserflasche. | Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

Warum sind Sie davon so überzeugt?

Zwei Faktoren spielen hierbei eine mit entscheidende Rolle. Zum einen arbeiten wir mit nationalen Pool-Systemen. Das heißt, die gleichen Gebinde werden auch von vielen anderen Brunnen eingesetzt. Dadurch gibt es praktisch keine zusätzlichen Transportstrecken für Leergut. Auf der anderen Seite ist es die Größe unseres Vertriebsgebiets. Wir haben uns aus Überzeugung unserer Heimatregion verschrieben. Unsere Transportstrecken und damit auch Klimabelastungen insbesondere im Vergleich zu nationalen Anbietern sind deutlich geringer.

Werden eventuell alle Glasflaschen mit der Zeit ersetzt?

Aktuell ist die öffentliche Diskussion über Kunststoffe und damit auch über PET-Flaschen ist derzeit wenig faktenbasiert und stark emotional. Der Verbraucher greift in Folge verstärkt zu Glas. Im Moment läuft es also genau umgekehrt und PET wird durch Glas ersetzt. Man kann übrigens auf unserer Homepage und unter www.petcycle.de Informationen über diese Thematik nachlesen. Ich gehe davon aus, dass beide Verpackungssysteme in Zukunft ihre berechtigte Bedeutung behalten werden. Inwieweit es dann in welche Richtung Verschiebungen geben wird, ist schwer vorherzusehen. Es bleibt spannend.

