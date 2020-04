von Sabine Naiemi / SK

In der kommenden Woche, am Donnerstag, 7. Mai, findet ab 19 Uhr, nach über zwei Monaten die erste öffentliche Sitzung des Bad Dürrheimer Gemeinderates statt. Dies teilt die Stadtverwaltung schriftlich mit. Die Sitzung am 2. April wurde aufgrund der aktuellen Situation abgesagt.

Das Gremium tagt im Siedersaal im Haus des Bürgers, natürlich unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, heißt es in der Mitteilung weiter. Der provisorische Ratssaal im Haus des Bürgers liefert ein ungewohntes Bild. Dort, wo sonst mehrere hundert Menschen – je nach Stuhlung und Anlass – Platz finden, stehen bereits Tische und Stühle in deutlichem Abstand zueinander. Dies diene dazu, um am kommenden Donnerstag die Sitzung mit den 28 Gemeinderatsmitgliedern, Besuchern sowie Pressevertretern unter den gegebenen Umständen durchführen zu können, so die Stadtverwaltung.

Allgemein sind Gremiensitzungen im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung auch weiterhin zulässig und nicht von der Corona-Verordnung der Landesregierung verboten. Darüber hinaus hat das Land eine Gesetzesinitiative zur Durchführung von Gemeinderatssitzungen per Video-Konferenz ergriffen. Diese wird aber voraussichtlich erst im Mai abgeschlossen.

„Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Gemeinderat und die Ausschüsse weiter tagen lassen können“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz. Im Vorfeld der Sitzung am 7. Mai habe es bereits Testläufe gegeben. So habe eine Ausschusssitzung auf diese Weise nicht öffentlich stattgefunden und es wurde auch bereits ein Test mit einer Video-Konferenz durchgeführt. „Diese Lösung im großen Siedersaal scheint uns aktuell die einzig rechtssichere und praktikable zu sein“, meint Berggötz.

Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, werden neben dem Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Plätzen mehrere weitere Maßnahmen durchgeführt. So erhalten am Eingang Ratsmitglieder und Besucher auf Wunsche eine FFP2-Maske. Zudem wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Zur besseren Verständigung wird eine Mikrofonanlage mit Tischmikros sowie weiteren Mikrofonen für die Bürgeranfragen aufgebaut.

Vor der Gemeinderatssitzung findet am 6. Mai mit der Ortschaftsratssitzung in Oberbaldingen eine weitere Gremiensitzung statt. Auch hier wird natürlich auf Abstands- und Hygieneregelungen zum Infektionsschutz geachtet werden.

Auch wenn der Gemeinderat jetzt zum ersten Mal wieder physisch zusammenkommt, steht Bürgermeister Berggötz im ständigen Austausch mit den Stadträten und informiert diese täglich über die aktuelle Lage.