Bad Dürrheim (sk) Bis 1977 stand am Ende der heutigen Luisenstraße oben in der Kurve zur Hirschhalde das „Landessolbad„ – ursprünglich das „Höhencafé“. Es diente zur Erholung und Heilung von Landesbeamten und deren Angehörigen. Für viele Dürrheimer war der Abbruch dieses markanten Gebäudes im Schwarzwald-Jugendstil schlichtweg eine Sünde. Jürgen Kauth, der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, erzählt die Geschichte des Hauses.

Das Jahr 1900 bedeutete nicht nur das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern bedeutete für die damaligen Zeitgenossen auch einen Epochenumbruch. So gab es dann im damaligen Bauerndorf Dürrheim – wenn auch mit einer der hiesigen Mentalität geschuldeten jahrelangen Verzögerung – neue Ideen und die Hoffnung, von dem sich anbahnenden Kurwesen zu profitieren.

Spazierwege, Kuranlagen und neue Kurhäuser für Erwachsene wurden neben den großen Kinderheimen gebaut. Der Donaueschinger Bauunternehmer Mall beteiligte sich daran mit dem Bau des schönen „Höhencafé Schwarzwälder Hof“, oben am Ende der heutigen Luisenstraße, neben dem großherzoglichen Kindersolbad.

Direkt in der Kurve zur Hirschhalde errichtete er 1906 das Haus mit Café, Pension und Badeeinrichtungen. Leider verstarb Mall bald darauf und seine Witwe vermietete das Anwesen an das Land, das hier sowieso eine Krankenkuranstalt bauen wollte. Im Juli 1908 wurde es als Landessolbad eröffnet, nachdem man die Inneneinrichtung für 40 000 Mark angepasst hatte.

Diese staatliche Einrichtung diente vor allem zur Aufnahme von Beamten und Angehörigen beiderlei Geschlechts, die sich hier zur Kur begaben. Wie es sich für Beamte gehört, war dies das einzige Haus im Ort, an dem es fünf Mahlzeiten am Tag für die Kurgäste gab! In den ersten Jahren versorgte man rund 300 Kurgäste im Jahr – aus heutiger Sicht ein großer Luxus. Nachdem vor dem ersten Weltkrieg die Wirksamkeit von Winterkuren an Kindern in Dürrheim erforscht worden war, ließ man das Haus in jener Zeit auch im Winter für Kinder-Kurgäste geöffnet.

Die Pflege der Kranken, die vor allem an Gelenkkrankheiten, Blutarmut, offenen Wunden oder Herzfehlern litten, übernahm das Rote Kreuz. Leitender Badearzt war der Medizinalrat Ernst Sütterlin, an dessen erfolgreiches Wirken heute noch der Sütterlinplatz im Kapfwald erinnert, der früher ein beliebter Festplatz für Kurgäste und Einheimische war.

Nach ewigen Verhandlungen mit der Witwe Mall konnte der Staat 1925 das Haus dann endlich kaufen, womit die 60 000 Mark Jahresmiete entfielen. Nach mehreren Anbauten hatte man über 60 Betten zur Verfügung. Im zweiten Weltkrieg wurde das Landessolbad als Reservelazarett eingerichtet und dann von der französischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. Ende 1945 wurde das staatliche Landessolbad Bad Dürrheim neu eröffnet. Bis September 1949 wurden zusätzlich Kinder von der französischen Kinderlandverschickung untergebracht.

Im März 1976 wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen sowie anstehender kostenintensiver Baumaßnahmen die Schließung des Hauses verfügt. Im März 1977 wurde das Anwesen in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen. Doch der Hintergrund war in Wirklichkeit ein ganz anderer: Die Gemeinde hatte die vom Land beabsichtigten Erweiterungsbauten an dem Gebäude nicht sofort genehmigt und so diese Trotzreaktion erzeugt. Der Gedanke, dass das im Schwarzwald-Jugendstil gebaute Haus eventuell denkmalwürdig wäre, konnte so nichtmal aufkommen. Das war und ist in den Augen der Bad Dürrheimer „Sünd und Schand“.

Die Gemeinde und besonders der damalige Bürgermeister Otto Weissenberger büßten es dann, denn nun musste der Bürgermeister öfters nach Stuttgart fahren, um Projekte und Finanzvorteile für den Musterkurort Bad Dürrheim mit den Landesbeamten zu besprechen und „Seilschaften“ anzubandeln. Das war vorher viel einfacher, bei einem „Viertele“ im Landessolbad, wo die Herren bislang eifrig zur Kur und „Nachkur“ weilten.

Der Hausdiener im Landessolbad hieß übrigens Gustaf, genannt „Landesgustl“. Ein heute noch geflügeltes Wort von ihm, sich wichtig machend, wenn ein Kurgast vorbeiging, war: „Den kenn ich! Des isch en Fremde“.