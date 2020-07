von Sabine Naiemi

Zunächst schien es, als würde sich nach etlichen Jahren endlich eine Lösung für das Haus Hohenbaden abzeichnen. Doch nachdem kürzlich Gespräche zwischen der Luisenklinik und dem Vertreter der Gläubiger, dem Insolvenzverwalter Martin Mucha aus Stuttgart, an den Forderungen der Gläubiger scheiterten, ist wieder alles offen.

Die denkmalgeschützte Immobilie steht seit 2004 leer und gehört mittlerweile zur Insolvenzmasse des früheren Investors Ralf Dickscheid aus VS-Villingen. Dieser beantragte im März 2019 die Insolvenz. Das Grundstück befindet sich direkt neben dem Gelände der Luisenklinik, die sich seit längerer Zeit mit Erweiterungsplänen beschäftigt. Interesse bestand seitens der Klinik im März 2019 in diesem Zusammenhang auch an einem Grundstück gegenüber der Klinik auf der anderen Seite der Luisenstraße. Nun wurde jedoch das Angebot der Klinik im Mai dieses Jahres von den Gläubigern abgelehnt, die nicht zu dem ihnen angebotenen Preis verkaufen wollten.

Bad Dürrheim Luisenklinik stockt regelmäßig die Kapazitäten auf Das könnte Sie auch interessieren

Dies war Anlass für Bürgermeister Jonathan Berggötz, eingangs der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Stellungnahme zum Haus Hohenbaden abzugeben. Aus Sicht der Stadtverwaltung habe es konstruktive Gespräche gegeben und eine mögliche Lösung, die dann aber an den Forderungen der Gläubiger scheiterte, bevor sie im Gemeinderat beraten werden konnte, teilte Berggötz mit.

Die Gläubiger, vertreten durch den Insolvenzverwalter, streben eine Wohnbebauung im nördlichen Flurstück an, ähnlich dem Konzept des damaligen Projektentwicklers. Das frühere Konzept sah vor, das denkmalgeschützte Haus Hohenbaden zu einem Hotel umzubauen und dies über eine Wohnbebauung von 96 Wohneinheiten in zwölf Mehrfamilienhäusern im hinteren Teil des Grundstücks quer zu finanzieren. Das Haus Hohenbaden sollte erhalten bleiben und eben für eine Klinik- oder Hotelnutzung vorgesehen sein.

In der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates sei ein namhafter Investor im Gemeinderat vorstellig gewesen und habe seine Vorstellungen eingebracht, berichtete Berggötz weiter. Diese hätten fast doppelt so viele Wohnungen vorgesehen als in der damaligen Planung vorgesehen waren und auch eine zusätzliche Bebauung des mittleren Flurstückes sei thematisiert worden. Ein vorgeschlagener Mix aus Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen und eine mögliche Pflegeeinrichtung finde keinen Beifall des Gemeinderates. Diese Planung war und sei überhaupt nicht im Sinne des Gremiums.

Was er nicht verstehe, so Berggötz, sei, dass es mit der Luisenklinik, immerhin ein großer Arbeitgeber aus Bad Dürrheim, einen Investor gebe, der bereit wäre, das Flurstück zu kaufen. Er habe nach Meinung des Gemeinderates auch ein faires Angebot abgegeben, um das Grundstück zu erwerben, das Bestandsgebäude zu sanieren und hier seinen Betrieb zu erweitern, und dies werde abgelehnt. Anders als damals gäbe es die aus seiner Sicht gute Lösung für das Bestandsgebäude, auch ohne Wohnbebauung im nördlichen Bereich. Er wolle deutlich sagen, dass die Gläubiger keinen Anspruch darauf haben, dass die Fläche von Sonder- in Wohngebiet umgewandelt wird.

So sehr man sich den Erhalt des Gebäudes Haus Hohenbaden wünsche und einem wichtigen Arbeitgeber der Stadt die Erweiterung zugestehen würde, könne man sich nicht auf eine zu massive Bebauung einlassen. Man müsse die Infrastruktur (Bildungseinrichtung, ärztliche Versorgung, Verkehr) im Blick behalten, aber auch den Flächennutzungsplan, da man nicht unendlich Wohnraum ausweisen könne.

Berggötz: „Ich kann nachvollziehen, dass die Gläubiger einen höheren Preis für den Grundstücksverkauf haben möchten und dieser letztendlich nur durch die Wohngebietsausweisung zustande käme.“ Persönlich könne er auch die Verärgerung der Gläubiger verstehen, die er teilweise kenne, wenn sie auf ihren Forderungen sitzenbleiben, so der Bürgermeister.

Doch Verwaltung und Gemeinderat werden aus ihrer Verantwortung heraus mit großer Sorgfalt und Bedacht klären, wie man sich weiter positioniert. Nach derzeitigem Sachstand sei es durchaus möglich, dass für die gesamten Grundstücke Hohenbaden der Status quo beibehalten werde, was zu Folge hätte, dass nur eine Sondernutzung auf diesen Flächen umgesetzt werden könne.

Das weitere Vorgehen zum Haus Hohenbaden werde in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause im September Thema sein, abschließend beraten und es werde eine endgültige Entscheidung getroffen.