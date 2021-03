von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Die Minara-Sanierung schreitet weiter planmäßig voran, teilt die Kur- und Bäder GmbH mit. Derzeit erfolgt die Montage der großen Glasfassade zur Freifläche hin – ein Meilenstein der Bauarbeiten. Dabei wird tonnenweise Glas verbaut. Die Kosten für die Glasfassade betragen rund 600 000 Euro.

„Unser Ziel, unser neues Minara zum 1. Juli dieses Jahres eröffnen zu können, haben wir nach wie vor fest im Auge“, erklärt Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH, zum aktuellen Stand der Sanierungsmaßnahmen im Hallen- und Freizeitbad. Mit der aktuell begonnenen Montage der großen Fassade stehe der Abschluss eines weiteren wichtigen Bauabschnitts kurz bevor, so Spettel.

Nach Einbau der neuen Glasfassade lässt sich das Hallenbad durch Schiebeelemente zur Außenanlage hin öffnen. Kurgeschäftsführer Markus Spettel (links) und Bäder-Bereichsleiter René Keller streben die Öffnung des Minara zum 1. Juli an. Bild: Kur- und Bäder GmbH | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Mit den Installationsarbeiten der rund 600 000 Euro teuren Fassade ist die Firma Hewe Glas- und Metallbau GmbH aus Lahr beauftragt. Allein die Aluminium-Profile der so genannten Pfosten-Riegel-Fassade bringen ein Gewicht von rund 5,9 Tonnen auf die Waage. Die Glasscheiben wiegen nochmals etwa 21,5 Tonnen. Es werden also insgesamt über 27 Tonnen an Gewicht verbaut.

Die neue Fassade erstreckt sich vom Bereich der ehemaligen Gastronomie, über das Kinderbecken, weiter über die gesamte Schwimmhalle bis hin zur Außenrutsche. Die Besonderheit der Fassade ist die große zu öffnende Fläche in Richtung des ehemaligen Außenbeckens. Um das zu ermöglichen, werden vier Elemente mit einer Breite von jeweils drei Metern verbaut, die in den Sommermonaten zu beiden Seiten hin aufgeschoben werden können. Es entsteht dadurch eine maximale Öffnungsbreite von insgesamt zwölf Metern. „Durch diese großzügige Fassadenöffnung können wir bei schönem Wetter trotz des wegfallenden Außenbeckens ein Stück Freibad-Atmosphäre herstellen“, erklärt Bäder-Bereichsleiter Rene Keller.

Trotz des hohen Gewichts von rund 495 Kilogramm pro Element kann die Fassade recht einfach durch das Badpersonal geöffnet werden, so dass hier kein großer Vorlauf notwendig ist und eine Öffnung auch spontan erfolgen kann. Durch die Dreifachverglasung mit einem Ug-Wert (der Wärmedurchgangskoeffizient (U) bezogen auf ein spezifisches Bauteil, gibt den messbaren Wärmedurchgang von Luft durch Fensterglas an (g für „glazing“) von 0,6 weist die Fassade ein hohes energetisches Einsparpotenzial auf, was besonders in den kalten Monaten einem Energieverlust entgegengewirkt.

„Wenn alles weiter nach Plan läuft, können wir pünktlich zur zweiten Jahreshälfte öffnen und damit bereits die diesjährige Sommersaison, insbesondere die sechs Wochen Ferien, in unserem neuen Bad genießen“, kündigt Spettel an.