von Sabine Naiemi

Die Stadt hat im Januar zwei Millionen Euro bei der Bremer Greensill Bank AG auf einem Festgeldkonto angelegt. Am 4. März erhielt Bürgermeister Jonathan Berggötz die Mitteilung, dass die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ein Moratorium gegen die Greensill Bank verhängt hat, am 16. März wurde die Insolvenz eröffnet. Durch die Insolvenz der Bank muss die Stadt nun mit dem Verlust ihrer zwei Millionen Euro rechnen. Bürgermeister Jonathan Berggötz informiert in einer Mitteilung über die Situation: „Ich bedauere diese Situation zutiefst und möchte offen und ehrlich mit der Situation umgehen.“

Über die Greensill Bank AG in Bremen ist das Insolvenzverfahren eröffnet. Für die private und kommunale Anleger geht es um insgesamt 320 Millionen Euro. Das juristische Verfahren soll auch Klarheit darüber bringen, ob Betrug im Spiel ist. Bild: Patrik Stollarz/AFP | Bild: PATRIK STOLLARZ

Warum hat die Stadt Bad Dürrheim Geld bei der Greensill Bank angelegt? Aufgrund der Niedrig- beziehungsweise Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) seien Kommunen seit einiger Zeit gezwungen ihre liquiden Mittel in diverse Geldanlagen anzulegen, wenn sie Strafzinsen vermeiden wollen, erklärt Bürgermeister Berggötz.

Strafzinsen in Höhe von über 0,5 Prozent werden beispielsweise bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar ab einem Girokontoguthaben von zwei Millionen Euro erhoben. Eine weitere Reduzierung auf eine Million Euro für Kommunen zum 1. Mai 2021 seitens der Sparkasse liege bereits vor. Zur Vermeidung von Strafzinsen sei es üblich, Gelder auf sogenannten Termingeldkonten anzulegen, meist bei Privatbanken, so der Bürgermeister. Die Geldanlage bei Banken sei bei Kommunen üblich, hier sei das Risiko eines Verlustes am niedrigsten.

Welche Kriterien legte die Stadt bei der Auswahl der Greensill Bank zugrunde obwohl diese im Oktober 2020 im Rating heruntergestuft wurde? Grundlage für die Geldanlage sei eine Empfehlung von Finanzberatern gewesen, die Bewertung einer unabhängigen Ratingagentur und die Tatsache, dass die Bank eine deutsche Lizenz hat. Die Geldhandelsgeschäfte werden bei der Stadt Bad Dürrheim, seit dem Wegfall der Einlagensicherung für Kommunen im Jahr 2017, anhand des bestehenden Ratings der jeweiligen Geldinstitute und nach Beteiligung und Beratung des jeweiligen Finanzdienstleisters abgeschlossen. Dieses Verfahren hatte über Jahre Bestand und war aus Sicht der Stadtverwaltung ein verlässliches Zeichen für die Sicherheit einer Bank.

Beworben wurde das Greensill-Geldhandelsgeschäft von dem Finanzdienstleister, über den die Stadt Bad Dürrheim schon viele Finanzgeschäfte in der Vergangenheit abgeschlossen habe. Von diesem habe sich die Stadt inzwischen getrennt.

Zum damaligen Anlagezeitpunkt, am 8. Januar 2021, sei die Geldanlage der Greensill Bank durch die europäische Ratingagentur Scope mit einem Rating von BBB+ bewertet und von den Finanzunternehmen Forsa und Eurobond Sales aktiv beworben worden, führt Berggötz weiter aus. Nach Angaben unterschiedlichster Ratingagenturen wie Scope, S&P, Moody‘s oder Fitch, stelle dieses Rating eine solide Bonität dar. Auf der Notenskala von 1 bis 6 entspräche diese Bewertung einer 2-3.

Aus Sicht der Verwaltung sei von einer absehbaren Schieflage oder gar einer Insolvenz der Greensill Bank aufgrund des Ratings und der eingeholten Auskünfte am 8. Januar 2021 nicht auszugehen gewesen. Die Verwaltung könne sich zudem eine eigene Bewertung und Interpretation der verschiedenen Anlagemöglichkeiten nicht leisten und sei somit auf externe Dienstleister angewiesen.

Wer war an der Entscheidung der Geldanlage beteiligt? „An dieser Termingeldanlage waren der Bürgermeister, der Kämmerer und die Kassenleiterin beteiligt“, so das Schreiben der Stadt. Eine Zustimmung des Gemeinderates sei nicht erforderlich gewesen, da es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung gehandelt habe und es keine Regelung gebe, welche die Zustimmung des Gemeinderats erfordere.

„An dieser Termingeldanlage waren der Bürgermeister, der Kämmerer und die Kassenleiterin beteiligt“, so das Schreiben der Stadt. Eine Zustimmung des Gemeinderates sei nicht erforderlich gewesen, da es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung gehandelt habe und es keine Regelung gebe, welche die Zustimmung des Gemeinderats erfordere. Wie war das weitere Vorgehen nach Bekanntwerden der Insolvenz der Greensill Bank? „Als Stadt haben wir sofort nach Bekanntwerden das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde informiert und um kritische Prüfung des Sachverhalts gebeten“, so Berggötz. „Hierbei geht es meiner Meinung nach um das Vertrauen in die Institutionen und deren Kontrollmechanismen. Auch die Mitglieder des Gemeinderats beschäftigen sich kritisch mit diesem Fall.“

„Als Stadt haben wir sofort nach Bekanntwerden das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde informiert und um kritische Prüfung des Sachverhalts gebeten“, so Berggötz. „Hierbei geht es meiner Meinung nach um das Vertrauen in die Institutionen und deren Kontrollmechanismen. Auch die Mitglieder des Gemeinderats beschäftigen sich kritisch mit diesem Fall.“ Was macht die Stadt, um wenigstens einen Teil des Geldes zurückzubekommen? Um die Ansprüche bei der Greensill Bank geltend zu machen, gründete die Stadt Bad Dürrheim am 11. März, gemeinsam mit sieben weiteren betroffenen Kommunen aus Baden-Württemberg (Bötzingen, Heidenheim, Hüfingen, Mengen, Neckarsulm, Sachsenheim und Weissach) eine Allianz, welche gebündelt die Anliegen der genannten Kommunen vertritt.

Beziffert werden die Einlagen der baden-württembergischen Kommunen bei der Greensill Bank auf etwa 50 Millionen Euro. Gemeinsamer Vertreter und Sprecher ist Bürgermeister Daniel Töpfer von der Gemeinde Weissach.

Unterstützt, beraten sowie juristisch vertreten werden die baden-württembergischen Kommunen durch die Anwaltskanzlei Nieding und Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Anwaltskanzlei ist fachlich führend in den Bereichen Kapitalmarkt-, Banken- und Insolvenzrecht.

Im ersten Schritt erstelle die Anwaltskanzlei ein juristisches Gutachten, auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Überlegungen. Hierbei werden die Möglichkeiten der Schadensersatzansprüche benannt und im Einzelnen die Erfolgsaussichten auf Schadensersatz bewertet. Durch die gemeinsame Beauftragung der Anwaltskanzlei und der hierbei entstehenden Synergien spare die Stadt Bad Dürrheim zudem Geld.

Außerdem folgte der Zusammenschluss mit den bundesweit betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften (andere Kommunen bundesweit, ebenso das Land Thüringen). Die Intention sei, dass eine große Interessensgemeinschaft, welche ein Einlagenvolumen von über 320 Millionen Euro darstellt, im Zusammenschluss ein starkes Sprachrohr bildet, dem man auch Gehör schenkt. Zudem ermögliche dies den Kommunen, im Gläubigerausschuss einen Vertreter zu platzieren.

Das zuständige Amtsgericht Bremen als Insolvenzgericht wird über das weitere Verfahren entscheiden. Weiter werde vom Insolvenzgericht ein Gläubigerausschuss eingesetzt, der die Interessen der Gläubiger vor Gericht vertritt.

Ein geeintes Auftreten der kommunalen Gruppe aus Baden-Württemberg sei unabdingbar, erklärt Jonathan Berggötz, um den Erhalt einer möglichst hohen Quotierung der Insolvenzmasse beziehungsweise einer möglichen Abschlagszahlung, voranzutreiben. Dies könne nur durch eine gute Strategie und stetigen Informationsaustausch erreicht werden. Die baden-württembergischen Kommunen hätten dies in einem Schreiben vom 16. März an das Insolvenzgericht bestärkt.

Was für Schlüsse zieht die Stadt aus dieser Situation? Derzeit werde von Externen geklärt, ob im Falle der Anlagenabschlüsse eventuell fahrlässige oder grob fahrlässige Dienstpflichtverletzungen vorliegen. Wäre dies der Fall, könnten die Versicherungen bis zu einem gewissen Maß herangezogen werden. Auch die Rechtsaufsichtsbehörde sei mit der Thematik befasst.

Für die Stadt werde eine Anlagenrichtlinie erarbeitet, die vom Gemeinderat zu beschließen ist. Diese Richtlinie solle die Sicherheitsanforderungen, die Verwaltung der Geldanlagen durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und regelmäßige Berichtspflichten regeln. Dies diene auch dem künftigen Schutz der städtischen Bediensteten. „Vor einem ähnlichen Fall wie bei der Greensill Bank wäre die Stadt wohl dennoch nicht zu 100 Prozent geschützt, da hierbei vermutlich auch Betrug vorliegt“, so Berggötz abschließend.