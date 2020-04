von Sabine Naiemi

Die Ereignisse um die Corona-Pandemie überrollen derzeit alle Menschen. Täglich sieht man sich mit neuen Verordnungen und Änderungen konfrontiert. Besonders betroffen sind in dieser Zeit, in der alles wegbricht, freiberuflich tätige Menschen wie etwa Helen van Almsick. Im Juli 2019 zog die Gesangspädagogin, Stimmbildnerin und Supervisorin mit ihrem Mann Bernhard – dem neuen Leiter des Hohner Konservatoriums in Trossingen – vom Münsterland nach Biesingen. Und sie ist gerade dabei, zusätzlich zum Neuanfang erstmal ein tiefes Loch zu überwinden.

Im ersten Augenblick seien die Verordnungen mit Kontakteinschränkungen ein ziemlicher Prozess gewesen, sagt sie. Andererseits wäre es ja nicht so gewesen, dass von einem auf den anderen Tag nichts mehr ging. Und sie selbst habe, als singender und sprechender Mensch, schon früh daran gedacht zurückzufahren. „Gerade im Gesangs- und Sprechunterricht steht man sich sehr eng und der Natur der Sache geschuldet mit weit geöffnetem Mund gegenüber“, erklärt Helen van Almsick. Unterricht mit Mundschutz geht nicht. Deshalb habe sie schon früh bei ihren Gesangsschülern, Sprech-Schülern und in der neu gebildeten Stimmbildungsgruppe Biesingen (mit Schülern aus der ganzen Umgebung) Unterrichtstermine abgesagt, um niemanden zu gefährden. „Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss handeln, ich wollte nicht warten“, so die Musikpädagogin.

Mulmig sei ihr schon gewesen. „Doch als dann das Hohner Konservatorium in Trossingen auch noch dicht machte und der Bachchor in Stuttgart seine Proben eingestellt hat, da war wirklich zappenduster.“ Man habe als Freiberufler ja schon auch Existensängste. Irgendwie berappele man sich als „Kreativ-Pädagoge“ nach so einer Schocknachricht dann aber doch verhältnismäßig zügig, findet Helen van Almsick. Also habe sie das Thema Online-Unterricht aufgegriffen. Diese Idee sei ihr gegenüber von verschiedenen Seiten angeregt worden. Allerdings galt es, das Problem zu überwinden, dass sie kein schnelles Internet hat. Irgendwann war auch das soweit behoben, dass sie immerhin störungsfrei unterrichten könne.

Unverständnis und Solidarität

Sehr berührt habe sie, dass sich in dieser Situation viele Leute solidarisch gezeigt hätten. „Ganz ganz viele haben sich sofort gemeldet. Sie gehen online, stellen nicht die Zahlungen ein.“ Wie viele sich darüber Gedanken gemacht haben, wie es für sie weitergehen könne, hätte echt gut getan. Trotzdem brachen und brechen Kontakte weg. Nicht alle sind offen für sowas. Da gebe es nun auch Leute, die sich trotz aller intensiver Arbeit vorher, auf einmal nicht mehr melden und das Bezahlen von Rechnungen herauszögern.

Neue Wege fordern heraus

„Am Anfang gab es schon Momente, wo ich dachte, ich schaffe es nicht und muss mich arbeitssuchend melden“, blickt die Helen van Almsick zurück: Neue Apps lernen, erstmal alles verinnerlichen, Technik auf die Beine stellen. Irgendwann habe der „Jetzt-Erst-Recht-Effekt“ eingesetzt. Also fing sie damit an, kleine Tutorials (elektronische Gebrauchsanweisungen) für ihre Schüler zu drehen, die sie auf Youtube online stellte, um die Wartezeit zu überbrücken. Die ersten positiven Rückemeldungen machten Mut für mehr.

Parallel arbeitete sie sich weiter in Apps und Internet ein. Mittlerweile mischen sich die Schüler, die regelmäßig auf Youtube die Tutorials nutzen und die, die den Online-Unterricht in Anspruch nehmen und die Tutorials als Wegweiser nutzen.

Gelungener Einstieg

Trotz Schwierigkeiten ist alles ganz gut angelaufen. Aber – alles ist auch ganz anders und für Schüler als auch Lehrer sehr anstrengend. Beide Seiten müssten mehr Konzentration aufbringen. „Man muss sich daran gewöhnen, aber es funktioniert tatsächlich“, sagt van Almsick im Hinblick auf ihre anfängliche Skepsis. Sie ist glücklich. „Ich hatte nichts mehr und jetzt hat ein bisschen was getan und das ist tausend Mal besser als nichts.“ Es tue gut, das Menschen sich darauf einlassen und man beruflich den Kontakt halten könne. Eine ganz neue Qualität des Unterrichts ergebe sich daraus, dass sie die Sänger quasi „zu Hause besucht“. Dies zeigen glücklich ihre Umgebung oder ihre Haustiere.

Viele Musikschulen geben auch online Unterricht, weiß Helen van Almsick. Sie wünscht sich, dass es besonders älteren Kollegen, kurz vor der Rente, oder alleinstehenden Kollegen gelingt, diese schwierige Zeit mit solchen Alternativen auch leichter zu überstehen.