von Alexander Hämmerling

Die Narrenzunft Hochemmingen läutete mit ihrem Häsabstauben die Fasnachtskampagne 2023 ein. Erste Informationen zum Narrenfahrplan wurden veröffentlicht. Der Verein wird von kommunalen Mehrkosten geplagt.

Im „Blätzle“ ist es proppenvoll

Dicht gedrängt saßen die Mitglieder im Dachgeschoss der Rathauses, in der Narrenstube „s‘ Blätzle“, zum Häsabstauben. Unter den wachsamen Augen von Narrenrat Patrick Klingner wurden die Häser von Manuela Romer und Margit Schemmerling der ehrwürdigen Prüfung zugeführt. „Sehr gut gemacht“, kommentierten die Vorstände Christina Albicker und Udo Müller das Werk.

Terminkalender für 2023

In etwa drei Wochen wollen die Hochemminger den Terminkalender der Fasnet 2023 auf ihrem Webauftritt online stellen. Auf einen Sondertermin konnte man sich beim Abstauben schon einigen. Am 11. Februar besucht die Narrenzunft den Weiherbaal der Aasemer Weiherlitt, ein angedachtes Erscheinen bei der Hexen-Teufel-Warzenparty in Pfohren findet nicht statt.

Besuche auch auswärts

Für den Hästrägertanz im Abendprogramm des Schmotzigen Dunschtig werden noch Aspiranten aus den eigenen Reihen gesucht, Termine für die Proben wurden noch nicht angesetzt. Ebenso für den Schmotzigen wird nach einem musikalischen Alleinunterhalter und DJ Ausschau gehalten, Willige können im Vorstand vorstellig werden. Auch die Redaktion des Narrenblättle sucht noch personelle Verstärkung.

Die Mitglieder sind ferner sehr froh, mit Lorena Klingner eine neue Organisatorin für die Ski-Ausfahrten der Narren gefunden zu haben, nachdem Sybille Mernik diese Funktion nach zwölf Jahren aufgab. Termin und Ort für die diesjährige Ausfahrt werden schnellstmöglich bekanntgegeben. Für die Belohnung der ehrenamtlichen Leistungen hat man sich weiterhin auf das Austragen eines Helferfests nach dem Fasnet-Verbrennen am 21. Februar geeinigt.

Stolze Paten der Urviecher

Stolz verkündete das Duo Albicker und Müller, dass die Hochemminger Narren Pate bei der Aufnahme der Bad Dürrheimer Urvieher als Vollmitglied in die Schwarzwälder Narrenvereinigung beim Herbstkonvent gestanden hatten. Die Zunft begleitete die Bad Dürrheimer als Partnerverein über den Status als Anwärter und Gastzunft bis zur jetzigen Mitgliedschaft. „Die haben das wirklich recht schnell in einigen Jahren durchlaufen. Vor Corona hätten sie schon Vollmitglieder werden sollen. Terminlich fiel ja vieles bekanntlich weg“, kommentierte Albicker auf Nachfrage.

Jetzt Miete für die Narrenstube

Die Hochemminger Narren müssen sich mit mehr finanziellen Belastungen auseinandersetzen. So wird ab diesem Jahr eine Monatsmiete von 80 Euro mit Nebenkosten für die Narrenstube fällig. Bisher konnte die Zunft dem Betrag entgehen, da sie beim Umbau des „Blätzle“ vor Jahren enorme Eigenleistung erbracht hatte. Dieses Einverständnis mit der Kommune lief nun aus.

Ausschank kostet jetzt auch Gebühren

Weiterhin ist neben dem bisher zu erbringenden Aufwand für eine Ausschankgenehmigung von 30 Euro für Veranstaltungen auf dem Rathausplatz seit jüngstem eine ebenso anfallende Miete von zusätzlichen 30 Euro zu zahlen. Die Kartenpreise für das traditionelle Neujahrstheater der Theatergruppe werden von sieben auf zehn Euro angehoben.

Zu schulden ist dies der Tatsache, das nun ebenfalls eine Mietgebühr für die Gemeindehalle anfällt. „Es fallen zudem Nutzungsrechte für das vorgetragene Stück und eine Umsatzbeteiligung von etwa zehn Prozent an“, sagte Albicker. Um etwas an Mehreinnahmen zu generieren, beabsichtigt die Zunft, im „Blätzle“ neben den Sitzungen und Treffen der Theatergruppe mehr Narrenstammtische stattfinden zu lassen.