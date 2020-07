von Sabine Naiemi

Der Zunftball an Fastnacht war der erste gemeinsame Auftritt des Blasorchesters Bad Dürrheim mit seinem neuen Dirigenten Andreas Dangel. Doch die Zusammenarbeit endete bereits wieder. Seit der Orchesterprobe am Dienstag, 7. Juli, gehen Musiker und Dirigent offiziell getrennte Wege.

Zu den Gründen befragt, erklärte der Vorsitzende Markus Heinemann gegenüber dem SÜDKURIER: „Wenn Kapelle und Dirigent sich nach so kurzer Zeit trennen, ist klar, dass nicht alles gepasst hat.“ Es sei jedoch ganz ehrlich schwer, zusammenfassend zu sagen, was alles nicht gepasst habe. Mehr wolle er dazu nicht sagen.

Vor der Fastnacht gab es fünf gemeinsame Proben, dann kam der Auftritt beim Zunftball und nach der Fastnacht noch zwei Proben vor der Corona-Pause. Eine Woche vor dem 7. Juli habe eine gemeinsame Sitzung stattgefunden, bei der Unstimmigkeiten zutage getreten seien. Man habe dann vereinbart, diese eine Probe noch gemeinsam zu machen und sich dann zu trennen – ein beiderseitiger Entschluss. Jetzt sucht das Blasorchester wieder einen neuen Dirigenten.

Zurzeit proben die Musiker im katholischen Pfarrsaal in Bad Dürrheim, im August ist Sommerpause. Wie es im September weitergeht, wisse man noch nicht. Aufgrund der Corona-Zeit wird ein Jahreskonzert, zumindest in der bisherigen Form, nicht stattfinden. Ob das Orchester dieses Jahr überhaupt noch auftritt, ist ungewiss. Um seriöse Probearbeit leisten zu können, wäre zumindest ein Interimsdirigent erforderlich, so Heinemann. Der Einzelunterricht findet jedoch regulär statt.